La escena del Teatro Romano de Mérida ganará protagonismo con una nueva iluminación

La escena del Teatro Romano de Mérida contará con una nueva iluminación diseñada para realzar sus elementos arquitectónicos y mejorar la experiencia de quienes visitan uno de los monumentos más emblemáticos de Extremadura. La actuación supondrá una inversión cercana a los 400.000 euros y permitirá sustituir el sistema actual por tecnología LED de última generación.

El Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida y la Fundación Iberdrola España han firmado este lunes el convenio que hará posible la intervención, que busca combinar una mejor iluminación arquitectónica y artística con una reducción del consumo energético y de las emisiones de CO₂. El acuerdo contempla una inversión global de dos millones de euros, estructurada en cuatro fases, para mejorar la eficiencia energética y la iluminación del recinto arqueológico.

Cabe destacar que está previsto que los trabajos puedan comenzar a partir del 15 de septiembre, una vez finalizadas las actividades estivales y tras la aprobación del proyecto de ejecución por parte de los órganos correspondientes del organismo monumental emeritense.

El proyecto

El proyecto, que comenzó a gestarse a mediados de 2025, se centrará especialmente en la escena del teatro, uno de los espacios más reconocibles del conjunto arqueológico emeritense. La nueva distribución de la luz permitirá destacar sus columnas, elementos ornamentales y detalles arquitectónicos, al tiempo que se adapta la iluminación a las características de un monumento declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El consejero de Cultura y presidente del Consejo Rector del Consorcio, Laureano León, ha destacado que la actuación permitirá avanzar tanto en la conservación como en la puesta en valor del monumento. "No hablamos únicamente de mejorar la iluminación de un monumento excepcional, sino de avanzar en su protección y ofrecer una mejor experiencia a quienes cada año visitan este espacio", ha destacado

En este sentido, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha incidido en que el nuevo sistema permitirá adecuar mejor los diferentes usos del teatro a las características del monumento. Según ha señalado, la intervención supondrá disponer de "una iluminación más eficiente, sostenible y adecuada", además de ofrecer "una manera distinta de mirar y de disfrutar nuestro patrimonio".

Por su parte, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, ha subradao que el proyecto permitirá realzar «la belleza de un monumento excepcional» mediante un sistema más eficiente y sostenible. En su intervención, ha enmarcado esta iniciativa en el compromiso de la Fundación con la conservación y difusión del patrimonio cultural.

La arquitecta Noemí Barbero, de VBNB Lighting y responsable del proyecto, ha sido la encargada de explicar durante el acto celebrado en el propio Teatro Romano las características técnicas de la intervención y el proceso previsto para renovar el sistema lumínico. El proyecto contempla una distribución de la luz orientada a destacar los elementos arquitectónicos más singulares de la escena..

Más de 2.000 años de historia

El Teatro Romano de Mérida fue construido entre los años 16 y 15 antes de Cristo por iniciativa de Marco Vipsanio Agripa y constituye uno de los principales símbolos de la antigua Augusta Emerita. A lo largo de su historia experimentó distintas reformas, entre ellas la realizada durante la época del emperador Trajano.

Su estructura se articula en torno al graderío, el pórtico posterior y la escena. Precisamente esta última constituye uno de los espacios más admirados del conjunto. Su monumental frente escénico está formado por dos niveles de columnas de mármol de orden corintio y estuvo decorado con esculturas de divinidades como Ceres, Plutón y Proserpina, además de representaciones imperiales.

Con una planta semicircular de 126 metros de diámetro y capacidad para albergar a cerca de 6.000 espectadores, el teatro refleja la relevancia que tuvieron las artes escénicas en la colonia romana. El edificio fue abandonado en la segunda mitad del siglo IV después de Cristo y permaneció parcialmente sepultado durante siglos.

Las grandes campañas de recuperación llegaron en el siglo XX. Las primeras intervenciones de restauración comenzaron en la década de 1920, bajo la dirección de los arquitectos José Ramón Mélida, Antonio Gómez Millán y José Menéndez-Pidal, con trabajos centrados especialmente en la consolidación del graderío y la recuperación de la escena.

Aquellas actuaciones permitieron devolver al teatro buena parte de su configuración y convertirlo de nuevo en un espacio vivo. Hoy forma parte del conjunto arqueológico de Mérida, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1993, y mantiene además su histórica vinculación con las artes escénicas como sede cada verano del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.