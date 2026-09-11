Salud niega demoras en el servicio de Oncología de Mérida y cifra en tres los médicos en activo

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ha negado este viernes que existan demoras en el servicio de Oncología del Área de Salud de Mérida después de las críticas de Unidas por Extremadura y el PSOE por la situación de la atención a los pacientes oncológicos. Según la respuesta facilitada por el departamento a este diario, el servicio cuenta actualmente con tres facultativos en activo y con el apoyo de otros tres especialistas, que colaboran presencialmente durante cuatro jornadas a la semana.

En este sentido, Salud sostiene además que la asistencia a los pacientes oncológicos está "plenamente garantizada" y cifra en cuatro días la espera media para una primera consulta. La Administración autonómica asegura que actualmente la demora en Oncología del Área de Salud de Mérida es "nula".

Asimismo, la Consejería que dirige Sara García Espada añade que en el centro hospitalario se mantienen consultas todos los días de la semana, al tiempo que la actividad asistencial se refuerza también durante las tardes para atender y realizar el seguimiento de los pacientes oncológicos.

Las denuncias

La respuesta de Salud llega después de que este jueves la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, denunciara públicamente que de los seis médicos de Oncología del Hospital de Mérida solo uno se encontraba en activo. De Miguel aseguró además que se estaba avisando de que esta situación podía provocar demoras en los tratamientos y acusó al Gobierno regional de permitir un deterioro de la sanidad extremeña.

A esta polémica se ha sumado este viernes el PSOE de Mérida, que ha reclamado a la Junta una "respuesta inmediata" ante las denuncias de saturación trasladadas, según la formación, por familiares de pacientes oncológicos. Los socialistas han pedido al Servicio Extremeño de Salud que explique con claridad si existen déficits de personal o medios, las cargas asistenciales de los profesionales y las medidas adoptadas para garantizar la atención.

Noticias relacionadas

El PSOE ha reclamado también a la Gerencia del Área de Salud de Mérida que adopte, si fueran necesarias, medidas extraordinarias para garantizar una atención "sanitaria, pública, digna y de calidad". Los socialistas insisten en que se trata de pacientes especialmente vulnerables y de familias que atraviesan situaciones de gran dificultad, por lo que cualquier problema de organización, falta de recursos o saturación debe abordarse, a su juicio, "con la máxima prioridad y sensibilidad".