«Ya saben que yo hablo después de todas las funciones. Sé que mi papel era pequeño pero yo quería estar aquí. Vaya compañeros y vaya suerte que tengo. No saben cómo me miman, cómo cuidan de que no me tropiece... Ya les he dicho que si me caigo hagan como que era de la obra», bromeó desde el escenario la intérprete entre gritos de «guapa» y un aplauso que duró varios minutos.«Siempre he dicho que aquí me han pasado todas las cosas por primera vez: la primera vez que pisé este escenario, que hice ‘Hélade’, que hice ‘Hécuba’», dijo la actriz a los 3.000 espectadores que abarrotaron el Teatro Romano, que sigue llorando su adiós.