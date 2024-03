«Es el momento de cambiar a una gestión provincial del agua tecnificada y sostenible»

El Consorcio MásMedio va a cumplir cinco años desde su creación, ¿cómo valora la evolución de la entidad desde su creación y qué factores son los que considera han sido clave en su crecimiento?

El Consorcio MásMedio ha cubierto una necesidad de los municipios de la provincia, especialmente de aquellos con menor población y recursos técnicos y económicos. La creación de una entidad pública provincial que diera respuesta sostenible a esta necesidad era una demanda histórica de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, y sin duda, creo que ese es el principal factor del éxito del Consorcio; su creación cubre una necesidad esencial en la prestación de los servicios medioambientales en los municipios, como por ejemplo, el abastecimiento y la gestión de residuos, servicios que el Consorcio presta de forma más tecnificada y que conlleva la optimización de los recursos, liberando a las corporaciones locales de esta gestión, cada vez más compleja técnica y normativamente, y con mayores responsabilidades legales y medioambientales. Respecto a su evolución, los números que están ahí y poco se puede añadir, el crecimiento ha superado todas las previsiones con las que contábamos y la demanda de prestación de servicios por parte de los municipios es ahora mismo muy elevada.

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Háblenos un poco más de esta forma de gestión provincial y qué implica a los municipios ser miembros del Consorcio MásMedio.

Ser miembro del Consorcio MásMedio conlleva poder participar de forma activa en el desarrollo y dirección de la entidad. Estar adherido al Consorcio MásMedio no conlleva coste para el municipio, pero si importantes ventajas, como el asesoramiento técnico y el apoyo del Consorcio en tramitaciones asociadas a la gestión de servicios y obras medioambientales, o en la tramitación de expedientes con otras administraciones como Confederación Hidrográfica del Tajo. Además de ser miembros, los municipios pueden solicitar al Consorcio MásMedio la prestación de los servicios medioambientales como el abastecimiento, la depuración de aguas residuales y la gestión de residuos sólidos urbanos. Estos son los servicios por los que el Consorcio MásMedio realiza el cobro de unas tasas públicas por la prestación de cada servicio. Los servicios son encomendados por los municipios al Consorcio MásMedio mediante un convenio específico, con una duración de 25 años.

¿Esta forma de gestión no implica la pérdida del control del municipio sobre los servicios y tasas que se aplican?

De ninguna manera. El Consorcio MásMedio es una entidad pública que depende de la Diputación de Cáceres y de los municipios adheridos. Su gestión pública es totalmente transparente y todos los datos se encuentran disponibles para los municipios y la población, que además pueden solicitar cualquier tipo de información relacionada con la gestión de la entidad. Respecto a las tasas públicas, son los órganos colegiados del Consorcio MásMedio quienes aprueban las ordenanzas donde se recogen esos precios públicos, por lo tanto, son los propios miembros quienes las votan y aprueban. Es importante destacar que el Consorcio MásMedio aplica las mismas tasas públicas en toda la provincia. Con estas ordenanzas provinciales logramos que todos los municipios, sea cual sea su tamaño y ubicación, puedan acceder a una prestación de servicios de calidad bajo el mismo coste. Las tasas públicas están calculadas para que se cubran los costes de gestión, mantenimiento y renovación de las instalaciones, los beneficios que se generan se reinvierten en las propias infraestructuras municipales.

Pero si el Consorcio MásMedio presta los servicios, ¿cómo afecta esto al tejido de empresas que desarrollan su actividad en los sectores medioambientales? ¿Es el Consorcio MásMedio un competidor de las empresas privadas?

El Consorcio MásMedio no presta servicios de forma directa, y, por lo tanto, no es competencia directa para las empresas. Al contrario, el modelo supramunicipal genera un mayor número de contratos, y, además, generalmente de mayor importe, puesto que, al agrupar municipios bajo una misma licitación, se alcanzan contratos más sostenibles técnica y económicamente, tanto para la administración como para las empresas. Con esta forma de gestión se acaban los contratos de servicios públicos infradimensionados, que resultan deficitarios técnica y económicamente para todas las partes, y por lo tanto no son sostenibles en el tiempo. Lógicamente el Consorcio MásMedio ejerce una Dirección Técnica sobre los contratos y supervisa que el desarrollo se realiza cumpliendo todas las prescripciones técnicas y legales establecidas en los contratos y la legislación de aplicación. Los contratos que el Consorcio MásMedio licita en la provincia generan actividad económica en el territorio y fomentan la contratación y formación de personal operativo y técnico asociado a esos servicios, favoreciendo así el empleo en la provincia y la lucha contra el reto demográfico.

¿Cuáles diría que con los principales retos a los que se enfrentará el Consorcio MásMedio en los próximos meses y años?

Centrándome en los retos generales de la entidad, considero que el Consorcio MásMedio debe seguir tecnificándose y manteniendo la agilidad que le ha caracterizado estos años. Esta agilidad pasa por dimensionarse correctamente, situación sobre la que ya se ha actuado con las incorporaciones de personal técnico y de administración previstas para este año 2024 y el próximo 2025. Otro de los retos a los que se enfrenta es, sin ninguna duda, ser capaz de transmitir a la población en general y a los responsables políticos en particular, los cambios que la gestión sostenible de los servicios medioambientales nos exige. Estos últimos años hemos asistido a cambios profundos en la normativa de residuos, que conllevan entre otros, la gestión del contenedor de fracción orgánica. También hemos asistido a un incremento de las exigencias normativas respecto al agua de abastecimiento y su calidad. A lo largo de los próximos meses asistiremos a otra adaptación normativa sobre la depuración de aguas residuales que viene derivada desde la Unión Europea. La población debe conocer y entender estos cambios y que implican, y para ello, el Consorcio debe estar preparado para transmitirlo de forma eficaz. Es además esencial que la población conozca la labor del Consorcio MásMedio y entienda los motivos por los que los servicios deben recuperar los costes de su gestión, sin esto último nos enfrentamos a un futuro insostenible en la gestión de las infraestructuras del ciclo integral del agua de la provincia.

El Consorcio MásMedio es muy prolífico en redes sociales y desarrolla muchas actividades de concienciación medioambiental en colegios, institutos y asociaciones en general, ¿considera que son vías efectivas para transmitir correctamente esos cambios de los que hablamos?

Sin duda. Tenemos que usar todas las herramientas y medios disponibles para que la población conozca las necesidades de los servicios. Sin la colaboración ciudadana la gestión del Consorcio no alcanzaría las metas previstas. Hemos realizado importantes campañas sobre la gestión de residuos, sobre el ahorro del agua y sobre la protección del medioambiente en general, usando para ello, tanto medios digitales como siendo patrocinadores de eventos y clubes deportivos que nos han permitido alcanzar a un mayor espectro de la población de la provincia. La fuerte apuesta que se ha realizado desde el ámbito directivo del Consorcio de estas actividades ha sido clave para la prestación de los servicios y seguirá siendo una de las piedras angulares del Consorcio, junto con la formación del personal operativo de las instalaciones.

Por último, qué le gustaría transmitir a los municipios de la provincia sobre la gestión del ciclo integral del agua y su relación con el Consorcio Provincial MásMedio.

Primero agradecer a todos aquellos municipios que son miembros y que han depositado sobre el Consorcio la confianza necesaria para que la entidad ahora mismo sea un referente en la provincia. Y, por último, transmitir que el Consorcio MásMedio está a disposición de todos los municipios que necesiten cualquier tipo de asesoramiento sobre la gestión de servicios e infraestructuras de abastecimiento y depuración, y sobre cualquier trámite relacionado con el ciclo integral del agua. Estamos en un momento clave para cambiar el modelo de gestión aislado por una gestión provincial tecnificada y sostenible. Los cambios normativos del sector del ciclo integral del agua y los efectos del cambio climático, que nos enfrentan a periodos de sequías en los últimos años, suponen un reto muy duro, pero también nos recuerdan implementar las medidas y los cambios necesarios para garantizar la sostenibilidad de los servicios de abastecimiento de agua y depuración de aguas residuales.

En cinco años se ha multiplicado por 6 el número de EDARS. / EL PERIÓDICO

Consorcio MásMedio, la herramienta medioambiental de los municipios

Cuenta con 176 pueblos adheridos (el 78% de la provincia) y atiende a 162.822 habitantes

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres celebra de su quinto día mundial del agua desde su creación a finales del año 2019. Para la entidad, este día es una efeméride donde hacer un repaso a las acciones emprendidas a lo largo de estos años y analizar los próximos retos en la gestión del ciclo integral del agua de la provincia.

La evolución del consorcio MásMedio, con un total de 176 municipios adheridos, superando ya el 78% de los municipios de la provincia, y una población total de 162.822 habitantes, lo han consolidado como principal gestor público de los servicios y obras medioambientales de la provincia, con especial implantación en los servicios asociados al ciclo integral del agua y a la gestión de los residuos sólidos urbanos. El modelo de gestión supramunicipal fomentado por el Consorcio Provincial, que aboga por la tecnificación, el reparto de costes y la solidaridad entre municipios, alcanzando economías de escala para una prestación igualitaria de los servicios, es el modelo que mejor se adapta las necesidades de los municipios de la provincia, especialmente aquellos con una población inferior a los 2.000 habitantes.

Actualmente el Consorcio MásMedio presta el servicio de abastecimiento en más de 32 municipios para una población de 31.099 habitantes, el servicio de depuración de aguas residuales en 70 municipios para un total de 76.829 habitantes y el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en un total de 46 municipios para una población total de 30.917 habitantes. Estos números ponen de manifiesto que la entidad ha cubierto una necesidad histórica de la provincia, transformándose en la herramienta medioambiental de y para los municipios.

Actualmente, según se traslada desde la Gerencia de la entidad, se están realizando importantes estudios técnicos para la incorporación de nuevas comarcas completas a la gestión supramunicipal para diferentes tipos de servicios.

La gestión del ciclo integral del agua es el ámbito donde el Consorcio MásMedio se ha desarrollado en mayor grado. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La gestión del ciclo integral del agua es el ámbito donde el Consorcio MásMedio se ha desarrollado en mayor grado y donde se ha enfrentado a los mayores retos técnicos y de gestión. Hace cinco años, cuando el Consorcio MásMedio comenzó su andadura, contaba únicamente con nueve Estaciones de Depuración de Aguas Residuales, dispersas a lo largo de toda la provincia. Esta circunstancia hacía compleja la gestión correcta de las instalaciones. En tanto solo cinco años el Consorcio MásMedio ha pasado a gestionar un total de 52 instalaciones de depuración, multiplicando casi por 6 el total de EDARS bajo la modalidad de gestión supramunicipal y que supone un importe anual superior a los 4,3 millones de euros. La previsión es que a lo largo de 2025 el Consorcio supere los 75 municipios donde gestione la depuración de aguas residuales, superando, por tanto, el 75% de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de la Provincia gestionadas por la entidad.

Uno de los proyectos más importantes emprendidos por el Consorcio MásMedio en 2023 es el presentado a la Segunda convocatoria del MITECO para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua). Este proyecto tiene por objetivo la modernización de los procesos deabastecimiento, saneamiento y vertido y la mejora de la eficiencia del ciclo de agua de 29 municipios de la provincia de Cáceres, para un total de más de 22.000 habitantes. Se trata de una propuesta técnica que sirve de base para el posterior desarrollo integral de la digitalización del ciclo del agua en el resto de la provincia y que servirá para mejorar los servicios prestados a la ciudadanía, mejorar la gobernanza y la transparencia en la gestión, la comunicación entre administraciones y la optimización y planificación de las inversiones en el ciclo integral del agua.

Dentro de las actuaciones que se han incluido en el PERTE se encuentran varias encaminadas a la adaptación normativa de las instalaciones y a la regularización administrativa de los servicios, siguiendo el camino emprendido por la Diputación de Cáceres en otros ámbitos.

Gustavo Pérez Rodríguez, Gerente del Consorcio MásMedio, destaca los cincoaspectos que considera hacen de la propuesta del PERTE de Digitalización de MásMedio y la Diputación de Cáceres un proyecto provincial sólido. I)Se trata de un proyecto ajustado a la realidad de la provincia donde la digitalización se pone al servicio de la población y del ciclo del agua como vía para alcanzar la gestión sostenible de los servicios y una correcta protección medioambiental, con medidas concretas adaptadas a la provincia y a los problemas de estacionalidad y despoblación de ciertas zonas. II)El proyecto, además de contemplar la instalación de equipos de medida, sensorización y telecontrol, desarrolla 7 actuaciones destinadas a la mejora de la gobernanza del ciclo integral del agua (planes de sequía, adaptación normativa de las instalaciones y servicios, regularización de concesiones, desarrollo de portales de información ciudadana, integración con el Plan de Acción de la Provincia de Cáceres de la Diputación Provincial, etc.). III) Contempla la digitalización todo el ciclo integral del agua de los 29 municipios, desde la captación, pasando por el tratamiento, distribución, depuración y retorno al medio natural, pudiendo por lo tanto hacer frente a problemas singulares de la región como la eliminación de aguas parásitas o problemas cualitativos de las captaciones. IV) Contempla importantes actuaciones para relacionar la gestión y automatizar los trámites entre las diferentes administraciones involucradas en la gestión del ciclo integral del agua. V) Es completamente escalable al resto de la provincia.

El consorcio MásMedio se ha convertido en la entidad medioambiental de referencia en la provincia. Esto ha permitido que las relaciones y gestiones con otras administraciones de ámbito regional y nacional sean técnicamente más fáciles. Este aspecto ha sido valorado muy positivamente por los municipios, que han confiado a MásMedio el asesoramiento y trámites administrativos con entidades como la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Las previsiones para 2024 y 2025 son continuar con el crecimiento de la entidad. Este año 2024 el presupuesto se ha incrementado hasta los 15 millones de euros. Este incremento se debe a la necesidad de licitar nuevos contratos de gestión de servicios y dimensionar la entidad con personal técnico para continuar prestando los servicios solicitados por los municipios adheridos.

Respecto a los retos más inmediatos en la gestión del ciclo integral del agua se va a intensificar la mejora de los rendimientos de los servicios de abastecimiento, mediante un plan de reducción del Agua No Registrada (ANR) incluido dentro del PERTE de Digitalización.