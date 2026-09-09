Tomasito se desmelena en Mérida: sin camiseta, con sombrero y un flamenco que no entiende de reglas

Si hay alguien que ha sabido llevar el flamenco por caminos inesperados sin perder nunca el compás, ese es Tomasito. Y este martes volvió a demostrarlo en pleno centro de la capital extremeña. El artista gaditano tomó la plaza de España durante el concierto gratuito del Día de Extremadura con una actuación alegre, imprevisible y sin demasiado interés por seguir ningún guion. Desde los primeros temas hubo palmas, voces entre el público y ganas de dejarse llevar por un espectáculo en el que la música fue solo una parte de todo lo que ocurrió sobre las tablas.

Tomasito enseñó pronto sus cartas y no dejó de subir la apuesta. Cantó, bailó, recorrió el escenario, jugó con sus músicos y buscó constantemente la complicidad de quienes tenía delante. Hasta que llegó una de las imágenes de la noche: se quitó la camiseta, se plantó un sombrero y continuó el concierto como si aquello fuese lo más natural del mundo. La estampa resumió perfectamente un directo construido desde el desparpajo, el humor y esa capacidad tan suya para borrar la frontera entre quien actúa y quien mira.

El artista gaditano dejó también espacio para el baile y el compás en una noche marcada por su particular puesta en escena. / Ayuntamiento de Mérida

El flamenco estuvo siempre ahí, pero nunca encerrado en una sola fórmula. Tomasito lo mezcló con rumba, rock y otros sonidos, aceleró el ritmo cuando quiso y utilizó cada canción como una nueva excusa para improvisar. El público respondió entrando de lleno en su juego, cantando y siguiendo los movimientos de un artista que volvió a demostrar por qué sus conciertos difícilmente se parecen unos a otros. Más que cumplir un repertorio, pareció empeñado en disfrutarlo y en conseguir que la plaza hiciera exactamente lo mismo.

Quinto aniversario del Festival Flamenco de Mérida

La actuación formó parte de la programación del quinto aniversario del Festival Flamenco de Mérida, que llevó parte de su propuesta a la calle para sumarse a la celebración del 8 de septiembre. La plaza de España ofreció el escenario perfecto para acercar el flamenco a emeritenses y visitantes en una noche en la que el centro de la ciudad dejó por unas horas su paisaje habitual para llenarse de focos, música y un público completamente metido en el espectáculo.

Tomasito, acompañado por su banda, durante su actuación en la plaza de España por el Día de Extremadura. / Ayuntamiento de Mérida

Y Tomasito terminó marchándose como había llegado: sin corsés y haciendo las cosas a su manera. Entre bailes, bromas, sombrero, torso al aire y una mezcla de estilos difícil de etiquetar, dejó una de las estampas más desenfadadas de la jornada. Su concierto no necesitó demasiadas explicaciones: bastaba con mirar a una plaza de España cantando, siguiendo el ritmo y disfrutando de un artista que volvió a demostrar que, cuando se sube a un escenario, las reglas pueden esperar.