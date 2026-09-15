El sol deslumbra a un conductor y provoca el atropello de dos peatones en un paso de cebra de Mérida

Un deslumbramiento provocado por el sol terminó con dos peatones atropellados cuando cruzaban por un paso de cebra de la avenida de Portugal. Ambos sufrieron lesiones leves y tuvieron que ser atendidos tras un accidente que figura entre las actuaciones más destacadas de la Policía Local de Mérida durante la semana del 7 al 13 de septiembre. En esos siete días, los agentes registraron 14 incidencias relacionadas con la seguridad vial, con 12 actuaciones que se saldaron únicamente con daños materiales y las dos personas heridas en este atropello.

El balance semanal deja además varias intervenciones que acabaron en la vía penal. Los agentes tramitaron diligencias para un juicio rápido contra un conductor que circulaba pese a no haber obtenido nunca el permiso de conducción. También instruyeron un atestado para enjuiciamiento rápido después de interceptar a otro conductor con una tasa de alcohol superior a la permitida reglamentariamente.

Vehículos de la Policía Local de Mérida en la plaza de España. / El Periódico Extremadura

El alcohol estuvo detrás de otro de los episodios registrados durante la semana. La Policía Local abrió diligencias penales contra un conductor que, presuntamente bajo la influencia de bebidas alcohólicas, colisionó por alcance con el vehículo que circulaba delante de él. El choque provocó daños materiales. Dentro de las labores preventivas, los agentes realizaron además 34 pruebas de alcoholemia, de las que 32 dieron resultado negativo y dos positivo, estas últimas con sus correspondientes denuncias administrativas.

Choques en varias avenidas y dos vehículos estacionados alcanzados

La semana dejó también accidentes en diferentes puntos de la ciudad. En las avenidas Felipe VI y Reina Sofía se registraron choques relacionados con el incumplimiento de la preferencia de paso en una glorieta, mientras que en la calle Concordia dos turismos colisionaron por no guardar la distancia de seguridad. En Santa Lucía y Valencia de Alcántara, dos vehículos en circulación chocaron contra coches correctamente estacionados, aunque ambos casos quedaron únicamente en daños materiales y se resolvieron mediante parte amistoso.

A estas intervenciones se suma la caída de un motorista en la calle Pablo Neruda, que perdió el control por sí solo y no sufrió lesiones. El balance de la Policía Local cierra así una semana marcada por el atropello de los dos peatones y por varias conductas al volante que obligaron a los agentes a pasar de la simple intervención de tráfico a la apertura de diligencias penales.