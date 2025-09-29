Más de 99,5 GWh de ahorro energético gracias a los CAE

Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) son un documento que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un ahorro de energía por parte de la empresa o institución. Además, con estos certificados, se permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética.

Por tanto, los CAE se han convertido es una herramienta muy útil para ir cada vez hacia una mayor eficiencia energética en las empresas extremeñas. Desde la Junta de Extremadura se trabaja para dar visibilidad a estos certificados porque son buenos para el sector productivo.

En total se han emitido 99.553.170 Certificados de Ahorro Energético (CAE), lo que equivale a 99,55 GWh de ahorro energético, correspondientes a 43 expedientes que a su vez recogen 60 actuaciones: 53 de carácter estandarizado y 7 singulares. Estas últimas se enmarcan en el sector industrial y se centran en mejoras como la instalación de recuperadores de calor, la incorporación de preconcentradores con recompresión mecánica, la regulación del caudal de aire, el cambio de la cubierta de la envolvente de un horno o el revamping del horno de recalentamiento del tren de perfiles.

Las 53 actuaciones estandarizadas se distribuyen en distintos sectores: 35 en el industrial, 15 en el terciario, 2 en el transporte y 1 en el residencial. Entre ellas se incluyen medidas como la sustitución de aparatos de refrigeración con función de venta directa (TER200), la implantación de variadores de velocidad (IND240), el reemplazo de motores eléctricos de inducción (IND170), la sustitución de compresores de aire por modelos más eficientes (IND090) y la instalación de plantas enfriadoras de procesos de alta eficiencia (IND140). También destacan la sustitución de sistemas de iluminación por luminarias LED (IND050), la implantación de sistemas de telemetría y geoposicionamiento en flotas de transporte (TRA020), la renovación de vehículos de combustión por eléctricos puros (TRA050), la sustitución de la iluminación vial ambiental (TER180) y la rehabilitación profunda de un edificio de viviendas destinada a combatir la pobreza energética (RES080).