El Colegio de Médicos de Badajoz se ha caracterizado por su faceta formativa. ¿Qué proyectos contemplan en este campo?

Para nosotros es esencial el fomento de una formación continuada para nuestros médicos, ya que redunda en una mejora de la capacidad asistencial. Pero queremos ir más allá y ampliarlo a otros ámbitos, como el educativo, con la iniciativa que ya desarrollamos el año pasado y donde llegamos a más de mil escolares con el proyecto ‘Fórmate para salvar vidas’, que este año compartimos con el Colegio de Médicos de Cáceres, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y la Consejería de Educación, y donde alumnado y profesores obtienen pautas de actuación hasta la llegada del equipo sanitario de emergencia ante casos de parada cardiorrespiratoria y necesidad de resucitación cardiopulmonar y uso de desfibrilador; ante una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (OVACE) o en casos de anafilaxia.

Desde hace unos días es presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura. ¿Qué papel juegan la unión, el compromiso y colaboración leal de los colegios profesionales en la mejora de la profesión médica?

Son pilares fundamentales. El doctor Carlos Arjona, que nos acaba de ceder el testigo, ha liderado con templanza y firmeza una etapa complicada en cuanto a las relaciones con la administración, un aspecto que no beneficiaba alos extremeños. La unión y sintonía entre ambos colegios es total. Desde el Consejo estamos a disposición de la administración para la mejora del sistema sanitario, y la colaboración debe ser plena, como lo demuestra el proyecto formativo mencionado anteriormente. Una relación con confianza y con ganas de solucionar problemas en vez de crearlos. No se entiende la gestión sanitaria sin la presencia de interlocutores médicos, y aquí está nuestra corporación colegial como representante de la profesión en Extremadura.

¿Qué opinión le merece la implementación del botón del pánico en las consultas médicas extremeñas?

Desgraciadamente tenemos que hablar de defensa ante las agresiones a médicos. Los sanitarios más agredidos. La profesión más valorada pero la más agredida. Es algo que no se concibe. El ‘botón del pánico ‘ es una herramienta útil, pero hay que seguir avanzando en este terreno hasta llegar a la erradicación de esta lacra social. Es angustioso tener que hablar de estos temas, porque no entendemos que se ejerza ningún tipo de violencia contra quien quiere ayudarte. De los aplausos hemos pasado a la agresión. Aún sabiendo que es minoría, no podemos consentir ningún atisbo de violencia hacia los médicos, y nuestro lema de ‘Tolerancia Cero’ la llevamos a las últimas consecuencias, con todo nuestro equipo jurídico volcado en defender a nuestros compañeros. El Colegio de Médicos, después de últimas sentencias, valora la personación como acusación particular, lo que supone admitir que la agresión a uno de sus miembros constituye una agresión a toda la profesión médica.

¿Podemos hablar ya de haber dejado atrás por completo la pandemia?

Quizá en la denominación científica, pero no sé si como fenómeno debemos olvidarnos. Parece que fue hace un siglo, por lo poco que parece hemos aprendido. Hace poco nos encontrábamos con la polémica de las mascarillas, y de nuevo con los diecisiete reinos de taifas legislando a su antojo, como si los virus fueran asturianos, madrileños o murcianos. No hemos aprendido que esto es cosa de todos, como regiones, y también como sociedad. Siempre hemos reclamado una administración de salud a nivel centralizado desde el ministerio que lleve la ordenanza ante este tipo de situaciones que afectan a toda España.