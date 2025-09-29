«Almaraz es un activo necesario para Extremadura y también para España»

—La Central Nuclear de Almaraz tiene fecha de cierre marcada por el Gobierno central. ¿Se reafirma la Junta de Extremadura en su negativa?

—Sin lugar a duda. Almaraz es un activo imprescindible para Extremadura y también para España. Por nuestra economía, por el empleo que genera, por garantizar la soberanía energética de nuestro país. Y por tantas razones que ya hemos expuesto de forma incansable durante estos más de dos años de Gobierno y cuando éramos oposición también.

La seguridad energética es una de las prioridades y en nuestro entorno europeo, los países están promoviendo esta energía mientras nosotros vamos por el camino contrario.

Dar marcha atrás es algo que el Gobierno de España tiene en su mano, las empresas propietarias también han expresado ya su punto de vista con lo cual es cuestión de sentarse a hablar de verdad y con la voluntad que le falta al Ejecutivo central ahora mismo.

Central Nuclear de Almaraz. / CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

—¿Qué efectos económicos y laborales prevén que tendrá este cierre en la comarca y en la región?

—El cierre produciría un impacto muy significativo. Estamos hablando de que Almaraz produce el 7% de la energía a nivel nacional y, en términos económicos y de empleo, genera 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos y más de 800 millones de euros anuales.

Es decir, además de su impacto directo, perjudicaría a proveedores locales, reducción de compras a empresas de la zona y merma de ingresos tributarios y servicios vinculados. Y podemos hablar también de que existiría un mayor riesgo de despoblación, cuando ya somos vulnerables en este sentido.

—¿Existen planes de reindustrialización o medidas compensatorias para la zona una vez que Almaraz cese su actividad?

—Cerrar Almaraz no tiene sentido y, por ello, ese escenario por el que pregunta no lo contemplamos desde la Junta. Es que su cierra es ir a la contra de todos los criterios, del sentir mayoritario de la población y fuera de toda lógica. Estamos jugándonos la soberanía energética de España y también está en juego mucho a nivel económico y de empleo. En nuestro entorno europeo se está promoviendo e impulsando la energía nuclear y nosotros vamos a contracorriente, máxime teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual.

El planteamiento de su cierre es un capricho ideológico del Gobierno de Pedro Sánchez porque las propietarias ya han manifestado su voluntad de ampliar la vida útil y de sentarse a negociarlo. Insisto, cerrar es ir en contra de criterios técnicos, de la población extremeña, de los expertos, de tantas y tantas personas y colectivos que saben también como la Junta de Extremadura que es un error.

Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. / RODIAN

—¿Extremadura está batiendo récords de producción de energías renovables. ¿Qué lectura hace la Junta de estas cifras tan positivas?

—La región es una potencia energética, tenemos todos los recursos necesarios para ello y estamos sabiendo aprovecharlo e impulsar este sector como uno de los motores económicos de Extremadura.

Para seguir creciendo y desarrollándonos en este sentido, el Gobierno de María Guardiola está impulsando y respaldando los proyectos que llegan a nuestra comunidad. Los inversores que vengan a Extremadura deben saber que aquí hay un gobierno serio y estable, riguroso con la legalidad y con la seguridad jurídica tan necesaria.

Es importante, además, destacar que este desarrollo renovable no es en absoluto incompatible con el mantenimiento de la central de Almaraz. La nuclear es una energía limpia de cero emisiones. Queremos desterrar el enfrentamiento y la división entre nuclear y renovables porque son compatibles. En Extremadura tenemos ambos modelos y pueden convivir perfectamente.

Por darle algún dato, el mix energético de nuestra región en 2024 – un total de 31.173 Mwh- estuvo conformado prácticamente al 50-50 con energía renovable y nuclear.

Mercedes Morán, consejer de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. / RODIAN

—¿Qué papel puede jugar el sector energético en el desarrollo económico y en la fijación de población en el medio rural?

—Un papel decisivo. La energía ya está siendo un motor de empleo, especialmente en las zonas rurales donde se implantan los nuevos proyectos. Esto es muy importante porque uno de nuestros objetivos como Gobierno de la Junta es revitalizar nuestros pueblos y zonas rurales. Por tanto, este sector puede ser un revulsivo para nuestras zonas rurales sin olvidarnos, por supuesto, de los sectores tradicionales que ahora mismo siguen siendo prioritarios y a los que tampoco vamos a dejar de impulsar.

Y, por supuesto, la energía será absolutamente necesaria para la industrialización de nuestra región.

—¿Cómo se está trabajando para compatibilizar el crecimiento de las instalaciones energéticas con la protección medioambiental y del territorio?

—La Junta impulsa procedimientos de tramitación que incluyen evaluación ambiental estricta, zonificación y mapas de aceleración con criterios técnicos para priorizar áreas compatibles, además de planes de compensación y restauración. El objetivo es acelerar proyectos viables sin sacrificar hábitats, usos agrícolas o patrimoniales: ordenar el territorio, imponer requisitos ambientales, y condicionar autorizaciones a medidas de mitigación y a contratación local.

—¿Hubo un gran apagón en toda la península ibérica que algunos expertos creen que tuvo su origen en Extremadura. ¿Se han tomado medidas para que esto no pase?

—Poner el foco en Extremadura es lamentable por parte de Gobierno central. Más aún cuando seguimos esperando que alguien dé explicaciones ciertas y concretas de qué pasó aquel día. Hasta ahora solo tenemos especulaciones y más nada hemos sabido. Por tanto, primero nos tienen que aclarar los motivos que desencadenaron ese gran apagón, sin ello es difícil poner las medidas encima de la mesa.

Da igual donde empezara la oscilación, no importa el dónde, lo preocupante es que Red Eléctrica no tuvo previsión y no pudo evitar el apagón.

Con este tema, el Gobierno de Sánchez vuelve a escurrir el bulto como hace habitualmente y tras meses, seguimos sin noticias certeras.

—¿Extremadura está impulsando un ecosistema del hidrógeno. ¿En qué punto se encuentran los proyectos previstos en la región?

—La región está en fase de desarrollo de varios proyectos de hidrógeno —desde pilotos hasta propuestas industriales— y trabaja en atracción de inversión. Estamos avanzando poco a poco y queremos hacerlo de forma firme y segura.

Tenemos en el horizonte 2030, según los objetivos actualizados del PNIEC, alcanzar una producción del 20% del hidrógeno que se produzca en España, algo que nos situaría como una de las principales productoras.

Nuestra comunidad autónoma puede ser referente nacional y europeo, somos un territorio idóneo por nuestros recursos y nuestra posición ventajosa, ya que formamos parte del Corredor H2Med, que empieza a dar sus primeros pasos, y que pasará por 51 municipios extremeños.

—¿Qué oportunidades abre esta tecnología para la industria y el transporte extremeños?

—El hidrógeno ofrece bastantes posibilidades, por ejemplo, generará empleo cualificado y será fundamental en la descarbonización de la industria.

En la actualidad, tenemos 7 proyectos encima de la mesa, algunos muy avanzados en cuanto a tramitación ambiental. Además, dentro de la Junta hemos creado un grupo de trabajo entre las direcciones generales de Industria, Energía y Minas y Sostenibilidad para trabajar de forma coordinada y ágil

—¿Cree que el hidrógeno puede convertirse en una palanca de transformación equiparable a la fotovoltaica?

—Puede serlo, a medio plazo en términos de transformación industrial y valor añadido, pero su escalado es más complejo y exige una mayor madurez tecnológica, economía de proyecto y mercados finales. La fotovoltaica ha crecido muy rápido por su coste decreciente y facilidad de despliegue; el hidrógeno requiere además infraestructuras, volumen de renovables asociado y clientes industriales. Son palancas complementarias: la fotovoltaica proporciona la electricidad barata; el hidrógeno puede ser la vía para industrializar.

—¿Extremadura lidera la producción fotovoltaica en España. ¿Cuáles son los factores que han convertido a esta fuente en la ‘estrella’ de la región?

—Tenemos todos los factores necesarios, esto es, alta radiación solar; disponibilidad de suelo; voluntad inversora privada; marcos administrativos que han facilitado tramitación; y estamos desarrollando políticas para atraer proyectos y agilizar procedimientos.

—¿Los mapas de aceleración han sido presentados como herramienta clave para agilizar proyectos energéticos. ¿Qué balance hace de su implantación?

—Si bien estamos en una fase muy inicial en la implantación de estos mapas de aceleración, son una herramienta muy útil para identificar las áreas óptimas para la implantación de renovables, especialmente la fotovoltaica. Además, con estos mapas se reducen plazos administrativos porque en estas zonas la tramitación será más ágil, porque se evaluarán ambientalmente en su conjunto.

Para garantizar un equilibrio ambiental, tratamos de ofrecer a los promotores suelo que sea improductivo y donde no haya que eliminar ningún cultivo. En definitiva, desde la Junta vigilamos que la agilización no sacrifique la protección del territorio pero que éste tampoco sea una rémora a nuestro desarrollo agrario y energético. Buscamos ese equilibro del que venimos hablando desde que llegamos al Gobierno de la Junta.

—¿Cómo garantizan estos mapas un equilibrio entre la agilización administrativa y la preservación ambiental?

—Los mapas de aceleración establecen unas zonas más óptimas sin cultivo, donde hay suelo no productivo, donde no se afecta a una zona protegida o con alguna limitación ambiental así como otras características con el objetivo de que en las mismas la tramitación sea ágil y al mismo tiempo estamos cuidando el entorno.

—¿Más allá de la fotovoltaica, ¿qué potencial ve la Junta en la energía eólica y en la hidráulica dentro de Extremadura?

—Eólica e hidráulica son piezas clave para diversificar el mix, complementar la fotovoltaica en horarios distintos y ofrecer mayor estabilidad. La estrategia regional apuesta por un mix diversificado donde cada tecnología aporte según su perfil de generación y su impacto territorial.

En definitiva, en Extremadura vamos a seguir impulsando las renovables, las ya existentes y las nuevas que se están implementando poco a poco mientras defendemos con vehemencia la continuidad operativa de Almaraz. Como he dicho, todas pueden convivir, no son incompatibles y Extremadura es el claro ejemplo de ello.