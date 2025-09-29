El visor extremeño de puntos de recarga para vehículos eléctricos

La Junta de Extremadura actualizará el visor público de puntos de recarga para vehículos eléctricos, una herramienta sencilla y accesible que permite localizar de forma rápida los cargadores disponibles en toda la región.

El nuevo visor ofrece:

• Información clara sobre la ubicación y características de cada punto de recarga.

• Filtros de búsqueda por municipio, proximidad a autovías y carretas, tipo de conector o velocidad de carga, facilitando la planificación de los desplazamientos.

• Mejora de la versión para dispositivos móvil.

Con esta actualización, la ciudadanía contará con una herramienta más completa para impulsar el uso del vehículo eléctrico y avanzar hacia una movilidad más sostenible en Extremadura.

Según la Ley del Sector Eléctrico, las instalaciones de recarga de vehículos deberán estar inscritas en un listado de puntos de recarga gestionado por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, correspondientes al emplazamiento de los puntos, que estará accesible de modo gratuito para las personas por medios electrónicos.

En cuanto al contenido de la información sobre estas instalaciones que, deberán de facilitar quienes presten servicio de recarga energética, se regulan en la orden TED/445/2023, de 28 de abril.