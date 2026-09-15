El mundo carnavalero de Mérida llora la muerte de Alfredo Aparicio y Paco Bastida, dos Turutas de Oro que marcaron una época

El Carnaval Romano de Mérida despide en apenas unos días a Alfredo Aparicio y Paco Bastida tras el fallecimiento de ambos, dos nombres estrechamente ligados durante años a una fiesta a la que dedicaron tiempo, esfuerzo y una parte importante de sus vidas. Ambos fueron reconocidos con la Turuta de Oro, una de las distinciones más simbólicas del carnaval emeritense, y su pérdida ha provocado numerosas muestras de cariño entre agrupaciones, carnavaleros y personas que compartieron con ellos muchos febreros.

Una de las despedidas más emotivas ha llegado a través de las redes sociales. La chirigota Tenemos Mucha Calle ha dedicado en Instagram unas palabras a ambos que resumen el sentir de buena parte del mundo carnavalero: "Semana dura para Mérida, y para su Carnaval". Los recuerda como ejemplo de "trabajo incansable" y "amor por nuestra ciudad", pero también por haber permanecido al lado de la fiesta cuando más lo necesitaba. "Dieron la cara en tiempos algo sombríos", señala la chirigota, que guarda además de ellos un recuerdo mucho más cercano: "Siempre una mano que echar, una sonrisa".

Dos nombres que ya forman parte de la memoria del Carnaval Romano

La Turuta de Oro deja sus nombres ligados para siempre a la historia reciente de una celebración que ha crecido gracias a generaciones enteras de carnavaleros. El Carnaval Romano recuperó con fuerza su presencia en las calles tras años difíciles y ha ido construyendo su identidad alrededor de chirigotas, comparsas, coros, pasacalles y personas que dedicaron muchas horas a cuidar y defender la fiesta. Aparicio y Bastida pertenecen precisamente a esa generación que estuvo ahí cuando el Carnaval necesitaba manos, compromiso y convencimiento para seguir avanzando.

Ahora quedan las ausencias, pero también todo lo que sembraron. Tenemos Mucha Calle reconoce que cuesta asumir que ya no podrán volver a darles un abrazo ni mantener aquellas largas conversaciones sobre la pasión que compartían: "Hemos aprendido tanto que nos cuesta creer". Alfredo Aparicio y Paco Bastida dejan sus Turutas de Oro, pero sobre todo dejan memoria, cariño y una huella difícil de borrar. Y cuando febrero vuelva a llenar la capital extremeña de coplas, disfraces y bullicio, sus nombres seguirán formando parte de una fiesta a la que ayudaron, durante años, a mantener viva.