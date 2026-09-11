Las obras de la Rambla de Mérida arrancan el lunes: cortes de tráfico y tres meses de trabajos

Las obras de mejora y accesibilidad de la Rambla Mártir Santa Eulalia de Mérida comenzarán este lunes, 14 de septiembre, y obligarán a introducir cortes y cambios en la circulación durante el desarrollo de unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de tres meses. La actuación corresponde a la segunda fase del itinerario accesible de esta céntrica vía y cuenta con un presupuesto de 500.000 euros.

Plano con la calle cortada al tráfico por las obras. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El inicio de las obras supondrá el corte del tráfico rodado desde el número 35 de la Rambla hasta la avenida de Extremadura. Para mantener el acceso en dirección a Puerta de la Villa, el ayuntamiento modificará el sentido de circulación de la calle San Juan. El tráfico podrá continuar circulando por los tramos de la Rambla que no estén afectados en cada momento por los trabajos.

Itinerarios peatonales

También se habilitarán itinerarios peatonales dentro de la zona de obras y, cuando los trabajos afecten directamente a la entrada de los inmuebles, se colocarán pasarelas para garantizar el acceso a las viviendas. Los garajes no podrán utilizarse mientras se intervenga en el tramo correspondiente, aunque el consistorio asegura que tratará de recuperar esos accesos conforme avance la obra.

Los vecinos serán informados de las afecciones, además de que se instalarán vallados y señalización tanto de los trabajos como de los desvíos de tráfico. La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, reconoció ayer que la intervención ocasionará molestias a residentes y conductores, por lo que el consistorio tratará de reducirlas y mantener informada a los afectados.

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El proyecto prevé además una nueva canalización soterrada para la red eléctrica, con la eliminación de cruces aéreos, así como la incorporación de nuevo mobiliario urbano y señalización vial. La delegada señaló que la actuación busca continuar con la mejora de las infraestructuras y hacer la ciudad "más cómoda, accesible y amable para todas las personas". Según explicó, la obra no se limita a renovar el pavimento, sino que incluye también actuaciones sobre drenaje, abastecimiento, alumbrado y canalizaciones.