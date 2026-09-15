El PP acusa a Osuna de "vaciar" de aparcamientos el centro de Mérida y exige un plan para frenar el problema

Más calles renovadas, pero menos huecos para dejar el coche. Ese es el balance que hace el Grupo Municipal Popular de Mérida de las actuaciones que el Gobierno local de Antonio Rodríguez Osuna está ejecutando en el centro. Los populares denuncian que las obras de plataforma única están provocando la desaparición progresiva de plazas de estacionamiento sin que antes se hayan habilitado alternativas suficientes. No cuestionan la apuesta por una ciudad más accesible, aseguran, sino la falta de soluciones paralelas. "Estamos de acuerdo en hacer un centro más accesible, pero nadie puede negar que el corazón de una ciudad también necesita arterias para funcionar. Osuna está bloqueando las arterias que dan vida al centro", critican.

El PP sostiene que aparcar en el casco histórico resulta ya complicado incluso para quienes residen en él y pide que cada actuación que implique eliminar estacionamientos tenga previamente una respuesta. "Es una cuestión de sentido común y de planificación", señalan los populares, que reclaman al Ejecutivo municipal que deje de abordar las obras de forma aislada y contemple conjuntamente accesibilidad, tráfico y aparcamiento.

La formación que encabeza Santi Amaro advierte además de que la falta de estacionamiento puede acabar pasando factura a la actividad económica. A su juicio, cuantas más dificultades existan para acceder al centro y dejar el vehículo, más complicado resulta atraer clientes a comercios y negocios. En este punto recuerdan que los propios empresarios han buscado acuerdos para ofrecer facilidades de aparcamiento a sus clientes. "Que tengan que buscar soluciones por su cuenta demuestra que el Ayuntamiento está generando un problema que después tienen que intentar solucionar otros", censuran.

El PP pone la lupa sobre las 65 nuevas plazas anunciadas

Uno de los principales reproches se dirige precisamente al anuncio municipal de 65 nuevos aparcamientos. Los populares consideran que esa cifra, por sí sola, no permite conocer el resultado real de la política de estacionamiento porque no incorpora las plazas que, según aseguran, se han ido eliminando con las distintas transformaciones urbanas. "Anuncian 65 aparcamientos nuevos pero ocultan el elevado número que han suprimido. Las cuentas salen en negativo, porque se han perdido muchos más aparcamientos de los que se han creado", mantienen.

El PP asegura que estas decisiones están generando "malestar, incomodidad y situaciones que minan la paciencia de la ciudadanía" y sostiene que el problema afecta tanto a residentes como a quienes se desplazan al centro para trabajar, comprar o realizar gestiones. Por ello, reclama que las futuras intervenciones urbanísticas no se limiten al diseño de las calles, sino que tengan en cuenta también cómo se resolverán los desplazamientos y el estacionamiento.

La petición final al alcalde es un plan integral de aparcamiento para Mérida que marque dónde y cómo se compensarán las plazas que puedan desaparecer en futuras obras. "Este grupo está en contra de transformar la ciudad creando otros problemas y, en este caso, sin resolver antes cómo llegan, aparcan, compran, trabajan y viven las personas que acuden al centro", concluyen los populares. Y rematan su crítica con un mensaje directo al Gobierno municipal: "Mérida no necesita anuncios de aparcamientos. Necesita un plan de aparcamiento a golpe de sentido común, no de titulares".