La magia llama a Mérida: el Parque López de Ayala recibe su carta de Hogwarts y se adentra en el universo de Harry Potter

La lechuza ya sabe dónde entregar la carta. Este sábado, 19 de septiembre, la magia de Harry Potter aterrizará en Mérida y el Parque López de Ayala recibirá su particular invitación a Hogwarts. De 12.00 a 20.00 horas, el recinto dejará por unas horas su aspecto habitual para llenarse de escobas, casas mágicas, juegos y escenarios inspirados en la célebre escuela de hechicería. La jornada "Harry Potter: Fantasy Mágica" será completamente gratuita y abierta a todos los públicos, con propuestas dirigidas especialmente a jóvenes, niños y familias.

La programación permitirá pasar buena parte del sábado saltando de una actividad a otra. Habrá trivials, concursos, talleres infantiles, pintacaras, una gymkana con premios, Ajedrez Mágico, videojuegos y diferentes espacios para hacerse fotografías. La delegada de Juventud, Laura Iglesias, explica que la iniciativa busca ofrecer una alternativa diferente para el público joven y familiar, aunque también está pensada para quienes crecieron leyendo los libros y viendo las películas de Harry Potter.

Uno de los momentos más esperados llegará cuando cada visitante descubra dónde estaría su sitio dentro de Hogwarts. Una experiencia inspirada en el Sombrero Seleccionador determinará si pertenece a Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff. Una vez elegida la casa, los participantes podrán lucir sus colores, hacerse una fotografía de recuerdo y posar con una escoba de Quidditch.

La presentación de la jornada "Harry Potter: Fantasy Mágica", que se celebrará este sábado en el Parque López de Ayala de Mérida. / El Periódico Extremadura

El gran comedor de Hogwarts aparecerá en pleno parque

La ambientación no se limitará a los concursos y talleres. El promotor y representante de Eventos BWG, Adrián Franco, ha avanzado que el recinto contará con una recreación del gran comedor de Hogwarts, además de un photocall 360 y otras propuestas inmersivas diseñadas para que los asistentes no se limiten a mirar, sino que puedan sentirse parte de ese universo mágico durante el recorrido.

Iglesias ha destacado que la gratuidad busca facilitar la participación y que la actividad forma parte de la apuesta municipal por llevar propuestas diferentes a los espacios públicos y ampliar las alternativas dirigidas a jóvenes y familias. "Nace con la voluntad de ofrecer una alternativa de ocio, especialmente pensada para disfrutar el público joven y familiar", ha señalado la delegada, que defiende que "la cultura y el ocio accesible estén al alcance de todos".

Así que este sábado tocará dejar durante unas horas el mundo muggle al otro lado de la verja. No habrá que viajar hasta Escocia ni buscar el andén 9¾: la carta de Hogwarts tendrá esta vez sello emeritense y una dirección muy concreta, el Parque López de Ayala.