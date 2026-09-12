Siniestro
Muere un joven de 23 años en un accidente de moto en Oliva de Mérida
Además, otra joven de 18 años ha resultado herida menos grave y ha sido trasladada al Hospital de Mérida
Un joven de 23 años ha fallecido y una mujer de 18 ha resultado herida en un accidente de moto ocurrido en la noche de este viernes junto al tanatorio de Oliva de Mérida.
El suceso tuvo lugar sobre las 21.09 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada alertando de un accidente de moto con dos personas afectadas.
Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 2.1) del Servicio Extremeño de Salud, efectivos del Centro de Salud de Guareña y una patrulla de la Guardia Civil.
Como consecuencia del siniestro, el varón de 23 años falleció, mientras que la joven sufrió politraumatismos y resultó herida de carácter menos grave. Tras ser atendida por los servicios sanitarios, fue trasladada al Hospital de Mérida.
- Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla
- La Comisaría de Mérida queda temporalmente sin comisario jefe y espera relevo antes de final de año
- Mérida no afloja y se echa a la calle este sábado con fiesta y música desde el mediodía hasta la noche
- Un incendio puso anoche en peligro los coches aparcados en la Feria de Mérida
- Los cuatro lugares de Mérida desde los que mejor se verán los fuegos artificiales que pondrán punto final a la Feria
- Por Mérida planta a la Diada en la capital extremeña, carga contra el PSOE y avisa: 'Es una falta de respeto hacia Extremadura
- El futuro de Las Abadías en Mérida se juega en los tribunales tras admitir el TSJEx el recurso contra el plan urbanístico
- Tomasito pone compás al Día de Extremadura con un concierto gratis en la plaza de España de Mérida