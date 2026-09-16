La Torre Albarrana marcará en Mérida la entrada monumental del Teatro María Luisa con una obra de 557.000 euros

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación por 557.063,24 euros la adecuación del entorno de la Torre Albarrana y del acceso posterior al Teatro María Luisa, una intervención con la que pretende culminar la renovación del equipamiento cultural y poner en valor uno de los elementos arqueológicos de este enclave. Las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses y modificarán tanto la entrada al edificio como el espacio público situado a sus espaldas.

Entorno actual de la Torre Albarrana, junto al Teatro María Luisa, donde se ejecutará la actuación prevista por el ayuntamiento. / El Periódico Extremadura

La actuación contempla la construcción de un acceso que permitirá salvar la diferencia de altura existente entre la planta baja del teatro y la plaza. El proyecto se ha diseñado para que la Torre Albarrana mantenga el protagonismo visual, por lo que la edificación quedará separada aproximadamente 5,30 metros de la torre y de la muralla romana. Entre ambos espacios se generará una especie de patio que facilitará también la entrada de luz natural al interior.

Los arcos de la Torre Albarrana enmarcarán visualmente el acceso posterior al María Luisa

Uno de los aspectos más singulares del proyecto será precisamente la integración de los restos arqueológicos en la entrada. Los arcos de la Torre Albarrana pasarán a formar parte de la imagen de acceso al teatro, mientras que la construcción se mimetizará con el volumen y el lenguaje arquitectónico del María Luisa para evitar competir con el monumento. Interiormente, el recorrido se resolverá mediante una plataforma y una escalera lineal.

Recreación del proyecto que transformará el entorno de la Torre Albarrana y la integrará como protagonista del acceso monumental al Teatro María Luisa / Ayuntamiento de Mérida

El proyecto sumará además una terraza en la cubierta, a la que se podrá acceder desde la segunda planta del teatro. Este espacio complementará la terraza ya existente orientada hacia la calle Camilo José Cela y ofrecerá vistas sobre la muralla romana y la propia Torre Albarrana, incorporando otro punto desde el que contemplar el patrimonio que rodea al edificio.

La plaza se conectará con la futura plataforma única de Arzobispo Mausona

La transformación alcanzará también al espacio exterior, que se pavimentará con losetas de granito y adoquín siguiendo los criterios previstos para la futura plataforma única de la calle Arzobispo Mausona. La finalidad es eliminar barreras y mejorar la conexión entre el teatro, los restos arqueológicos y el entorno urbano. La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha defendido que la intervención permitirá culminar la renovación del María Luisa y, al mismo tiempo, conseguir que el patrimonio de Mérida sea "visible, accesible y compatible con los usos actuales".