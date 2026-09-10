De los chupetines a los mayores de 80, el Fondo Popular de Mérida cumple 30 años corriendo en familia

Treinta ediciones después, el Fondo Popular de Mérida mantiene intacta la esencia con la que nació: reunir a varias generaciones alrededor del atletismo. Niños que apenas empiezan a correr, jóvenes, padres, abuelos y participantes de categoría máster volverán a compartir asfalto el próximo sábado 19 de septiembre en una de las pruebas deportivas más veteranas de la ciudad. La cita, organizada por el Club Atletismo Mitreo con la colaboración del ayuntamiento y diferentes instituciones y empresas, contará este año con cuatro recorridos adaptados a todas las edades y ya roza las 400 inscripciones.

El Parque de las Siete Sillas volverá a convertirse en el corazón de una jornada que comenzará a las 19.00 horas con las categorías inferiores. Las distancias irán desde los apenas 60 metros de los chupetines hasta los 1.600 metros, pasando por pruebas de 400 y 800 metros, con salidas cada quince minutos. A las 20.00 horas llegará el turno de la carrera absoluta, que recorrerá diez kilómetros por diferentes puntos de Mérida. El delegado de Deportes, Toni Marín, considera que la prueba "viene a reflejar la gran salud del deporte emeritense" y ha animado a la ciudadanía tanto a participar como a acercarse a disfrutar del ambiente.

Una carrera que une generaciones

Ese carácter familiar es, precisamente, una de las señas de identidad que el Fondo Popular ha conservado durante sus tres décadas de historia. Fernando Ceballos-Zúñiga, secretario del Club Atletismo Mitreo, recuerda que en anteriores ediciones han llegado a participar corredores de más de 80 años. "Aquí participan niños, padres y abuelos, cada uno en sus carreras, y se genera un ambiente muy entrañable y familiar en torno al deporte", explica. Para el club, el escenario también contribuye a hacer diferente la cita, con el Parque de las Siete Sillas como punto de salida, llegada y encuentro de deportistas y familias.

Representantes del Ayuntamiento de Mérida y del Club Atletismo Mitreo, durante la presentación del XXX Fondo Popular Ciudad de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La prueba principal mantendrá un recorrido similar al del pasado año, adaptado a las obras que se ejecutan en el entorno del Acueducto de los Milagros. Los corredores partirán del Parque de las Siete Sillas y pasarán por el Puente Romano, Paseo de Roma, calle Toledo, calle del Ferrocarril, el entorno de la avenida Emérita Augusta y la Isla, antes de emprender el regreso hacia la meta a través del puente de Lusitania. Habrá premios para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de todas las categorías, además de reconocimientos para los vencedores absolutos, los primeros atletas locales y las entidades que movilicen a un mayor número de corredores.

Cerca de superar los 461 corredores del pasado año

Las inscripciones avanzan a buen ritmo. Frente a los 461 participantes que tomaron parte en la edición anterior, la organización ya contabiliza alrededor de 400, por lo que confía en superar ese registro antes del cierre del plazo. El precio es de 8 euros para la prueba general y de 4 euros para chupetines y sub-8. Las inscripciones presenciales pueden formalizarse hasta el 11 de septiembre en Deportes Pirron Sport, Her y Confitería Isi, mientras que la modalidad online, a través de Deporticket, permanecerá disponible hasta el 16 de septiembre a las 23.59 horas. Los dorsales se recogerán el mismo día de la carrera en el Parque de las Siete Sillas, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

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La tesorera del club, Marisol Ulla, ha detallado el proceso de inscripción, mientras que Mercedes Miguel, integrante del Atletismo Mitreo, ha destacado el respaldo de instituciones y empresas para sostener una prueba cuyos ingresos por participantes no cubren todos sus gastos. Treinta años después de su primera edición, el Fondo Popular aspira así a volver a superar sus cifras sin renunciar a aquello que lo ha convertido en una cita fija del calendario emeritense: una tarde en la que competir importa, pero en la que correr juntos sigue siendo lo principal.