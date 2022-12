El aniversario que estamos celebrando es también un reconocimiento a nuestro trabajo. Como decía Albert Camus: «No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo». Me siento en condiciones de afirmar hoy que podemos mirar atrás y sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de lo que entre todos hemos sido capaces de hacer. Esta inauguración es un motivo de encuentro y celebración y supone una exposición de sentimientos y emociones.

Hoy se da comienzo a un nuevo proyecto, un reto emocionante para los tiempos que vivimos, en el que hemos depositado nuestras ilusiones y esperanzas. Ha sido todo un desafío con ilusiones renovadas, con el fin de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Podría decirse, citando a Antonio Machado que «hemos hecho camino al andar sin volver la vista atrás» y siendo conscientes en todo momento de que esta es nuestra labor. Una inauguración supone un inicio también y también el fin de un camino. Este trayecto no solo ha sido largo, sino también bastante duro. Por eso no puedo pasar por alto mi enorme agradecimiento a todas y cada una de las personas que a lo largo de todo este tiempo han aportado para que esta realidad fuera posible. Todo comenzó en el año 2016 cuando solicitamos unos terrenos municipales para poder mejorar nuestras instalaciones. En el 2019 se formaliza la compra de estos terrenos. Desde ese año hasta hoy hemos dado forma a este ilusionante proyecto que principalmente está enfocado a la creación de puestos de trabajo. Han sido casi 8 años. Mucho tiempo de sinsabores, contratiempo y obstáculos. Por eso hoy quería aprovechar esta oportunidad y pedir a los representantes políticos que nos proporcionéis con la máxima celeridad los mecanismos necesarios que nos permitan alcanzar lo más rápidamente posible nuestra metas. Necesitamos sobre todo más agilidad, especialmente por parte de la administración local. No quiero terminar mis palabras sin agradecer la colaboración de todas las personas que han hecho posible con su esfuerzo y compromiso que este proyecto vea la luz. Principalmente, al equipo de ingenieros y arquitectos de Mirafutura, encabezado por Juan Luis Gervás, al igual que al Grupo Empresarial de Manuel de la Cruz, de Fuente del Maestre, encabezado por Paco de la Cruz, y al restos de personas implicadas en la construcción del espacio que inauguramos. Gracias también al excelentísimo presidente de la Junta de Extremadura por celebrarlo con nosotros. Gracias a la Junta de Extremadura por las ayudas concedidas al comercio y a los incentivos autonómicos a la inversión empresarial. Nuestra andadura se inició hace 25 años en Cáceres. Siempre hemos sentido una vinculación muy fuerte por esta ciudad y ahora con este proyecto devolvemos a la ciudad de Cáceres una pequeña parte de lo que Cáceres ha hecho por nosotros. Me siento en condiciones de expresar hoy la satisfacción del deber cumplido. Pero este no es sino un paso más del largo recorrido que aún nos queda. Electrocash es una empresa de capital humano y económico íntegramente extremeño. Hoy por hoy constituimos un referente en la venta y distribución de electrodomésticos. Nuestro objetivo ha sido siempre el mismo: ofrecer a nuestros clientes precio, calidad y servicio. Estamos aquí para inaugurar un símbolo de presente y una promesa de futuro. Estamos orgullosos de nuestro pasado y afrontamos el presente sabiendo que vosotros sois una promesa de futuro para la empresa. Gracias a todos por celebrarlo con nosotros.