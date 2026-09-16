Del 16 al 19 de septiembre
Precios por los suelos en el comercio de Mérida: cuatro días de outlet y parking gratis
Los establecimientos participantes sacan desde este miércoles productos rebajados a la calle en una campaña pensada para renovar stock y atraer clientes al comercio de proximidad
El comercio emeritense entra este miércoles en modo outlet. Desde este 16 de septiembre y hasta el sábado 19, los establecimientos participantes en la segunda edición del Outlet Urbano de 2026 ofrecerán una selección de productos a precios especiales, tanto dentro de las tiendas como en los espacios habilitados delante de sus fachadas. La iniciativa parte de la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.
Durante cuatro jornadas, el objetivo será poner al alcance del público artículos rebajados y, al mismo tiempo, permitir que los negocios den salida a existencias y renueven su stock. La campaña pretende atraer tanto a los propios emeritenses como a quienes visiten la ciudad estos días y convertir las zonas comerciales en un gran escaparate abierto, con las ofertas mucho más visibles y cercanas al cliente.
30 minutos de parking gratis en dos aparcamientos
A los descuentos se suma un incentivo especialmente pensado para quienes acudan en coche. Telpark entregará vales de 30 minutos de aparcamiento gratuito a los clientes de los establecimientos asociados a Emérita Augusta. Podrán utilizarse hasta el sábado en los parkings de José Fernández López y la Politécnica, facilitando así una parada para recorrer las tiendas y aprovechar las promociones.
Esta será la segunda edición del Outlet Urbano que se celebra en Mérida durante 2026. Ayuntamiento y comerciantes repiten una fórmula que permite sacar la actividad comercial de los establecimientos a la calle y ofrecer una razón adicional para comprar en los negocios de proximidad. Cuatro días de precios rebajados, productos a pie de calle y facilidades para aparcar con los que el pequeño comercio tratará de ganar movimiento antes de la llegada de la nueva temporada.
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