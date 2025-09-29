Hidrógeno verde ¿superará a la fotovoltaica?

En los últimos meses, la Junta de Extremadura está preparando una estrategia para la tramitación de proyectos de hidrógeno verde, que consiste en primer lugar en definir un mapa de capacidad de acogida a este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que necesitan importantes autoconsumos de energías renovables. Es importante que los promotores crucen su información territorial con estos mapas de capacidad de acogida, dado que el criterio del impacto socioeconómico en las zonas a ocupar debe ser evaluado con mucha rigurosidad, porque no es lógico que estas energías se desarrollen en los suelos con mayor capacidad productiva y con cultivos con gran proyección social por el empleo y economía que generan. Para ello, el Ejecutivo extremeño está abierto a escucharles y que los criterios a utilizar vayan de la mano a los de la Administración.

Al ser la Dirección General de Sostenibilidad el órgano sustantivo para la Autorización Ambiental Integrada en el caso de electrolizadores, y en colaboración con la Dirección General de Industria, Energía y Minas estamos preparando los procedimientos de tramitación, que en función del diseño del proyecto van a ser tramitados íntegramente por la Junta de Extremadura (Proyectos aislados de la Red) o entre la Junta de Extremadura y la Administración General del Estado, si son proyectos conectados a la RED.

Además de coincidir en los criterios de selección territorial, los proyectos deben estar definidos íntegramente, no pueden tramitarse de forma fraccionada, el proyecto debe ser coherente y debe estar desarrollado de tal forma que se visualice con claridad su correcto diseño y la viabilidad de las actuaciones proyectadas.

Estimación

La Consejería estima que para el 2030, habrá unos 1.500 MW de electrolizadores en tramitación, y así va a recogerlo en el Plan Integrado de Energía y Clima de Extremadura, cuyo borrador se está redactando, por eso la DGS pone su estructura a disposición de los promotores, para que puedan conocer los mapas de capacidad de acogida, donde se respeten las zonas más productivas y con limitaciones ambientales, así como la revisión previa de la documentación que dispongan para agilizar las tramitaciones.

En la actualidad estamos tramitando 7 proyectos, dándole la prioridad que se merecen y siendo eficaces y ágiles en su tramitación.

Extremadura exhibe en Irlanda su pujanza La Junta de Extremadura ha participado este mes de septiembre en Kilkenny (Irlanda) en el segundo evento interregional del proyecto UNIFHY, una iniciativa europea, cofinanciada por el programa Interreg Europe, que está liderada por la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) e integrada por otros cinco socios de Dinamarca, Suecia, República Checa, Irlanda y Polonia, donde ha destacado su potencial para el desarrollo del hidrógeno verde. Durante dos jornadas los asistentes han podido compartir experiencias y debatir políticas públicas, desafíos comunes y soluciones replicables para la integración del hidrógeno verde y los biogases. En el transcurso del encuentro, Agenex ha presentado el análisis regional de Extremadura sobre hidrógeno verde y biogases, elaborado con el apoyo técnico del CIIAE. Este estudio es parte del proyecto UNIFHY y examina la situación actual de la región e identifica tanto las barreras regulatorias y económicas que aún frenan el despliegue como las oportunidades vinculadas al potencial de los sectores industrial y agroalimentario, indica la Junta en una nota de prensa. Asimismo, el documento recomienda reforzar la sensibilización ciudadana para impulsar la aceptación social de estas tecnologías, avanzar en la simplificación administrativa y aprovechar la fortaleza investigadora que aporta el CIIAE y la Universidad de Extremadura. Con estas medidas, Extremadura puede «acelerar la descarbonización de sectores de difícil electrificación y consolidar su posicionamiento en el uso de gases renovables». El programa también ha incluido ponencias técnicas, talleres de intercambio de buenas prácticas y una visita a la planta piloto de hidrógeno de la empresa Daltons Chancellor’s Mills, vinculada al sector agroalimentario. Con esta cita internacional Extremadura «sigue demostrando su apuesta y compromiso» por el despliegue del hidrógeno verde y los biogases, al tiempo que continúa «inspirándose» en el trabajo que están desarrollando otras regiones europeas en esta materia. El proyecto UNIFHY (Unifying policies to support the uptake of green hydrogen to decarbonize Europe) está cofinanciado por la UE a través del programa Interreg Europa.