Madrugones, puntería, piques y aperitivo entre bolas: locos por la petanca en Mérida

A primera hora de la mañana, cuando el calor todavía concede una tregua, las bolas empiezan a rodar por el parque López de Ayala, conocido como parque de los Enamorados. Un lanzamiento, miradas pendientes de la jugada y el característico sonido metálico que rompe por unos segundos la conversación. En la pista habilitada para jugar a la petanca, los aficionados muestran su puntería, calculan distancias y afinan cada lanzamiento para acercarse lo máximo posible al boliche. Entre ellos está Fermín Flores, que descubrió esta afición después de jubilarse, hace "tres o cuatro años", animado por un amigo. "Empezamos en Las Siete Sillas y fue una cosa que me gustó. Cuando te jubilas tienes muchas horas libres y pensé, pues mira, así estoy entretenido", dice. Desde entonces, unas bolas, una pista y buena compañía bastan para llenar la mañana.

Los lunes y miércoles son los días elegidos para quedar. Hay jornadas en las que llegan a reunirse 14 o 15 aficionados, aunque el grupo pasó por una etapa de menor actividad después de que la zona de juego cambiara de ubicación dentro del propio parque y algunos habituales dejaran de acudir con normalidad. Ahora, el objetivo es claro. Quieren recuperar el ambiente de antes y volver a llenar la pista. "Lo que estamos tratando es de reconducirlo a través del grupo", explica Fermín. Y la afición va más allá de estas mañanas en Mérida. Cuatro parejas viajarán a Badajoz para participar en un campeonato organizado por un hogar de mayores y compartir después una jornada de convivencia. Porque aquí se cuentan los puntos, sí, pero también las conversaciones, las bromas y esas horas compartidas que terminan pesando tanto como el resultado.

Fermín Flores Terrones, con varias bolas de petanca antes de comenzar una partida. / Alberto Manzano

La petanca ya no tiene edad

Aunque durante años la petanca ha estado muy ligada a las personas mayores, esa imagen empieza a quedarse atrás. Fermín lo ha comprobado de primera mano. "Yo antes pensaba también que era un deporte nada más para personas mayores, pero no. Se está extendiendo entre gente joven y hay varios equipos en Mérida con bastante animación", asegura a El Periódico Extremadura. La modalidad moderna nació en la Provenza francesa a comienzos del siglo XX y poco después llegó a España a través de Cataluña antes de extenderse por todo el país. Incluso su nombre conserva aquella raíz provenzal y hace referencia a jugar con los "pies juntos". Más de un siglo después, la esencia sigue siendo prácticamente la misma. Bolas, boliche, estrategia y la precisión necesaria para superar al rival. Fermín asegura que a él le gusta sobre todo "participar", aunque termina admitiendo entre risas que "el interés por ganar siempre existe entre todos los jugadores".

Y donde hay ganas de competir y ganar, aparecen los piques. Uno lanza, otro observa, alguien da por segura la jugada y enseguida llega una bola capaz de cambiarlo todo. Se mide, se comenta, se bromea y se vuelve a tirar, pero cualquier rivalidad queda olvidada cuando termina la partida. Las mañanas suelen alargarse hasta las 11.30 o las 12.00 horas, antes de que el calor apriete de verdad, y entonces llega otro de los rituales del grupo. "Al principio comprábamos algunas cosinas y nos tomábamos aquí un aperitivito, en plan familiar", cuenta Fermín. "Cada uno tiene sus cosillas y ya está. Lo importante es disfrutar". Y quizá ahí esté buena parte del atractivo de estas partidas, en tener una excusa para salir de casa, encontrarse con otros aficionados, socializar, divertirse y pasar un buen rato juntos antes de dar por terminado el entretenido juego.

Varios jugadores disputan una partida de petanca en el parque de los Enamorados. / Alberto Manzano

Empezar a jugar tampoco exige una fortuna. Fermín calcula que unas bolas de cierta calidad pueden costar entre 50 y 60 euros, aunque quienes se toman la competición más en serio pueden utilizar materiales que superan los cien. Pero lo que mantiene viva esta afición va mucho más allá del precio del equipo. Está en la precisión de cada lanzamiento, en ese pique sano por dejar la bola a unos milímetros del boliche y en las ganas de superarse partida tras partida. Ahora el reto pasa por recuperar a quienes dejaron de acudir y conseguir que nuevos jugadores, también jóvenes, se animen a probar. Porque en el parque de los Enamorados la petanca sigue teniendo tirón y sus habituales están decididos a demostrar que este juego tiene todavía bastante cuerda por delante en la capital regional.