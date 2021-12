De un tiempo a esta parte tengo la sensación de que no pasa nada nuevo, a pesar de que no dejan de suceder cosas. A quienes nos dedicamos a contar, día a día, el mundo que nos rodea, a veces ya nada sorprende. Parece que lo veías venir y viene. Y lo que llegó en noviembre fue una nueva variante de covid-19, que en diciembre se transformó en cifras récord de contagios diarios nunca antes conocidas en casi dos años de esta pandemia. Sorprendente. ¿O no? Justo cuando los turrones ya empezaban a tomar las posiciones más destacadas de los supermercados. Justo cuando empezaban a instalarse las luces navideñas, a organizarse los primeros cotillones, las grandes quedadas de amigos y compañeros y a colocarse las primeras lentejuelas en los escaparates. Justo cuando empezábamos a soñar con esa Navidad ideal (la normal de toda la vida, vamos) que nos perdimos en 2020 y que muchos ya, desgraciadamente, jamás podremos recuperar. Justo entonces, a principios de noviembre, llegaron a las portadas las primeras advertencias mundiales de una nueva variante del SARS-CoV-19 a la que primero miramos de reojo y pocas semanas después empezamos a hallarla en nuestras fosas nasales.

Tras la delta, que ha sido la única capaz de dominar prácticamente todo el mundo y la protagonista del verano y el otoño en Extremadura, y otras como la Lambda y la Mu (que pasaron pronto al olvido), a esta tocaba llamarla Nu, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió saltar a la opción siguiente por su parecido fonético con el ‘new’ inglés. La siguiente letra del alfabeto griego era la Xi, pero con el Estado hemos topado. Resulta que es el primer nombre del presidente de China, Xi Jin Ping (y de otros miles de chinos seguro que también), quien rápido se encargó de advertir al mundo que bastante tenía ya con ser China el origen de la pandemia como para dedicarle también a su excelencia una variante propia. Así que se pasó a la decimoquinta letra helena, la Ómicron, que se ha convertido en la pesadilla de estas segundas navidades en pandemia a pesar de las benditas vacunas y a la que muchos expertos fían el final de la pandemia. De momento, la OMS se ha curado en salud y tiene nombre para otras futuras nueve variantes más. Si hay décima habrá ya que buscar un nuevo sistema de nomenclatura. Pero para eso parece que hay tiempo porque la Ómicron tiene pinta de navegar mucho por esta sexta ola. En realidad la aparición de esta nueva variante no deja de ser un reflejo de la vida misma. De ese déjà vu constante que venimos viviendo en los últimos meses. Ahora incertidumbre, ahora miedo, ahora empatía, ahora indiferencia, ahora libertad. Y así constantemente y varias veces al día, además. Cuando se nos olvidan un poco las heridas, cuando salimos y quedamos, cuando dejamos de contar muertos y contagios a diario y empezamos a respirar un poco más tranquilos casi sin mascarilla, vuelve un microscópico virus a recordarnos el tiempo que nos ha tocado vivir. Como ese amigo al que dejas de importarle de repente, se aleja durante un tiempo y vuelve a llamarte cuando necesita algo. Y lo que necesita este coronavirus es sencillamente sobrevivir. Como sobrevivir quieren también los agricultores del tabaco que este noviembre han protagonizado otro clásico de casi cada temporada agrícola: protestas para pedir precios justos. Un problema, el del campo en general, que parece no tener nunca una solución en el tiempo, como tampoco la tiene esa otra auténtica pandemia que tiene atemorizadas dentro de sus propios hogares a cientos de mujeres: la violencia machista, que cada 25 de noviembre nos vuelve a sacar a las calles para recordar que estamos hartas, sí, hartas. Pero nada parece ser suficiente: nos siguen matando, violando, denigrando e infravalorando. Y este sí que es un déjà vu constante y urgente. Pero si hubo algo en noviembre que sí me sorprendió fue la muerte de una genial escritora. Almudena Grandes nos dejó a final de mes por otra pandemia mundial, la del cáncer. Se fue sin dejar de escribir y nos lega magníficas obras y lecciones, como esta en Malena es un nombre de tango: «Ser mujer es tener piel de mujer, dos cromosomas X y la capacidad de concebir y alimentar a las crías que engendra el macho de la especie. Y nada más, porque todo lo demás es cultura». Pues eso.