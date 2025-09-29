Zonas de Aceleración: el nuevo motor de las energías renovables

Extremadura es una región que cada día está adquiriendo un mayor potencial y relevancia en el sector energético. Estamos en un momento muy importante de este sector porque está en crecimiento, avanza cada día en sus distintas vertientes y es enormemente necesario e indispensable para el desarrollo de nuestra región.

Por ello y, teniendo en cuenta además que la UE está apuntando a que se agilicen los procedimientos de instalación de energías renovables (hay dos Directivas y cuatro reglamentos) la Junta de Extremadura utilizando información ambiental precisa está trabajando en los mapas de aceleración de renovables.

El objetivo es ofrecer a los promotores suelo para sus proyectos que sea improductivo y donde no haya que eliminar cultivos.

El planteamiento técnico, tras la experiencia adquirida en el impacto ambiental de los proyectos de generación de energías renovables, ha sido analizar la capacidad de acogida de todo el territorio extremeño y así se obtiene unas hipotéticas zonas de aceleración donde las energías renovables se podrían instalar de forma más ágil.

Utilizando información precisa sobre biodiversidad, conociendo los impactos de los proyectos de parques solares fotovoltaicos, con unas medidas técnicas sencillas, es posible definir zonas de aceleración de renovables donde la tramitación administrativa tendría que agilizarse para hacer más atractivo el desarrollo de estas tecnologías.

El objetivo es que el desarrollo de la energía renovable sea ágil, pero también sostenible para el territorio, y compatible con los actuales usos socioeconómicos.

Con la creación de estas zonas simplificamos los procedimientos y rebajamos los tiempos de respuesta ya que la Directiva prevé que se someta a evaluación ambiental la zona de aceleración en su conjunto de modo que, una vez realizada esa evaluación, los proyectos que pretendan ubicarse en esa zona no deberán someterse a una nueva evaluación ambiental, salvo que el proyecto pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente o sean proyectos en zonas fronterizas que puedan afectar a otro Estado miembro.

En resumen, se trata de determinar zonas de Extremadura donde el impacto ambiental sea el mínimo para el establecimiento de este tipo de plantas. En estos casos el trámite ambiental sería rápido y fácil. En otros terrenos, como dehesas, olivares, viñas, frutales, bosques… y en general cualquier zona arbolada junto a aquellos terrenos de valor agronómico o también los ambientalmente sensibles, se necesitaría un proyecto de impacto ambiental prolijo y complicado

En definitiva, en Extremadura estamos haciendo los deberes y nuestra región no se quiere quedar atrás y estamos trabajando para dar todo el impulso al sector y ser actores principales en la transición energética.

Normativa europea

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en su hoja de ruta hacia la transición energética. La nueva Directiva de Energías Renovables obliga a los Estados miembros a identificar, antes del 21 de febrero de 2026, las denominadas ‘zonas de aceleración renovable’, espacios específicamente destinados al desarrollo de proyectos limpios. Estas áreas podrán localizarse en tierra, mar o aguas interiores y deben formar parte de la planificación nacional para alcanzar el gran objetivo comunitario: que, en 2030, las energías renovables tengan un peso decisivo en el mix energético europeo.

Según el texto, las autoridades deberán seleccionar espacios suficientemente homogéneos donde el despliegue de instalaciones de energía verde no genere impactos ambientales significativos. La norma establece, además, una serie de prioridades y limitaciones:

√ Se favorecerá el uso de superficies artificiales o ya construidas, como tejados, fachadas, aparcamientos, explotaciones agrícolas, vertederos o áreas industriales.

√ Quedan excluidos los espacios Natura 2000 y otras zonas protegidas, salvo que se trate de superficies artificiales dentro de ellas.

√ Será obligatorio apoyarse en herramientas como mapas de sensibilidad de la biodiversidad para definir con precisión estas áreas.

Los planes que designen las zonas de aceleración deberán incluir medidas de mitigación efectivas para evitar o reducir de forma significativa cualquier posible impacto ambiental.