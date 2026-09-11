Sonia Almarcha presentará en Mérida la película triunfadora del último Festival de Málaga

La actriz alicantina Sonia Almarcha estará el lunes 21 de septiembre en Mérida para presentar 'Yo no moriré de amor', película de Marta Matute que se proyectará dentro del 40º ciclo de cine de los lunes del Cine Club Forvm. La sesión tendrá lugar en los cines Victoria, en un único pase a las 20.30 horas, y concluirá con un coloquio de la intérprete con los espectadores.

La cinta llega a Mérida después de convertirse en la gran triunfadora del último Festival de Málaga, donde obtuvo la Biznaga de Oro a la Mejor Película. Su historia aborda cómo cambia la vida de una joven de 18 años y de toda su familia cuando su madre comienza a sufrir alzhéimer.

Almarcha estuvo nominada al Premio Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por su trabajo en 'El buen patrón', papel por el que recibió además el reconocimiento de la Unión de Actores. Su trayectoria incluye también títulos como 'El reino' y 'La soledad', además de series como 'Amar es para siempre', 'Vis a vis', 'La ley del mar' o 'La ruta'. La actriz compartió reparto con el recientemente fallecido Manolo Solo en 'A la cara', película de Javier Marco que abrirá el ciclo VOSE el lunes 14 de septiembre.

Apertura del ciclo

El 40º ciclo de cine de los lunes mantendrá sus proyecciones durante septiembre y octubre, con sesiones habitualmente a las 19.00 y 21.30 horas. Habrá dos excepciones. 'Yo no moriré de amor' contará con un único pase a las 20.30 debido a la presentación y el coloquio posterior, mientras que 'Pizarro is god' se proyectará también una sola vez, a esa misma hora.

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Esta última película formará parte además del III Cine Beat e incluirá un encuentro posterior con su director, Miguel Caldito, y varios músicos invitados, según informa el Cine Club Forvm de Mérida.