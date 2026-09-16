Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Patrimonio histórico

La Torre Albarrana marcará en Mérida la entrada monumental del Teatro María Luisa con una obra de 557.000 euros

La actuación tendrá tres meses de ejecución, mejorará el acceso posterior al teatro y transformará su entorno en un espacio público accesible e integrado con los restos arqueológicos

Vista de la Torre Albarrana y del espacio que será acondicionado para mejorar la conexión con el acceso posterior del teatro.

Vista de la Torre Albarrana y del espacio que será acondicionado para mejorar la conexión con el acceso posterior del teatro. / Ayuntamiento de Mérida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación por 557.063,24 euros la adecuación del entorno de la Torre Albarrana y del acceso posterior al Teatro María Luisa, una intervención con la que pretende culminar la renovación del equipamiento cultural y poner en valor uno de los elementos arqueológicos de este enclave. Las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses y modificarán tanto la entrada al edificio como el espacio público situado a sus espaldas.

Entorno actual de la Torre Albarrana, junto al Teatro María Luisa, donde se ejecutará la actuación prevista por el ayuntamiento.

Entorno actual de la Torre Albarrana, junto al Teatro María Luisa, donde se ejecutará la actuación prevista por el ayuntamiento. / El Periódico Extremadura

La actuación contempla la construcción de un acceso que permitirá salvar la diferencia de altura existente entre la planta baja del teatro y la plaza. El proyecto se ha diseñado para que la Torre Albarrana mantenga el protagonismo visual, por lo que la edificación quedará separada aproximadamente 5,30 metros de la torre y de la muralla romana. Entre ambos espacios se generará una especie de patio que facilitará también la entrada de luz natural al interior.

Los arcos de la Torre Albarrana enmarcarán visualmente el acceso posterior al María Luisa

Uno de los aspectos más singulares del proyecto será precisamente la integración de los restos arqueológicos en la entrada. Los arcos de la Torre Albarrana pasarán a formar parte de la imagen de acceso al teatro, mientras que la construcción se mimetizará con el volumen y el lenguaje arquitectónico del María Luisa para evitar competir con el monumento. Interiormente, el recorrido se resolverá mediante una plataforma y una escalera lineal.

Recreación del proyecto que transformará el entorno de la Torre Albarrana y la integrará como protagonista del acceso monumental al Teatro María Luisa

Recreación del proyecto que transformará el entorno de la Torre Albarrana y la integrará como protagonista del acceso monumental al Teatro María Luisa / Ayuntamiento de Mérida

El proyecto sumará además una terraza en la cubierta, a la que se podrá acceder desde la segunda planta del teatro. Este espacio complementará la terraza ya existente orientada hacia la calle Camilo José Cela y ofrecerá vistas sobre la muralla romana y la propia Torre Albarrana, incorporando otro punto desde el que contemplar el patrimonio que rodea al edificio.

Noticias relacionadas y más

La plaza se conectará con la futura plataforma única de Arzobispo Mausona

La transformación alcanzará también al espacio exterior, que se pavimentará con losetas de granito y adoquín siguiendo los criterios previstos para la futura plataforma única de la calle Arzobispo Mausona. La finalidad es eliminar barreras y mejorar la conexión entre el teatro, los restos arqueológicos y el entorno urbano. La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha defendido que la intervención permitirá culminar la renovación del María Luisa y, al mismo tiempo, conseguir que el patrimonio de Mérida sea "visible, accesible y compatible con los usos actuales".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un joven de 23 años en un accidente de moto en Oliva de Mérida
  2. La apertura de tres nuevos negocios reactiva el centro comercial El Foro de Mérida: una profunda renovación cambia su rumbo
  3. Por Mérida planta a la Diada en la capital extremeña, carga contra el PSOE y avisa: 'Es una falta de respeto hacia Extremadura
  4. El futuro de Las Abadías en Mérida se juega en los tribunales tras admitir el TSJEx el recurso contra el plan urbanístico
  5. El sol deslumbra a un conductor y provoca el atropello de dos peatones en un paso de cebra de Mérida
  6. Juan Díaz, Mi Tienda y esa manera de vender que ya casi no existe en Mérida
  7. El Ayuntamiento de Mérida defiende el plan urbanístico de Las Abadías y tacha de 'falsas' las acusaciones de los promotores
  8. Sanguijuelas del Guadiana hace del Teatro Romano de Mérida su casa dos noches seguidas y hoy remata la fiesta por todo lo alto

La Torre Albarrana marcará en Mérida la entrada monumental del Teatro María Luisa con una obra de 557.000 euros

La Torre Albarrana marcará en Mérida la entrada monumental del Teatro María Luisa con una obra de 557.000 euros

Cortan dos carriles de la avenida Fernández López de Mérida por la poda de palmeras y retirada de dátiles

Cortan dos carriles de la avenida Fernández López de Mérida por la poda de palmeras y retirada de dátiles

Precios por los suelos en el comercio de Mérida: cuatro días de outlet y parking gratis

Precios por los suelos en el comercio de Mérida: cuatro días de outlet y parking gratis

La música no da tregua en Mérida: el heavy metal de Lépoka, Zenobia y seis bandas más retumbará en el Acueducto de los Milagros

La música no da tregua en Mérida: el heavy metal de Lépoka, Zenobia y seis bandas más retumbará en el Acueducto de los Milagros

El mundo carnavalero de Mérida llora la muerte de Alfredo Aparicio y Paco Bastida, dos Turutas de Oro que marcaron una época

El mundo carnavalero de Mérida llora la muerte de Alfredo Aparicio y Paco Bastida, dos Turutas de Oro que marcaron una época

La apertura de tres nuevos negocios reactiva el centro comercial El Foro de Mérida: una profunda renovación cambia su rumbo

La apertura de tres nuevos negocios reactiva el centro comercial El Foro de Mérida: una profunda renovación cambia su rumbo

La magia llama a Mérida: el Parque López de Ayala recibe su carta de Hogwarts y se adentra en el universo de Harry Potter

La magia llama a Mérida: el Parque López de Ayala recibe su carta de Hogwarts y se adentra en el universo de Harry Potter

El sol deslumbra a un conductor y provoca el atropello de dos peatones en un paso de cebra de Mérida

El sol deslumbra a un conductor y provoca el atropello de dos peatones en un paso de cebra de Mérida
Tracking Pixel Contents