Pitingo se declara a Extremadura antes de debutar en el Teatro Romano de Mérida: "Es una de las tierras más flamencas de España"

La entrevista es telefónica y al otro lado está Antonio Manuel Álvarez Vélez, aunque basta pronunciar su nombre artístico para saber de quién hablamos, Pitingo. El reconocido artista onubense cuenta las cosas con el mismo esmero y dedicación con el que las canta. Se detiene en los recuerdos, regresa a las raíces de aquello que le apasiona y deja que la conversación avance entre vivencias, músicas y lugares que han ido marcando su vida. Durante la charla aparecen el flamenco, el duende, el perdón y sus viajes, además de esa curiosidad que le acompaña desde niño y que todavía hoy le lleva a investigar el origen de cada música que descubre.

Este sábado 12 de septiembre, a las 21.30 horas, Pitingo pisará por primera vez el Teatro Romano de Mérida con "Pitingo y Punto", acompañado por una veintena de artistas en un espectáculo donde conviven flamenco, góspel y sonidos de distintos rincones del mundo. "Nunca he cantado allí. Nunca", recalca. La conversación conduce también a Extremadura, una tierra a la que asegura querer muchísimo. Tiene familia en la región, recuerda con cariño a Ramón el Portugués, se perdería una semana en la plaza Alta de Badajoz y confiesa su deseo de cantar algún día con La Kaita. Todo ese vínculo lo condensa en una frase que deja pocas dudas. "Extremadura es una de las tierras más flamencas de España junto con Andalucía".

P. ¿Cuál ha sido tu momento más bonito encima de un escenario?

R. Yo creo que la primera vez que subí a un teatro, a un auditorio, y lo vi lleno. Fue en el Teatro Calderón, en Madrid. Ver aquello lleno, "sold out", fue un momento muy bonito para mí. Es uno de esos recuerdos que se quedan para siempre.

P. ¿Hasta dónde se puede llevar el flamenco cuando se mezcla con otros estilos musicales y qué hace que siga conservando su esencia?

R. Hasta donde quieras, siempre que conozcas tu cultura y conozcas tu raíz. Si no conoces los cimientos, no puedes empezar a trabajar por el tejado. A mí me encanta el cante ortodoxo, el cante clásico, y sigo estudiándolo. Mis amigos son cantaores y he escuchado flamenco desde chiquitito, pero después he tenido la suerte de vivir muchísimas cosas, cantar góspel, viajar y compartir música con gente de todo el mundo.

Cuando viajas vas absorbiendo la forma de cantar, de tocar o de bailar de otras personas y otras culturas, y yo intento llevar todo eso a mi terreno. No lo defiendo como flamenco, sino con flamenco. Para mí es un hermanamiento, un acercamiento entre culturas. De eso se trata. También es una manera de hacer que la música avance y de que el público pueda descubrir esa unión. A mí me encanta explicárselo a la gente.

P. ¿El famoso duende es un amigo o un enemigo?

R. Un amigo. Cuando viene, claro. El duende existe, no es ninguna leyenda. Es una forma de hablar de algo que sucede y que resulta muy difícil explicar. Te puede pasar encima de un escenario, pero también en una fiesta, cantando con tu familia o con otros cantaores.

Recuerdo a un amigo mío de Extremadura, Ramón el Portugués, un cantaor maravilloso. Una vez, después de escucharme cantar, dijo: "Después de cómo ha cantado este niño, yo ya no quiero escuchar a nadie más esta noche". Son momentos que pasan. Cuando te llega, te llega. Luego hay días en los que quizá uno no está como tiene que estar, pero sí, el duende existe.

P. ¿Qué te gustaría hacer por primera vez?

R. Dejar de fumar.

"Imagínate lo que significa cantar en un escenario con unos 2.000 años de historia"

P. ¿Cómo va a ser la actuación en el Teatro Romano de Mérida, en un marco tan emblemático?

R. Pues mira, tenía muchísimas ganas de cantar en el Teatro Romano. He cantado por muchísimas partes del mundo y nunca he cantado allí. Nunca. Imagínate lo que significa ponerse a cantar en un escenario con unos 2.000 años de historia. Es impresionante.

Vamos a ser alrededor de 21 personas sobre el escenario, cada una procedente de un lugar, de una raza y de una cultura. Va a haber góspel, flamenco... Hay gitanos, negros, mestizos, mulatos... Somos una familia multicultural que se adora y que lleva ya muchos años junta.

Y luego está el público de Mérida y de Extremadura, al que quiero muchísimo. De verdad. Tengo también familia allí y, flamencamente hablando, Extremadura me recuerda mucho a Andalucía. Extremadura es una de las tierras más flamencas de España junto con Andalucía. Por eso cantar allí va a ser maravilloso. Van a pasar muchas cosas.

P. ¿En qué lugar de Extremadura te perderías si quisieras desaparecer del mapa durante una semana?

R. En la plaza Alta de Badajoz. Allí, con toda esa gente a la que quiero muchísimo. Me metería en casa de los flamencos, compartiría sus cosas, preguntaría cómo están y les pediría que cantaran. Allí es donde aparece esa camaradería. Me perdería allí perfectamente una semana.

La colaboración pendiente: "Me encantaría hacer algo con La Kaita"

P. ¿Con qué artista extremeño te gustaría colaborar en el futuro?

R. Hay una artista que me encanta y creo que esto nunca lo había dicho: La Kaita. Me parece una cantaora genial. La escuchaba desde que era muy pequeño y admiraba muchísimo su voz.

La conozco, hemos coincidido y hemos compartido cosas, pero nunca hemos podido hacer realmente algo juntos sobre un escenario. Me encantaría. A lo mejor algún día se da la ocasión.

P. ¿Qué te cuesta más, pedir perdón o perdonar?

R. A mí no me cuesta ni pedir perdón ni perdonar. Creo que hay que saber perdonar y también saber pedir perdón. Es algo muy bonito y me parece esencial para poder dormir tranquilo.

Otra cosa es que puedas decir: "Te perdono, pero tú por tu camino y yo por el mío". Eso puede pasar. Pero hay que perdonar y también procurar que la otra persona pueda estar tranquila. Al final nos vamos a morir todos. Tenemos que intentar dormir tranquilos.

P. ¿Eres muy de investigar o la música te nace por intuición?

R. Soy muy intuitivo, pero también soy muchísimo de investigar. Si escucho, por ejemplo, un cante de 1960, empiezo a tirar hacia atrás para descubrir de dónde viene y tratar de llegar hasta la primera grabación que se hizo de ese cante. Me ha pasado siempre.

Estoy continuamente investigando porque me gusta conocer el porqué de las cosas. Me interesa la historia de los gitanos, saber de dónde vienen los ritmos, por qué una canción se canta de una determinada manera... Siempre he tenido muchísima curiosidad.

Con "Malecón Street", por ejemplo, me fui a Cuba durante meses para investigar de dónde venían aquellas canciones y aquellos boleros antiguos. Estuve hablando con familiares y descubrí que muchas de esas canciones estaban basadas en historias reales. Esa inquietud no se me ha quitado y creo que me acompañará toda la vida.

Cuando llego a un país, lo primero que hago es mezclarme con la gente y preguntar por su cultura, por su música, por qué hacen una cosa o la otra. Soy así desde que era chiquitito.

P. ¿Qué opinión te merece lo que está ocurriendo en Ceuta?

R. Me parece que lo están pasando fatal, están pasando un quinario, como decimos nosotros. Sinceramente, creo que están abandonados por este Gobierno. Y pienso que este es un momento en el que los partidos no deberían hacer política ni campaña, sino unirse todos para intentar solucionar el problema. Después ya tendrán tiempo de pelearse en el terreno político.

Decir que se habría hecho exactamente lo mismo estuviese quien estuviese en el Gobierno, para mí, no es verdad. Creo que se está mintiendo y que la gente no puede aceptar que esto siga así. Lo dije hace mucho tiempo y voy a mantener lo que pienso toda la vida. No soy políticamente correcto, lo siento mucho.