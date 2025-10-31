Greennotech Solutions SL: Ingeniería verde desde Extremadura para un futuro sostenible

Desde Extremadura, desarrollamos soluciones tecnológicas avanzadas para enfrentar los desafíos del cambio climático, optimizando el uso de recursos y promoviendo la sostenibilidad. Desde sus instalaciones, esta entidad impulsa una nueva forma de entender la ingeniería: una que no solo resuelve problemas técnicos, sino que también protege el entorno y mejora la vida en las zonas rurales.

Tecnología que transforma el campo

La misión de Greennotech Solutions SL es clara: desarrollar tecnologías que optimicen el uso de recursos naturales, fomenten la eficiencia energética y promuevan la sostenibilidad ambiental. Desde sus instalaciones en Extremadura, la empresa ha diseñado sistemas autosuficientes que permiten gestionar el agua de forma inteligente, reducir costes operativos y mejorar la calidad de vida en entornos rurales.

Entre sus soluciones más destacadas se encuentran:

• RainStock - Aljibe inteligente para Ganadería Extensiva: una solución pionera que capta agua de lluvia mediante una superficie cubierta con tela asfáltica, la almacena en un depósito subterráneo y la distribuye de forma automatizada a animales identificados por crotales electrónicos. Este sistema funciona con energía solar, sin necesidad de conexión a la red eléctrica, lo que lo convierte en una herramienta clave para explotaciones ganaderas en zonas aisladas.

• Beewater - Bebedero para abejas: Diseñado para integrarse en plantas fotovoltaicas, este innovador sistema proporciona agua a las abejas, favoreciendo la polinización y la conservación de la biodiversidad en entornos energéticamente eficientes. Una solución que une energía limpia y protección de especies clave para el ecosistema. «Nuestro objetivo es ofrecer soluciones reales, sostenibles y adaptadas a las necesidades del campo. El aljibe inteligente no solo garantiza el suministro de agua, sino que mejora la gestión ganadera y reduce el impacto ambiental», explica el equipo técnico de Greennotech.

Implantación sencilla y sin autorización ambiental

Una de las ventajas clave de estas soluciones es su facilidad de implantación. No requieren autorización ambiental y pueden instalarse en cualquier finca con espacio suficiente para enterrar el depósito y colocar el sistema de detección y bombeo. Todo el conjunto funciona de forma autosuficiente gracias a un módulo fotovoltaico con batería.

Compromiso con el futuro

Greennotech Solutions SL reafirma su compromiso con el desarrollo rural, la sostenibilidad y la innovación responsable. Sus productos están concebidos para responder a los desafíos actuales del sector agropecuario, ofreciendo herramientas que cuidan del planeta y aseguran un futuro mejor para las generaciones venideras.

