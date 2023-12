Diciembre como balance de todo un año, tiempo de revisión y de acomodar y encajar propósitos nuevos junto a los que ya no vamos a cumplir.

Se podría definir el 2023 empleando expresiones como vértigo, polarización, huida hacia delante, traspaso de últimas líneas rojas… pero todo eso recuerda demasiado a cuestiones políticas (si es que esta situación absurda y esperemos que no irreversible, merece el calificativo, en otros tiempos respetable, de política) y aunque no queramos verlo o pretendamos que no nos afecta, están ahí, sí, pero me niego a ponerlas como protagonistas.

Escribir en Extremadura, no sólo sobre Extremadura, es un ejercicio de observación, reflexión y apreciación de lo que nos rodea, siendo conscientes de que vivimos en una región maravillosa en lo natural, lo cultural, lo gastronómico… pero que en demasiados casos se conforma con ser vagón de cola (no hagan la bromita fácil) en vez de reclamar el lugar que le corresponde. Supongo que eso tiene que ver con que somos apenas un millón de personas en uno de los territorios más extensos (unas 25 personas por kilómetro cuadrado), lo que no nos hace muy necesarios, por ejemplo, en número de votos, a lo que se suma que, en general, somos poco reivindicativos y bastante conformistas.

Es verdad que quien se queda en Extremadura pudiendo elegir (que no todos, ni quizás la mayoría), lo hace por el decidido interés de vivir de una manera concreta, seguramente más pausada y más cercana que la propia de quienes marchan a zonas con urbes mayores. Tenemos estupendos restauradores, empresarios y profesionales comprometidos con esta tierra ¿Se imaginan la de extremeños que volverían a vivir y trabajar a su tierra con mejores conexiones con el resto de España? ¿Si hubiera mejor red de comunicaciones, más industria y más posibilidades? ¿Si se le diera el valor adecuado al sector primario y se pusiera todo el empeño en su modernización y en hacerlo competitivo?

Pero esto ya se está pareciendo demasiado a una carta a los Reyes Magos y para eso, al igual que para tantas otras cosas en nuestra Extremadura y en nuestra España, ya vamos tarde hoy.

El caso es que, sujetos a la convención del calendario, parece ser que a punto de cumplirse el 2023, lo que toca en los periódicos es hacer un balance de ese período de tiempo: los famosos que han muerto, los nuevos divorcios, matrimonios y nacimientos dignos de revistas del corazón… y poniendo al final de cada cosa balanceada el adjetivo de ‘anual’, si bien con una sola ‘n’, aunque haya también bastantes desastres, qué le vamos a hacer.

Pero las vidas de los que no somos famosos, las de aquellos cuyas vicisitudes no aparecen en los periódicos salvo en las esquelas, o disimuladas entre miles de caras anónimas en un atasco en la carretera, o en un pico de gripe, o en el puñado de votos de los que se aprovechan quienes ustedes saben para lo que ustedes saben, esas vidas no aparecen en el balance anual de los periódicos, porque las penas, las alegrías, los sustos, las pérdidas (súbitas o con preaviso), todo lo que puede ocurrir en un año, lo inesperado, lo impensable, lo imprevisible, y el paisaje personal que nos queda tras ello, lo llevamos impreso en la piel, en el dolor de huesos, en toda limitación que estrenamos con cada hoja del calendario y, por qué no decirlo, también en la sonrisa con la que, a pesar de todo, miramos esperanzados 365 días más, con todas sus horas. No desaprovechen ninguna de ellas, por favor.

Por mi parte, y si ustedes lo consideran oportuno, espero seguir contándoles las cosas a mi manera en este medio, para que el próximo diciembre haya mucho bueno que recordar. Feliz año nuevo. Feliz 2024.

*Periodista