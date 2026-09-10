El futuro de Las Abadías en Mérida se juega en los tribunales tras admitir el TSJEx el recurso contra el plan urbanístico

El futuro urbanístico de Las Abadías entra de lleno en los tribunales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso presentado contra la modificación del Plan Parcial del sector SUP-NO-02 "Nuevo Acceso Norte-Carretera de Proserpina", aprobada por el Ayuntamiento de Mérida el pasado 30 de julio. El procedimiento se tramita como Procedimiento Ordinario 364/2026.

La admisión supone el inicio formal de la tramitación judicial, aunque no implica que el tribunal se haya pronunciado todavía sobre la legalidad de la modificación. Las entidades afectadas ya anunciaron tras su aprobación municipal su intención de acudir a la Justicia al considerar que existen cuestiones jurídicas, urbanísticas y económicas que deben ser revisadas.

El Ayuntamiento tiene 20 días para enviar el expediente

El TSJEx ha requerido al Ayuntamiento de Mérida para que entregue el expediente administrativo completo en un plazo improrrogable de 20 días hábiles. La documentación deberá remitirse en soporte electrónico, foliada y autentificada e incluir un índice igualmente autentificado. De esta manera, tanto el tribunal como las partes podrán examinar los informes técnicos, jurídicos, económicos y urbanísticos que sirvieron de base para aprobar la modificación.

Las cautelares serán una de las primeras decisiones

El procedimiento abre además otro frente inmediato. El tribunal ha acordado formar una pieza separada para estudiar las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes, que buscan evitar que la ejecución de la modificación pueda provocar, mientras se resuelve el litigio, situaciones jurídicas o materiales que después resulten difíciles de revertir. Será ahora el TSJEx el que decida si acepta o rechaza esas medidas.

Entre los asuntos que los recurrentes pretenden someter a revisión figuran las posibles contradicciones con el Plan General de Ordenación Urbana de Mérida, los cambios en los usos y las alturas edificatorias, los parámetros urbanísticos y la suficiencia de los estudios económicos y de viabilidad. También ponen el foco en los costes de urbanización y en la distribución de los beneficios y las cargas entre los diferentes propietarios.

La modificación salió adelante con toda la oposición en contra

El conflicto judicial llega después de que la modificación fuera aprobada en el Pleno municipal del 30 de julio con el rechazo de todos los grupos de la oposición. La controversia se suma a un conflicto urbanístico que se prolonga desde hace años y en el que los afectados han promovido también actuaciones relacionadas con la resolución del Programa de Ejecución, la revisión de los costes de urbanización y el acceso a documentación técnica, jurídica y económica.

Las entidades recurrentes sostienen que no pretenden impedir el desarrollo del sector, sino que cualquier solución se adopte con garantías legales. "No se trata de impedir el desarrollo del sector, sino de que se haga conforme a la ley", defienden. Con el recurso ya admitido, será finalmente el TSJ de Extremadura el que determine si la modificación del Plan Parcial SUP-NO-02 aprobada por el Ayuntamiento de Mérida se ajusta a derecho.