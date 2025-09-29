OTC: el mayor aliado para las comunidades energéticas

La Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) puso marcha en 2024 la Oficina de Transformación Comunitaria para asesorar e impulsar comunidades energéticas en Extremadura, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, financiado por NextGeneration UE. Las comunidades energéticas son entidades jurídicas formadas por ciudadanos, pymes o autoridades locales que suman fuerzas para producir, consumir, almacenar, vender y gestionar su propia energía, priorizando el beneficio medioambiental, económico y social sobre las ganancias económicas puras. Son un instrumento clave para la transformación energética que estamos viviendo.

Este recurso significa asistencia integral gratuita (técnica, económica, jurídica y administrativa) para la promoción, dinamización e impulso de comunidades energéticas locales, potenciando a la vez la colaboración entre comunidades que se vayan creando a nivel municipal, provincial y regional a través de la ‘Red CEXE’, la cual se implementará para tal fin.

La OTC de Extremadura acompaña de forma individual a dichas comunidades desde el arranque de la iniciativa, en los procesos de participación ciudadana, así como en la definición de la forma jurídica y formalización.

También asesora en aspectos técnicos y sobre financiación a los proyectos que quieran desarrollar las comunidades energéticas.

También existe un proyecto llamado TRANSCOM EUROACE, cuyo objeto es desarrollar una red transfronteriza de comunidades energéticas locales; y el proyecto ShareRES con la implementación de políticas regionales que permitan una participación activa de las comunidades energéticas ciudadanas en el mercado energético.

A través de estos proyectos europeos se fortalecerá el conocimiento y la experiencia para el desarrollo de los modelos de comunidades energéticas en Extremadura.

La OTC cuenta con dos oficinas de AGENEX en Badajoz y Cáceres y con la plataforma web: www.otcextremaura.org.

Las consultas recibidas hasta la fecha por la Oficina de Transformación Comunitaria se han concentrado en cuatro perfiles principales. Desde las asociaciones de vecinos han llegado un total de diez solicitudes, la mayoría de ellas relacionadas con la organización de talleres y con el asesoramiento general en torno a las comunidades energéticas. Los profesionales, entre los que se encuentran administradores de fincas y otros perfiles similares, han realizado tres consultas en las que pedían información general. Los empresarios, por su parte, han trasladado cuatro solicitudes en las que demandaban asesoramiento tanto jurídico como técnico, además de la organización de talleres. Finalmente, desde los institutos se han recibido dos peticiones concretas para la impartición de charlas informativas dirigidas a alumnado.

En relación con estas demandas, ya se han puesto en marcha varias actuaciones. En el caso de las asociaciones de vecinos, se han celebrado siete talleres informativos. A los empresarios se les ha ofrecido respuesta mediante dos jornadas específicas. También se ha llevado a cabo una charla dirigida al alumnado de Formación Profesional, además de organizar cuatro jornadas en colaboración con distintos ayuntamientos. A todo ello se suma la participación en EXPOENERGEA 2024, donde se contó con un stand y con una mesa redonda.

De cara a los próximos meses, el calendario de la OTC contempla nuevas actividades. Entre ellas se encuentra una jornada en el marco del Curso de Verano de la UEX, que tendrá lugar a finales de de septiembre. A ello se añade un taller informativo con la Asociación de Vecinos Montesol de Cáceres, , así como una jornada informativa con el Parque Empresarial de Don Benito. En Mérida se celebrará un taller informativo con la asociación vecinal el 1 de octubre y, poco después, se prevé la participación en el Green Day en Badajoz, programado para el 3 de octubre.

Acciones transversales

Además de estas actividades, se están desarrollando otras acciones de carácter transversal orientadas a la difusión y al acompañamiento. Entre ellas figuran campañas de publicidad informativa sobre comunidades energéticas en redes sociales, prensa, radio y próximamente también en televisión. Se ha habilitado una página web de la OTC, se han creado dípticos y una guía informativa disponibles tanto en formato físico como digital, y se han elaborado estatutos que facilitan la constitución de comunidades energéticas bajo la modalidad de asociaciones y de sociedades cooperativas, igualmente accesibles a través de la web.