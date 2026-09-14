Juan Díaz, Mi Tienda y esa manera de vender que ya casi no existe en Mérida

Hay nombres que forman parte de una ciudad aunque nunca hayan aparecido en los libros de historia. Nombres de personas que, sin proponérselo, terminan formando parte de nuestra propia biografía y que, cuando los recordamos, nos devuelven de golpe a una época, a una calle, a un escaparate o a una forma de vivir que creíamos olvidada. Juan Díaz es uno de esos nombres, y Mi Tienda, también.

Esta semana se han conmemorado setenta años de Mi Tienda en Mérida, setenta años de puertas abiertas, escaparates, mostradores y generaciones enteras entrando y saliendo de aquel establecimiento. Setenta años que permiten entender que no estamos hablando solamente de una tienda, sino de una pequeña parte de la historia cotidiana de nuestra ciudad.

Juan, emeritense de adopción

Juan, nacido en Almendralejo y emeritense de adopción, estuvo detrás de muchas de esas historias. Bodas, bautizos, comuniones y tantos días señalados en los que había que buscar un traje, un vestido o cualquier prenda que terminaba formando parte de una fotografía que, décadas después, volvemos a mirar.

Yo recuerdo Mi Tienda como se recuerdan los lugares que siempre estuvieron ahí. El escaparate, la ropa colocada con cuidado y aquella puerta por la que entrabas buscando algo concreto, aunque con Juan nunca resultaba fácil cumplir exactamente con el propósito inicial.

Local de Mi Tienda, en la calle Juan Pablo Forner. / EL PERIÓDICO

Porque Juan tenía su propia manera de vender. Entrabas buscando una camisa y aparecía un pantalón; decías que no necesitabas nada más y encontraba otra cosa que, según él, te hacía falta. Y si insistías en que solo estabas mirando, comenzaba una nueva ronda de argumentos hasta que terminabas comprando.

De ahí salió aquel 'Tío Cansino', un apodo cariñoso que terminó siendo casi una segunda identidad. No era solo insistencia, era oficio. Juan conocía a sus clientes y sabía que vender también consistía en conversar, aconsejar y conseguir que quien entraba a por una cosa terminara llevándose otra.

Era otra forma de entender el comercio en aquella Mérida que tenía muchos nombres que hoy nos devuelven a una ciudad diferente. Aragoneses, Luis Díez, La Campana y tantos otros comercios que formaban parte de un paisaje comercial en el que comprar significaba también encontrarse con gente conocida.

Era una ciudad de escaparates recorridos sin prisas, de tiendas en las que te atendían con diligencia y una sonrisa y en las que podías entrar simplemente a mirar, aunque siempre existiera el riesgo de acabar comprando algo. No había algoritmos recomendándote productos, ni paquetes esperando en la puerta de casa, sino personas que te conocían y que intentaban acertar con aquello que buscabas.

En la calle Santa Eulalia

Han pasado 70 años y el mundo ha cambiado por completo. Las calles han cambiado y las grandes superficies, los catálogos y las compras por internet han transformado nuestra manera de consumir. También Mi Tienda se adaptó. Hace unos años abrió un nuevo establecimiento en la calle Santa Eulalia, moderno y acorde con los nuevos tiempos, pero con la memoria de aquella primera tienda como punto de partida.

La vieja Mi Tienda sigue siendo, de alguna manera, el faro de la nueva. Una conserva la memoria y la otra demuestra que esa memoria puede seguir adelante. Hasta Los Pilinguis, aquella chirigota tan nuestra, quiso reconocerlo con un homenaje recreando el escaparate de los trajes de novios y novias. Una imagen que resumía perfectamente lo que Mi Tienda ha significado durante estas siete décadas, el estar presente en algunos de los momentos que más recordamos.

¿Cuántas parejas habrán buscado allí su traje de boda?, ¿Cuántos padres habrán llevado a sus hijos para una comunión?, ¿Cuántos habrán entrado pensando en comprar una cosa y habrán salido con otra después de escuchar a Juan? Son historias pequeñas, pero precisamente de esas historias está hecha una ciudad.

Por eso 70 años de Mi Tienda son también 70 años de Mérida. De una Mérida comercial que ya no existe como entonces, pero que permanece en nuestros recuerdos; de una ciudad de escaparates, de comerciantes conocidos y de compras que tenían algo de conversación y de encuentro.

Setenta años después, Mi Tienda sigue siendo historia viva de Mérida. Y Juan, 'El Tío Cansino', también. Porque hay tiendas que venden ropa y hay otras que, sin saberlo, terminan guardando la memoria de quienes entraron por su puerta. Y esa memoria, al final, también forma parte de la vida que nos une.