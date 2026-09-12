Mérida redescubre su patrimonio de noche entre romanos, música, danza y monumentos

Mérida ha vuelto este fin de semana a mirar de otra forma a los monumentos que forman parte de su paisaje cotidiano. Música, danza, recreaciones romanas, teatro, talleres y visitas guiadas han ocupado durante viernes y sábado algunos de los principales espacios históricos de la capital extremeña en la novena edición de Las Noches del Patrimonio, que este año estrenó una importante novedad: la celebración durante dos jornadas.

El nuevo formato parte precisamente de una propuesta del Ayuntamiento de Mérida al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Hasta ahora, buena parte de la programación se concentraba en un solo día, provocando que vecinos y visitantes tuvieran que escoger entre actividades que se desarrollaban simultáneamente.

Actividad enmarcada en Las noches del patrimonio. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

"La ciudadanía y los visitantes nos trasladaban que muchas veces tenían que elegir entre una actividad u otra", ha explicado el delegado de Cultura, Antonio Vélez. La solución planteada por Mérida ha sido extender el programa al viernes y al sábado, una fórmula con la que se pretendía facilitar el acceso a más propuestas y prolongar durante todo el fin de semana la presencia de la cultura en las calles.

Y precisamente esa ocupación de los espacios monumentales constituye una de las principales razones de ser de la cita. Para el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, Las Noches del Patrimonio permiten a las 15 ciudades que forman parte del grupo "abrir sus cascos históricos, abrir su patrimonio, volverlos a llenar de vida, de cultura".

En el caso emeritense, añade Palma, la celebración tiene además un componente especial, ya que permite contemplar una ciudad diferente a la habitual. "Tiene el valor de ver otra Mérida, la Mérida de noche, la Mérida iluminada, que yo creo que tiene un valor también muy importante", señala.

Más de 30 visitas guiadas

Uno de los mayores focos de interés ha estado nuevamente en las visitas guiadas. Se han programado más de 30 recorridos y buena parte de las plazas disponibles han quedado cubiertas prácticamente desde la apertura de las reservas.

Entre los espacios incluidos ha figurado la cripta arqueológica de la basílica de Santa Eulalia, que ha estrenado recientemente una adecuación integral promovida por el Consorcio de la Ciudad Monumental. La actuación ha permitido renovar la interpretación de este espacio arqueológico, vinculado a uno de los episodios históricos que hicieron de Mérida uno de los principales centros de peregrinación de la Hispania visigoda.

También se han organizado recorridos por el Teatro María Luisa, visitas al conjunto monumental, un paseo literario, propuestas en torno a la exposición 'Luxuria' y recorridos por enclaves habitualmente menos conocidos por el público.

Vélez considera precisamente las visitas guiadas una de las actividades más demandadas de Las Noches del Patrimonio y defendía antes de la celebración que la cita sirve para "demostrar el cariño que sentimos por nuestras piedras y también el compromiso que tenemos con ellas".

Roma regresa al centro

La tarde y la noche del sábado han concentrado buena parte de las estampas más reconocibles de la edición. El patrimonio romano dejó de ser únicamente escenario para convertirse también en protagonista de la programación. Desde el Arco de Trajano partió el desfile militar y civil protagonizado por Ara Concordiae, Emerita Antiqva y Lvporvm Celtiberiae Levkoni, que trasladó la recreación histórica a las calles del centro.

La presencia romana continuó posteriormente en el Museo Nacional de Arte Romano, donde Ara Concordiae mostró al público aspectos relacionados con la vida cotidiana, los ritos, la indumentaria y el ejército de la antigua Roma.

El Templo de Diana volvió a funcionar durante todo el fin de semana como uno de los grandes escenarios culturales de la ciudad. Por allí pasaron propuestas de danza y música y el sábado acogió 'Los inescalables Alpes, buscando a Currito', de María del Mar Suárez 'La Chachi', una creación que mezcla flamenco y krump.

La programación se extendió también a la plaza de España, el Centro Cultural Alcazaba y otros puntos del casco histórico, con actividades infantiles, artesanía, pintura en directo, música y teatro.

Una ciudad abierta hasta la medianoche

Las Noches del Patrimonio han permitido además prolongar la vida de algunos espacios más allá de sus horarios habituales. El Museo Nacional de Arte Romano permanece abierto hasta la medianoche, mientras el Centro Cultural Alcazaba mantuvo actividad hasta la madrugada. A ello se han sumado los monumentos situados al aire libre, desde el Templo de Diana y el Arco de Trajano hasta el Pórtico del Foro, el Acueducto de los Milagros o el Puente Romano, convertidos de nuevo en parte del recorrido de emeritenses y visitantes.

La música ha acompañado las últimas horas del sábado, con un concierto de góspel en la azotea del Centro Cultural Alcazaba y el tributo 'Manolo, el burro y cía' en el Templo de Diana.

A falta de conocer el balance definitivo de participación de esta edición, el ayuntamiento había fijado como referencia los entre 15.000 y 20.000 asistentes que calculó en 2025. Antes del inicio de la programación confiaba en incrementar esa cifra gracias a la extensión a dos jornadas y a la coincidencia con el encuentro mototurístico celebrado también durante el fin de semana.

Las Noches del Patrimonio se desarrollan conjuntamente en las 15 ciudades españolas reconocidas como Patrimonio Mundial que integran el grupo. En Extremadura forman parte de él Mérida y Cáceres. Para Palma, más allá de las cifras, la iniciativa tiene precisamente su valor en devolver los monumentos a quienes conviven cada día con ellos.