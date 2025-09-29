Próxima actualización
El visor extremeño de puntos de recarga para vehículos eléctricos
La actualización ofrecerá información de cada punto, filtros de búsqueda por municipio y proximidad a autovías y mejora la experiencia en dispositivos móviles
La Junta de Extremadura actualizará el visor público de puntos de recarga para vehículos eléctricos, una herramienta sencilla y accesible que permite localizar de forma rápida los cargadores disponibles en toda la región.
El nuevo visor ofrece:
• Información clara sobre la ubicación y características de cada punto de recarga.
• Filtros de búsqueda por municipio, proximidad a autovías y carretas, tipo de conector o velocidad de carga, facilitando la planificación de los desplazamientos.
• Mejora de la versión para dispositivos móvil.
Con esta actualización, la ciudadanía contará con una herramienta más completa para impulsar el uso del vehículo eléctrico y avanzar hacia una movilidad más sostenible en Extremadura.
Según la Ley del Sector Eléctrico, las instalaciones de recarga de vehículos deberán estar inscritas en un listado de puntos de recarga gestionado por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, correspondientes al emplazamiento de los puntos, que estará accesible de modo gratuito para las personas por medios electrónicos.
En cuanto al contenido de la información sobre estas instalaciones que, deberán de facilitar quienes presten servicio de recarga energética, se regulan en la orden TED/445/2023, de 28 de abril.
GENEREX permite para consultar las instalaciones de generación renovable
La Junta de Extremadura pondrá a disposición un nuevo visor interactivo que permite a la ciudadanía, empresas e instituciones conocer de manera detallada la ubicación y características de las instalaciones de generación de energía renovable en la comunidad.
Este visor facilita la localización de plantas de biomasa, eólicas, hidroeléctricas, fotovoltaicas, híbridas y termosolares, mostrando su distribución en el territorio extremeño.
Los usuarios podrán consultar la información de dos formas:
• Por criterios de búsqueda: seleccionando la tecnología, el municipio o el área geográfica de interés.
• Directamente sobre el mapa: visualizando las instalaciones en el plano y accediendo a sus datos específicos.
Cada instalación incluye información clave como la denominación de la planta, municipio ,tipo de tecnología, si tiene hibridación, potencia instalada, número de expediente, promotor y nudo de conexión.
Con esta herramienta, Extremadura refuerza su apuesta por la transparencia, el acceso a la información pública y el fomento de las energías limpias, situándose como referente en la transición energética.
