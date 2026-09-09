Siete películas, un título secreto y un otoño de cine en versión original para Mérida

Hay lunes que piden sofá y otros que terminan con las luces apagándose frente a una pantalla. Los Cines Victoria convertirán los próximos en una cita con el cine tal y como fue rodado gracias a la 40ª edición del Ciclo de Cine en V.O.S.E. del Cine Club Forum de Mérida. Desde el 14 de septiembre, siete películas desfilarán por su cartelera entre nuevas voces del cine español, una destacada presencia de directoras, un homenaje a Manolo Solo y un último título que la organización todavía mantiene bajo llave.

Las sesiones se celebrarán habitualmente los lunes a las 19.00 y 21.30 horas, con entradas a 6 euros. El director del ciclo, Ángel Briz, ha explicado que esta cuarta propuesta cinematográfica del año mantiene la versión original subtitulada como una de las señas de identidad del Cine Club Forum. La entidad intenta además conseguir copias subtituladas siempre que están disponibles para facilitar el acceso del público sordo a las proyecciones.

Interior de los Cines Victoria, donde se celebrarán las distintas sesiones del ciclo. / Javier Cintas

Siete historias y una incógnita por resolver

La primera película será "A la cara", largometraje de Javier Marco basado en el cortometraje homónimo que obtuvo el Goya en 2021. Después llegará "Yo no moriré de amor", un drama sobre una joven de 18 años que trata de vivir su propia juventud mientras asume el cuidado de su madre, enferma de Alzheimer. El programa incluye también "Pioneras" y "Hermanos", de Carol y Marina Rodríguez Colás, que aborda las diferencias de clase a través de un joven de origen marroquí y sus amigos de la periferia obrera de Barcelona.

La presencia de mujeres detrás de la cámara será mayoritaria durante esta edición. Entre las propuestas anunciadas se encuentra igualmente "Viva", dirigida por Aina Clotet, que sigue a Nora, una científica y profesora que, después de superar un cáncer de mama, comienza a cuestionarse la manera en la que quiere afrontar su vida. La película podrá verse en catalán con subtítulos en castellano.

Pero el Cine Club no ha enseñado todavía todas sus cartas. La programación reserva una película sorpresa para finales de octubre, cuyo nombre continúa sin desvelarse mientras la organización estudia distintas opciones y trata de cerrar alguna presencia especial. "Tenemos varias opciones y estamos esperando la posibilidad de contar con alguna visita especial", ha avanzado Briz. El título definitivo se anunciará próximamente.

Fachada principal de los Cines Victoria. / Javier Cintas

Una sesión con mucho rock extremeño

El 12 de octubre, a las 20.30 horas, el ciclo se desviará de su horario habitual para proyectar "Pizarro is god", documental de Miguel Caldito dedicado a Juanjo Pizarro, músico y productor natural de Fregenal de la Sierra fallecido hace menos de dos años. La cinta forma parte de la tercera edición del Festival Cine Beat y recorre la trayectoria de un artista vinculado a nombres y grupos como Sacramento, Dago, Silvio o Reincidentes. Después de la proyección habrá un coloquio con artistas extremeños y el propio director.

El responsable del Festival Cine Beat, Ángel Briz Rueda, ha destacado el componente emocional de la película y el trabajo de Caldito para levantarla con escasos medios. "Con muy pocos recursos consiguió hacer magia", ha asegurado sobre un documental cargado, según ha señalado, de "talento, emoción, sentimiento y cariño" hacia la figura de Pizarro.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha reivindicado por su parte el trabajo del Cine Club Forum y su capacidad para "crear público y generar una comunidad alrededor del cine". La asociación alcanza así su 40ª edición con los Victoria preparados para apagar de nuevo las luces y una cartelera que todavía guarda una última película antes de que aparezcan los créditos finales.