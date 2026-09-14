La unidad de salud mental infantil de Mérida evita ya desplazamientos a Badajoz y Don Benito

Los menores del Área de Salud de Mérida que necesitan atención especializada en salud mental ya no tienen que desplazarse a Badajoz o Don Benito para ser atendidos. La unidad de salud mental infanto-juvenil de la capital extremeña, operativa desde el pasado mes de marzo, permite prestar esta asistencia dentro de la propia área sanitaria.

El servicio está ubicado en el Centro de Salud Urbano II, en la barriada de San Luis, y dispone actualmente de un equipo formado por psiquiatra, psicólogo, enfermera especialista en salud mental y trabajador social. La coordinadora de la unidad, María Suárez Gómez, ha explicado este lunes que el objetivo es seguir reforzando progresivamente el dispositivo con "cada vez más personas y más medios".

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha visitado este lunes la unidad y ha destacado que su funcionamiento permite evitar los desplazamientos que anteriormente tenían que realizar los menores del Área de Salud de Mérida para ser atendidos en otros puntos de la región.

Salud mental

La unidad atiende a niños y adolescentes con diferentes problemas de salud mental. Entre los pacientes de menor edad predominan los trastornos del neurodesarrollo, principalmente los trastornos del espectro del autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

En estos casos, el equipo trabaja de forma coordinada con neuropediatría y con los pediatras de Atención Primaria. A medida que aumenta la edad aparecen con mayor frecuencia otros problemas como la depresión, además de situaciones de mayor gravedad relacionadas con autolesiones y conducta suicida.

Suárez ha destacado la importancia de que estos pacientes reciban una atención temprana que no se limite solo al ámbito sanitario, de ahí que se mantenga también coordinación con Educación, Infancia, Familia y los servicios sociales de base. La coordinadora se ha referido a su vez a los indicadores que apuntan a un deterioro de la salud mental entre la población infantil y adolescente.

Según ha explicado, la realidad ha cambiado con la irrupción de las redes sociales, el uso de dispositivos móviles, las adicciones con y sin sustancias, así como y los cambios en los estilos de vida y los valores. Al mismo tiempo, ha señalado que actualmente existe una mayor capacidad para detectar este tipo de trastornos. "Se diagnostica más y mejor", ha indicado.

Mejoras en el Urbano II

Según ha destacado la consejera, la Junta prevé además una inversión global de 550.000 euros en el Centro de Salud Urbano II entre actuaciones recientes, otras en marcha y proyectos previstos a corto plazo. Entre ellas figura la instalación de un nuevo ascensor y las obras para la puesta en funcionamiento de una Unidad de Cirugía Menor, que podría comenzar a realizar intervenciones "en las próximas semanas".

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Asimismo, está prevista la licitación de una reforma completa de la cubierta del edificio. García Espada ha enmarcado estas actuaciones en el objetivo de reforzar una Atención Primaria "cercana, accesible y de calidad" tanto para los profesionales como para los usuarios del sistema sanitario público.