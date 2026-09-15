Seis plantas solares de Mérida proyectan grandes baterías con un presupuesto de 26,7 millones

Seis plantas fotovoltaicas situadas en el término municipal de Mérida proyectan incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías con un presupuesto conjunto de ejecución material de 26,7 millones de euros. Las actuaciones, promovidas por Bloggers Energías Renovables, suman 51,12 megavatios (MW) de potencia y una capacidad de almacenamiento de 200,6 megavatios hora (MWh).

Los seis proyectos han sido sometidos a información pública por la Junta de Extremadura a través de distintos anuncios publicados en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) entre el 10 y el 19 de agosto. En todos los casos se tramita una modificación de la autorización administrativa previa de las plantas para incorporar módulos de almacenamiento electroquímico mediante baterías y convertirlas así en instalaciones híbridas.

En conjunto, las actuaciones contemplan la instalación de 40 contenedores de baterías vinculados a las plantas Parque 1, Parque 2, MER2, MER3, PR2 y PR3. La mayor de todas será la proyectada en MER2, con nueve contenedores, 11,5 MW de potencia, 45,1 MWh de capacidad y un presupuesto de ejecución material cercano a los seis millones de euros.

Por detrás se sitúan Parque 1, con siete contenedores, 35,1 MWh y 4,65 millones de presupuesto; PR2, también con siete unidades y 35,1 MWh, por 4,63 millones; Parque 2, con seis contenedores y 30,09 MWh, por algo más de cuatro millones; PR3, igualmente con seis unidades y 30,09 MWh, por 4,02 millones; y MER3, con cinco contenedores, 25,07 MWh y un presupuesto de 3,4 millones.

Guardar la energía

Los sistemas planteados no funcionarán como instalaciones de almacenamiento independientes. La documentación publicada en el DOE especifica que servirán para acumular parte de la energía eléctrica generada por las propias plantas fotovoltaicas. De esta forma, parte de la producción solar podrá almacenarse en las baterías y entregarse posteriormente, en lugar de tener que verter toda la energía en el mismo momento en el que se genera.

Los seis proyectos han sido diseñados con una capacidad de carga y descarga de alrededor de cuatro horas partiendo de un estado de plena carga. La incorporación de almacenamiento supone así un paso más en el desarrollo de estas instalaciones, que pasarán de limitarse a producir electricidad mediante energía solar a disponer también de capacidad para conservar temporalmente parte de esa generación.

Autorizadas en 2025

Cabe indicar que las seis plantas obtuvieron su autorización de explotación durante 2025, entre los meses de febrero y mayo. Parque 2 la consiguió el 6 de febrero; MER2, el 30 de abril; MER3, el 5 de mayo; Parque 1, el 19 de mayo; PR3, el 26 de mayo; y PR2, el 27 de mayo.

Menos de un año después, Bloggers Energías Renovables presentó las solicitudes para modificar sus autorizaciones e incorporar almacenamiento, trámites que fueron registrados entre finales de marzo y abril de este año. Las seis instalaciones forman parte de un grupo de proyectos fotovoltaicos que fueron tramitados consecutivamente en Mérida.

Por último, indicar que los anuncios publicados por la Junta corresponden al trámite de información pública de las solicitudes de modificación de las autorizaciones administrativas previas, por lo que los proyectos deberán continuar ahora su tramitación antes de poder ejecutarse.