La región con mayor cuota de energía solar fotovoltaica instalada

Extremadura ha puesto en servicio durante 2024 un 22,1 por ciento más de potencia solar fotovoltaica, hasta los 1.422 MW, una cantidad con la que obtiene una cuota sobre su total de potencia instalada de generación del 24,3 por ciento, convirtiéndose así en la región de España con mayor presencia de esta tecnología sobre su capacidad de producción.

Estos son algunos de los datos extraídos del ‘Informe del sistema eléctrico español 2024’ y ‘Las renovables en el sistema eléctrico español 2024’, dos documentos de Red Eléctrica.

Según los datos de Red Eléctrica, las renovables ya ocupan el 84,6 por ciento del parque de generación extremeño, siendo la solar fotovoltaica, con 7.868 MW, la tecnología con mayor presencia en la estructura de potencia instalada, con el 59,8 por ciento.

Le sigue la hidráulica, con el 17,3 por ciento, la nuclear (15,3%) y la solar térmica (6,5%), la eólica, el contingente de otras renovables y la cogeneración completan este mix con una cuota total del 1,1 por ciento restante. Con todo, la generación de electricidad extremeña se ha incrementado en 2024 un 4,1 por ciento, hasta los 31.108 GWh.

Máximo regional en renovables

A este dato han contribuido de manera destacada la generación renovable, que ha superado su máximo regional en este 2024, con un aumento del 18,4 por ciento respecto al 2023, y ya significa más de la mitad del mix extremeño, con el 51,2 por ciento, la mayor cuota de su historia.

La eólica es la tecnología que más ha incrementado su aportación respecto al año anterior (un 110% más), mientras que el crecimiento de la hidráulica (+65,4%) demuestra una recuperación en la capacidad de los embalses, y la solar fotovoltaica, que crece un 13,1 por ciento respecto al 2023, continúa escalando en la estructura de generación nacional: el 23,3 por ciento de la fotovoltaica española fue de origen extremeño, siendo esta región la segunda que más GWh fotovoltaicos genera en nuestro país, solo adelantada por Castilla La Mancha.

La estructura de producción eléctrica de esta comunidad autónoma estuvo liderada en 2024 por la nuclear, que produjo un 7,6 por ciento menos que en 2023 y alcanzó una cuota sobre el total del 48,7 por ciento, ha informado Red Eléctrica en nota de prensa.

Le sigue la solar fotovoltaica, alcanzando en este año su mayor aportación (el 33,4%), la hidráulica (11,3%) y la solar térmica (5,2%). Completan el reparto la eólica, el contingente de otras renovables y la cogeneración, que suman en total el 1,5 por ciento restante.

Proyectos

Extremadura es en la actualidad un hervidero de proyectos e iniciativas relacionadas con el mundo de las energías renovables. Por citar algunas, pude destacarse que la ciudad de Cáceres contará con la primera comunidad solar de Iberdrola en Extremadura que incorpora un almacenamiento de baterías y la primera de España realizada sobre una comunidad solar ya existente, lo que permite optimizar el uso de la energía generada. La instalación estará en la cubierta del colegio licenciados reunidos.

De otro lado, cinco plantas solares extremeñas de Endesa se han convertido en las primeras en lograr la certificación Envisión, concretamente Apicio, Beturia, Ardila, Cincinato y Netóbriga, ubicadas en Fregenal de la Sierra y operativas desde 2022.

De la misma manera, Iberdrola e Integeam avanzan en la hibridación de plantas solares con nuevos sistemas de almacenamiento en las plantas de Almaraz I&II. El sistema de almacenamiento en baterías (BESS) acumulará parte de la energía elétrica generada en las plantas solares para mejorar la gestión de la energía eléctrica de origen renovable.

La planta fotovotaica de Naturgy en España está ubicada en Aldeacentenera y entrará en servicio a finales de 2026 con una potencia pico de 300 MW y una producción anual de 515 GWh/año de energía de origen renovable.

Finalmente, la compañía noruega Statkarft invertirá 12 millones de euros en Talayuela donde instalará uno de los primeros sistemas de almacenamiento energético del país.

Energía hidráulica

Gracias a un inicio de año lluvioso, la generación hidroeléctrica en España ha subido mucho. Entre enero y finales de mayo se despacharon a la red 18.556 GWh procedentes de centrales hidráulicas, más otros 2.500 GWh de centrales de bombeo.

En ese mismo periodo, solo la eólica (27.583 GWh) y la nuclear (20.061 GWh) superaron a la hidráulica como fuentes de generación.

Extremadura tiene una de las mayores potencias instaladas en saltos de agua: 2.277 MW, el 13,3 % del total hidráulico nacional; solo le superan Castilla y León y Galicia. Centrales importantes: Alcántara, Cedillo, Valdecañas y Torrejón.

A nivel autonómico, los datos de generación por REE solo llegan hasta febrero: esos dos primeros meses de este año hidráulico produjeron 929 GWh en Extremadura, la cifra más alta de la última década para enero-febrero, un 41,5 % más que en igual periodo del año anterior, y más de cuatro veces la generación de 2022. La hidráulica continúa siendo una fuente clave, tanto para aportes al mix como para aportar flexibilidad al sistema eléctrico (por ejemplo regulando picos de demanda, etcétera.), especialmente en años húmedos.

Energía eólica

Extremadura ha ido consolidando en los últimos años su papel en la producción de energías renovables, especialmente en el ámbito eólico. Plasencia fue pionera en este camino con la puesta en marcha en 2019 del parque eólico Merengue, el primero de estas características en la región. Cuatro años más tarde, la misma promotora, Naturgy, amplió su apuesta con un segundo parque, Merengue II, al que se sumó la planta fotovoltaica Puerta del Jerte. En conjunto, estas instalaciones generan electricidad suficiente para abastecer a cerca de 100.000 hogares, reflejando el creciente peso de la energía eólica y solar en la transición energética extremeña.

Más ayudas para las comunidades energéticas El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó en agosto la adjudicación de otros 35,6 millones de euros de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en subvenciones a iniciativas pioneras para la creación de 27 nuevas comunidades energéticas en toda España. En la resolución de esta convocatoria Galicia, con ocho proyectos seleccionados, se hace con el 58 por ciento de las ayudas asignadas (20,7 millones). El resto se desarrollará en Cataluña (5), Extremadura y Castilla y León, con cuatro expedientes respectivamente, en la Comunidad Valenciana (2), y los cuatro restantes en Castilla-La Mancha, Canarias, País Vasco y Andalucía.