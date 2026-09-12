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Siniestro

Muere un joven de 23 años en un accidente de moto en Oliva de Mérida

Además, otra joven de 18 años ha resultado herida menos grave y ha sido trasladada al Hospital de Mérida

Alrededores del tanatorio municipal de Oliva de Mérida.

Alrededores del tanatorio municipal de Oliva de Mérida. / EL PERIÓDICO

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E. P. E.

Un joven de 23 años ha fallecido y una mujer de 18 ha resultado herida en un accidente de moto ocurrido en la noche de este viernes junto al tanatorio de Oliva de Mérida.

El suceso tuvo lugar sobre las 21.09 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada alertando de un accidente de moto con dos personas afectadas.

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 2.1) del Servicio Extremeño de Salud, efectivos del Centro de Salud de Guareña y una patrulla de la Guardia Civil.

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Como consecuencia del siniestro, el varón de 23 años falleció, mientras que la joven sufrió politraumatismos y resultó herida de carácter menos grave. Tras ser atendida por los servicios sanitarios, fue trasladada al Hospital de Mérida.

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