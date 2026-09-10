Treinta plazas para formarse por solo 18 euros como monitor de ocio inclusivo en Mérida

Aprender a organizar campamentos, actividades juveniles y proyectos de ocio teniendo en cuenta también las necesidades de las personas con discapacidad. Ese es el objetivo de la nueva formación que se pondrá en marcha en Mérida y que ofrece 30 plazas para obtener el título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre con especialización en discapacidad por una tasa de solo 18 euros. Podrán acceder jóvenes de entre 18 y 35 años empadronados en la ciudad y que estén en posesión, como mínimo, del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Las clases serán presenciales y se celebrarán los fines de semana desde el 2 de octubre hasta el 24 de enero en el Centro de Ocio Joven El Economato.

La delegada de Juventud, Laura Iglesias, ha explicado que la iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación y, al mismo tiempo, responder a las necesidades de las familias emeritenses. El curso está bonificado por el Ayuntamiento, lo que permite reducir su tasa hasta los 18 euros. "Con este precio tan reducido queremos abogar por la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación", ha señalado Iglesias.

Herramientas para un ocio abierto a todos

Una de las principales novedades está en sus contenidos. La formación incluye materias específicas sobre atención a la discapacidad e inclusión avaladas por Plena Inclusión Extremadura, con herramientas para adaptar actividades, conocer las necesidades de los participantes y diseñar propuestas en las que todos puedan tomar parte. "La inclusión se construye desde la formación", ha defendido Iglesias, quien ha destacado que los conocimientos adquiridos podrán aplicarse después en campamentos, asociaciones juveniles, actividades infantiles y otros proyectos de ocio.

Cartel del curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre con formación en discapacidad. / Ayuntamiento de Mérida

Por su parte, la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha situado el curso dentro del trabajo que el Ayuntamiento desarrolla desde 2015 para mejorar la atención a los menores con discapacidad y sus familias. Además, ha avanzado que Juventud y Accesibilidad trabajan junto a entidades del sector en un protocolo de inclusión con el que seguir mejorando los servicios municipales. "Los espacios de inclusión y de convivencia con la discapacidad son más necesarios que nunca", ha afirmado.

Noticias relacionadas

Las inscripciones ya están abiertas

Las personas interesadas pueden solicitar una de las 30 plazas a través del formulario habilitado en la página web del Ayuntamiento de Mérida. Con este curso, el Consistorio pretende combinar formación y oportunidades laborales para los jóvenes con la preparación de nuevos profesionales capaces de ofrecer un ocio más accesible e inclusivo para niños, jóvenes y familias.