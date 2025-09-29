Impulso a la transición energética con más de 5.700 MW de potencia instalada desde 2016

Desde 2016, la Junta de Extremadura ha tramitado 280 expedientes de autorización administrativa de instalaciones de generación de energía eléctrica, que suman 5.713 MW de potencia instalada, además de 15 expedientes de infraestructuras comunes de evacuación.

En conjunto, de los 295 expedientes, 52 se encuentran actualmente en tramitación de la autorización administrativa previa —con una potencia de 699 MW—, mientras que 243 ya cuentan con esa autorización, que suman 5.014 MW. Dentro de este último bloque, 168 expedientes disponen ya de autorización de explotación, lo que representa 4.250 MW en funcionamiento.

En el caso de los 52 expedientes en tramitación, 34 se hallan en fase de información pública y consultas a organismos afectados, con 487 MW de potencia. Además, 8 expedientes ya cuentan con resolución o informe ambiental favorable, y 4 de ellos no están sujetos a evaluación de impacto ambiental por sus características técnicas.

Fotovoltaica, eólica y biomasa: el mapa energético

El mayor peso lo tienen las instalaciones fotovoltaicas, con 276 expedientes tramitados que alcanzan 5.565 MW de potencia instalada. De ellos, 47 están aún en trámite de autorización administrativa previa (699 MW) y 229 disponen ya de autorización (4.866 MW). En este último grupo, 156 han obtenido autorización de explotación, con 4.101 MW en servicio.

En cuanto a los parques eólicos, se han gestionado 5 expedientes, que suman 111 MW. Actualmente, 2 están en tramitación (12 MW) y 3 ya han alcanzado la fase de explotación, con un total de 99 MW.

La biomasa ocupa un espacio más reducido, con un único expediente tramitado que corresponde a 50 MW. Esta instalación cuenta con autorización de explotación en vigor.

Apuesta por el hidrógeno verde

En el horizonte se encuentra la tecnología del hidrógeno verde, que puede convertirse en una nueva fuente renovable. La Junta de Extremadura ha mostrado recientemente su apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde para convertir la región en referente nacional y europeo, en relación a lo cual considera «necesario» el desarrollo de una hoja de ruta dirigida al aprovechamiento de las oportunidades tecnológicas, industriales y sociales vinculadas al crecimiento de la producción, almacenamiento y distribución del mismo.

En Extremadura, ha señalado Raquel Pastor, directora general de Industria, Energía y Minas tienen como compromiso para 2030, producir el 20 por ciento del hidrógeno verde que se produzca en toda España «para conseguir la neutralidad climática que ha fijado Europa en el proceso de descarbonización industrial».

Además, ha destacado la posición «ventajosa» que tiene la región al formar parte del Corredor H2med, «que es el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea, un proyecto para conectar la península Ibérica con el resto de Europa, y que pasará por 51 municipios extremeños», según indica la Junta de Extremadura.

Por su parte, el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha indicado en un encuentro especializado que, en este momento, tienen siete proyectos en marcha, algunos muy avanzados en cuanto a tramitación medioambiental, y que diversas compañías están llevando a cabo más proyectos de hidrógeno verde, «que convertirán a Extremadura en líder de las energías renovables».

Planta piloto en Zafra

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, María Mercedes Vaquera, ha inaugurado este mes de septiembre una planta piloto de producción de energía renovable en Deutz Spain en Zafra, que usará como único combustible el hidrógeno verde obtenido de forma sostenible.

El proyecto pretende ser un demostrativo «real» del uso del hidrógeno verde como vector de almacenamiento energético, «eficiente y cien por cien sostenible».

Las renovables produjeron por primera vez más de la mitad de la electricidad de Extremadura en 2024 Las fuentes renovables marcaron un hito en Extremadura en 2024, al generar más de la mitad de la electricidad producida en la región, al alcanzar el 51,2 por ciento, más de seis puntos por encima respecto al año anterior. Así lo refleja el informe trimestral sobre potencia y generación del Observatorio de Energías Renovables de Foro Sella, elaborado por Opina 360 con datos de Red Eléctrica. Las renovables aumentaron su producción un 18,4% con respecto a 2023, hasta situarse en un récord de 15.918 GWh, la sexta cifra más alta del país. La solar fotovoltaica reforzó su primera posición entre las energías verdes con un avance del 13,1% que la llevó a rozar los 10.400 GWh. De este modo, la región se situó como segunda comunidad con más generación fotovoltaica del país, con un 23,4% del total nacional. No obstante, el principal impulso del crecimiento renovable estuvo en la generación hidráulica, que se disparó un 65,4% por encima del año anterior, gracias a la recuperación de las lluvias en la primera mitad del año. Se trata del segundo mayor aumento de todo el país, solo por detrás de Andalucía. Al avance renovable contribuyó también de forma positiva la energía eólica, que produjo más del doble de electricidad que el año anterior (110%). Su peso sobre el total de la generación es reducido, pero contribuyó a compensar los descensos de la solar térmica (-11,8%) y de otras renovables (-7,3%). La nuclear experimentó en 2024 una caída del 7,6%, aunque esto no impidió que se mantuviera como la mayor generadora de electricidad de la región, con 15.151 GWh. En este mismo grupo, la cogeneración vio reducida su producción un 6,4%. Las comunidades con mayor presencia de renovables, como Extremadura, están «aprovechando ya esta fortaleza como ventaja competitiva para atraer proyectos industriales a los que destinar esta energía verde», añade sobre una competencia que supone «una presión para las comunidades más rezagadas en el proceso de transformación de su sistema eléctrico». En cuanto a las instalaciones conectadas a la red en Extremadura, las renovables aumentaron el año pasado su potencia en 1.390 MW, todos ellos de solar fotovoltaica. Esta nueva capacidad permitió elevar el peso de las instalaciones verdes hasta alcanzar el 85% del total del parque generador. La región consiguió acabar el año como líder en solar fotovoltaica, con 7.834 MW, pero seguida muy de cerca por Andalucía, con 7.808.