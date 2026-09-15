La música no da tregua en Mérida: el heavy metal de Lépoka, Zenobia y seis bandas más retumbará en el Acueducto de los Milagros

La agenda musical de la capital extremeña no afloja con la llegada de octubre. Los días 2 y 3, el heavy metal tendrá como escenario uno de los enclaves más singulares de la ciudad: el Acueducto de los Milagros. Allí se celebrará la octava edición de Acerock, con ocho bandas, actuaciones desde las 17.30 horas hasta la medianoche y entrada gratuita. Lépoka y Zenobia figuran entre los grandes nombres de un festival organizado por la Asociación Acero de Mérida con la colaboración del Ayuntamiento y el Consorcio de la Ciudad Monumental.

El viernes 2 estará dedicado en buena parte al concurso de bandas emergentes, que este año ha despertado un interés extraordinario. La organización ha recibido más de 200 propuestas, algunas procedentes de Italia, Portugal, México o Venezuela. De todas ellas han salido tres finalistas: Snágora, Docka Pussel y Atreides, que se jugarán la victoria en directo. Después tomará el escenario Zenobia, uno de los referentes del heavy metal nacional, que llegará a Mérida coincidiendo con la celebración de sus 20 años de trayectoria.

Presentación de la octava edición de Acerock, que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en Mérida. / El Periódico Extremadura

Más de 200 bandas han querido subirse al escenario de Acerock

El sábado 3 llegará el día grande del festival, con Lépoka como cabeza de cartel. El ganador del concurso abrirá la jornada y a la programación se sumarán Sabotaje, Stray Renegades y Gwydion. El presidente de la Asociación Acero de Mérida, Israel López, ha destacado tanto el volumen de candidaturas recibidas como el atractivo que supone para las formaciones actuar ante un monumento como el Acueducto de los Milagros, un escenario que ha acompañado a Acerock desde sus primeras ediciones.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, considera que la cita se ha convertido ya en un “clásico” para los amantes del rock y del heavy metal y destaca la fidelidad de su público. La organización insiste además en el respeto y cuidado del conjunto monumental durante las dos jornadas. Así, Lépoka, Zenobia, Snágora, Docka Pussel, Atreides, Sabotaje, Stray Renegades y Gwydion completarán un cartel que volverá a reunir guitarras, heavy metal y patrimonio en pleno Acueducto de los Milagros.