Mérida saca a concurso las obras para terminar el acceso posterior del teatro María Luisa

El proyecto del acceso posterior del teatro María Luisa avanza de nuevo tras varios años pendiente. El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación pública el contrato para completar las obras, que incluyen también la adecuación del entorno de la Torre Albarrana y la integración de los restos arqueológicos, por un importe de 557.063,24 euros, con los impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de tres meses.

Según lo recogido en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 1 de octubre a las 15.00 horas. La actuación permitirá culminar una segunda entrada al María Luisa por su parte posterior, además de configurar una nueva plaza pública en torno a la Torre Albarrana y parte de la muralla romana. El proyecto contempla un edificio de acceso de 48,91 metros cuadrados construidos y un espacio público de 665 metros cuadrados.

Las obras estaban pendientes desde que los trabajos iniciados en 2021 tuvieron que paralizarse al año siguiente por la aparición de restos arqueológicos. Aquellos hallazgos obligaron a modificar el proyecto inicialmente previsto para incorporar demoliciones manuales, la intervención sobre los vestigios localizados y su integración en el nuevo espacio, además de la restauración de la propia Torre Albarrana.

Las actuaciones

El proyecto contempla la construcción de una nueva entrada de 48,91 metros cuadrados, distribuida entre vestíbulo, plataforma y zona de acceso. Una escalera permitirá salvar la diferencia de cota con el teatro y se instalará además una plataforma elevadora para garantizar la accesibilidad.

La actuación se completa con la creación de una plaza pública de 665 metros cuadrados en torno a la Torre Albarrana y la muralla romana. La nueva edificación quedará separada 5,30 metros de la torre, generando entre ambas un pequeño patio, mientras que su cubierta será transitable y funcionará como terraza vinculada a la segunda planta del teatro, con vistas hacia los restos arqueológicos.

Para acondicionar este espacio se combinarán losetas de granito y adoquines, en línea con la plataforma única de la calle Arzobispo Mausona, además de actuaciones de iluminación, saneamiento y tratamiento del entorno arqueológico. La intención es que la nueva construcción quede en un segundo plano y que sea la Torre Albarrana la que tenga el protagonismo en la plaza.

Pendiente desde 2022

Las obras para habilitar este segundo acceso comenzaron en 2021, pero tuvieron que detenerse al año siguiente tras la aparición de restos arqueológicos que obligaron a modificar el proyecto inicial. El Consorcio de la Ciudad Monumental consideró necesario intervenir para garantizar su conservación y adaptar los trabajos previstos a los hallazgos.

Entre los cambios se incluyeron la demolición manual de las construcciones preexistentes, la integración de los restos localizados en el nuevo espacio y la restauración de la Torre Albarrana. Tras la paralización, el ayuntamiento encargó un proyecto específico para poder volver a sacar a concurso las obras pendientes.

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En octubre de 2024 se anunció que el nuevo contrato saldría a concurso de forma inminente y en abril de 2025 volvió a situarse su tramitación en las siguientes semanas. El pasado enero, el consistorio trasladó a este diario que la previsión era sacar las obras a concurso durante el primer semestre de este año, un plazo que finalmente tampoco llegó a cumplirse.