El Ayuntamiento de Mérida defiende el plan urbanístico de Las Abadías y tacha de "falsas" las acusaciones de los promotores

El Ayuntamiento de Mérida ha respondido con contundencia a los promotores que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la modificación del sector SUP-NO-02 de Las Abadías. El gobierno municipal expresa su "plena confianza" en la actuación de la Administración y en el procedimiento urbanístico seguido y considera que las manifestaciones difundidas por los recurrentes son "carentes de fundamento y absolutamente falsas". La reacción municipal llega después de conocerse la admisión a trámite del recurso contra la modificación aprobada el pasado 30 de julio.

El consistorio de la capital regional confirma que remitirá al TSJEx el expediente administrativo completo solicitado por el tribunal, un requerimiento que considera propio de la tramitación ordinaria de este tipo de procedimientos. El Ayuntamiento sostiene además que el TSJEx "no ha aceptado las medidas cautelares solicitadas" por los recurrentes y confía en que la documentación que entregue permita acreditar la corrección de la actuación municipal. Entre esos documentos cita el acta de un acuerdo que, según asegura, fue firmado por la totalidad de los integrantes de la unidad de ejecución urbanística, incluidos los propios denunciantes.

El choque adquiere también una dimensión personal por las referencias realizadas a empleados municipales. El Ayuntamiento lamenta las acusaciones difundidas contra funcionarios públicos y considera que tienen como objetivo "coaccionar a funcionarios". Ante el anuncio de posibles acciones penales contra trabajadores de la Administración, el gobierno local asegura que defenderá sus intereses y que ejercerá, "en su caso, las acciones legales que correspondan ante los tribunales".

El gobierno municipal ve un "claro cariz político"

El ejecutivo emeritense atribuye además a la actuación de los promotores "un claro cariz político". En su respuesta identifica a Gonzalo García D. Blanes y a su esposa y recuerda que ambos ocuparon cargos públicos del PP durante la etapa de gobierno popular en el ayuntamiento. El Consistorio también niega otra de las afirmaciones realizadas en la nota de los recurrentes, la de que la modificación del sector salió adelante con el voto contrario de toda la oposición municipal.

El Ayuntamiento eleva todavía más el tono en la parte final de su comunicado al reivindicar su modelo de gestión urbanística. Asegura que decenas de promotores tramitan diariamente licencias en la ciudad y afirma que "en esta ciudad ya nadie tiene que pagar peajes ni encargar trabajos a determinados despachos". "La transparencia, la decencia y la honradez son señas de identidad de este Equipo de Gobierno municipal", sostiene.

El cruce de acusaciones abre así un nuevo capítulo en el conflicto por el futuro urbanístico de Las Abadías, que ya ha pasado del debate político y administrativo a los tribunales. Mientras el TSJEx tramita el recurso presentado contra la modificación del SUP-NO-02, el ayuntamiento mantiene que el procedimiento seguido se ajusta a la legalidad y traslada a los emeritenses un mensaje de "tranquilidad y confianza" en la actuación municipal.