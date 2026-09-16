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Afecciones al tráfico

Cortan dos carriles de la avenida Fernández López de Mérida por la poda de palmeras y retirada de dátiles

Los trabajos avanzarán por distintos tramos de la vía y mantendrán señalizada la zona mientras se desarrolla la actuación

Operarios trabajan en la poda de las palmeras de la avenida Fernández López mientras uno de los carriles permanece señalizado.

Operarios trabajan en la poda de las palmeras de la avenida Fernández López mientras uno de los carriles permanece señalizado. / Alberto Manzano

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La avenida Fernández López de Mérida registra este miércoles afecciones al tráfico por los trabajos de mantenimiento que se están desarrollando sobre las palmeras situadas a lo largo de esta importante vía de la capital extremeña. La actuación obliga a cerrar temporalmente dos carriles, uno en cada sentido de circulación, mientras avanzan las labores, por lo que los conductores deben extremar la precaución al atravesar la zona señalizada.

Una plataforma elevadora permite a los trabajadores alcanzar la copa de las palmeras para realizar las labores de poda.

Una plataforma elevadora permite a los trabajadores alcanzar la copa de las palmeras para realizar las labores de poda. / Alberto Manzano

FCC Medio Ambiente

Los trabajos consisten en la poda de las palmeras y la retirada de los dátiles, una intervención que requiere trabajar a varios metros de altura. En la zona pueden verse operarios de FCC Medio Ambiente (Fomento de Construcciones y Contratas) utilizando una plataforma elevadora para alcanzar las copas, además de motosierras y otros equipos de poda. Los restos vegetales son retirados posteriormente con el apoyo de los vehículos desplazados hasta la avenida.

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Conos de señalización delimitan los carriles afectados por los trabajos en la avenida Fernández López.

Conos de señalización delimitan los carriles afectados por los trabajos en la avenida Fernández López. / Alberto Manzano

Miércoles y jueves

La actuación se desarrolla durante la mañana de este miércoles y continuará durante parte de la mañana del jueves, con una señalización provisional mediante conos y paneles de obra. Los trabajos se han programado en esta franja horaria para reducir en la medida de lo posible las molestias y la repercusión sobre el tráfico en una de las principales vías de la ciudad.

Los trabajos de poda y retirada de dátiles se desarrollan junto al tráfico de la avenida Fernández López.

Los trabajos de poda y retirada de dátiles se desarrollan junto al tráfico de la avenida Fernández López. / Alberto Manzano

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