La apertura de tres nuevos negocios reactiva el centro comercial El Foro de Mérida: una profunda renovación cambia su rumbo

El centro comercial El Foro de Mérida se reinventa y empieza a traducir ese cambio en nuevas aperturas. Tres negocios vinculados a la hostelería, el ocio y los servicios preparan su desembarco en los próximos meses, después de un periodo marcado por la renovación de las instalaciones y por un replanteamiento de la oferta que quiere dejar atrás la imagen de un espacio ligado casi exclusivamente al entretenimiento. Sus nombres todavía no pueden hacerse públicos, pero los tres proyectos están ya en marcha y la previsión es que levanten la persiana antes de que termine el año. "Ya están en proceso", confirma María Martín García, gerente y administradora de El Foro, que ve estas incorporaciones como el primer resultado visible de los cambios acometidos en un espacio abierto aproximadamente desde el año 2000.

Vista interior del centro comercial El Foro de Mérida. / Javier Cintas

La transformación apunta hacia un centro comercial más ligado al día a día de los emeritenses. Restauración, servicios de proximidad, ocio local y comercio compartirán protagonismo para conseguir que las instalaciones tengan actividad durante más horas y a lo largo de toda la semana. "El centro comercial está en un momento de transformación", explica Martín. La idea pasa por concentrar especialmente la restauración y la hostelería en la planta inferior y los servicios en la superior, además de sacar mayor partido a los cerca de 700 metros cuadrados de terraza exterior y 150 metros cuadrados de terraza interior. "Queremos que siga siendo un referente en la ciudad de Mérida", señala.

El Foro afronta una nueva etapa con reformas y próximas aperturas. / Javier Cintas

Y El Foro mantiene ya una base sobre la que crecer. Actualmente funcionan 15 negocios, ocho en la planta superior y siete en la inferior, y alrededor del 70% de su superficie está ocupada. La oferta se reparte entre restauración, ocio, moda, peluquería, academias, formación, viajes, publicidad, interiorismo y espacios para celebraciones y eventos. Entre los establecimientos citados por la gerencia figuran Capricho Italiano, Pomodoro y Sabores de Oma, mientras que los cines, con seis salas, continúan siendo uno de los principales motores del complejo y generan movimiento en jornadas como el día del espectador. La evolución de los hábitos de consumo también se deja notar. El centro cuenta ya con dos puntos de recogida de compras online, después de que uno resultara insuficiente, además de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Locales y zonas comunes del centro comercial El Foro. / Javier Cintas

Pero buena parte del cambio está también a la vista. El edificio ha ido renovando su aspecto y sus servicios durante los últimos años, con una reforma integral de los aseos, aumento del número de cabinas, nueva pintura exterior e interior, jardinería y una actualización de la imagen corporativa. Uno de los trabajos más relevantes se ha centrado en conseguir una mayor accesibilidad, suprimiendo barreras arquitectónicas y creando rampas. "Hemos eliminado todos los escalones, hemos creado rampas y hemos hecho todo lo posible para que el centro sea accesible para todo el mundo", destaca Martín. A ello se suman intervenciones para solucionar filtraciones y mejorar el aislamiento, así como nuevos pasos de peatones, reductores de velocidad y un recorrido peatonal alrededor del aparcamiento.

El Foro busca recuperar protagonismo en la actividad comercial y de ocio de Mérida. / Javier Cintas

Las obras, además, no han terminado. Después de las inversiones destinadas a actualizar la estética del complejo, la siguiente actuación que la dirección quiere abordar es la renovación del suelo interior y de los techos de madera, afectados en algunos puntos por antiguas filtraciones y por el paso del tiempo. Aún no existe un calendario concreto para estos trabajos, pero la gerencia los considera el siguiente paso para terminar de actualizar unas instalaciones que necesitaban, reconoce Martín, "una mejora" y "un cambio de imagen" antes de salir a buscar nuevos operadores.

El complejo apuesta por reforzar su oferta de restauración, ocio y servicios. / Javier Cintas

Cerca de 700.000 visitas al año

El otro argumento con el que El Foro quiere volver a ganar terreno está en la gente que ya cruza sus puertas. Según el estudio realizado por la dirección, unas 2.000 personas pasan diariamente por el centro comercial, lo que sitúa la afluencia anual en torno a las 700.000 visitas. A ello se suma una ubicación próxima a importantes accesos a Mérida y una amplia franja horaria, desde las 09.00 horas hasta la 01.00 de la madrugada, con mayor flexibilidad para los locales con terraza exterior. Aparcamiento gratuito, conserjería, limpieza de las zonas comunes, videovigilancia y sistemas contra incendios completan los servicios ofrecidos tanto a los clientes como a quienes estudian instalar allí su negocio. "Al final es una sinergia entre todos los locales y todos los negocios que están aquí", resume la gerente.

Los aseos, entre las reformas ya ejecutadas. / Javier Cintas

Y espacio queda. Dependiendo de las dimensiones que requiera cada actividad, El Foro calcula que todavía podría incorporar entre 15 y 20 nuevos negocios, desde pequeños córneres de unos 10 o 12 metros cuadrados hasta locales que rondan los 400. Entre los objetivos está atraer comercios de moda, calzado, complementos y otras firmas, además de nuevos proyectos de proximidad que cubran demandas de la ciudad. Por ahora no existe ninguna gran marca confirmada, aunque la gerencia asegura que ya está contactando con diferentes sectores. "Ahora, con todas las modificaciones, la reforma y la modernidad que le hemos dado al centro comercial, ya tenemos un valor para podernos poner en contacto con ellos", afirma Martín.

Reforma integral de los baños. / Javier Cintas

El interés, asegura, empieza a percibirse. "Todos los días recibimos llamadas de teléfono o visitas de gente que quiere venir a montar sus negocios", apunta la gerente. Los tres proyectos que abrirán próximamente serán los primeros en materializarse, pero la intención va más allá de ocupar locales vacíos. El reto de El Foro es convertir las reformas realizadas en más actividad, diversificar su oferta y recuperar peso en la vida comercial y de ocio de Mérida. Más de dos décadas después de su apertura, el centro busca así una segunda juventud con nuevas persianas levantadas y todavía varias piezas por encajar.