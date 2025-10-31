Greennotech Solutions SL: Ingeniería verde desde Extremadura para un futuro sostenible
En Greennotech, creemos que la innovación debe caminar de la mano con la responsabilidad ambiental
Desde Extremadura, desarrollamos soluciones tecnológicas avanzadas para enfrentar los desafíos del cambio climático, optimizando el uso de recursos y promoviendo la sostenibilidad. Desde sus instalaciones, esta entidad impulsa una nueva forma de entender la ingeniería: una que no solo resuelve problemas técnicos, sino que también protege el entorno y mejora la vida en las zonas rurales.
Tecnología que transforma el campo
La misión de Greennotech Solutions SL es clara: desarrollar tecnologías que optimicen el uso de recursos naturales, fomenten la eficiencia energética y promuevan la sostenibilidad ambiental. Desde sus instalaciones en Extremadura, la empresa ha diseñado sistemas autosuficientes que permiten gestionar el agua de forma inteligente, reducir costes operativos y mejorar la calidad de vida en entornos rurales.
Entre sus soluciones más destacadas se encuentran:
• RainStock - Aljibe inteligente para Ganadería Extensiva: una solución pionera que capta agua de lluvia mediante una superficie cubierta con tela asfáltica, la almacena en un depósito subterráneo y la distribuye de forma automatizada a animales identificados por crotales electrónicos. Este sistema funciona con energía solar, sin necesidad de conexión a la red eléctrica, lo que lo convierte en una herramienta clave para explotaciones ganaderas en zonas aisladas.
• Beewater - Bebedero para abejas: Diseñado para integrarse en plantas fotovoltaicas, este innovador sistema proporciona agua a las abejas, favoreciendo la polinización y la conservación de la biodiversidad en entornos energéticamente eficientes. Una solución que une energía limpia y protección de especies clave para el ecosistema. «Nuestro objetivo es ofrecer soluciones reales, sostenibles y adaptadas a las necesidades del campo. El aljibe inteligente no solo garantiza el suministro de agua, sino que mejora la gestión ganadera y reduce el impacto ambiental», explica el equipo técnico de Greennotech.
Implantación sencilla y sin autorización ambiental
Una de las ventajas clave de estas soluciones es su facilidad de implantación. No requieren autorización ambiental y pueden instalarse en cualquier finca con espacio suficiente para enterrar el depósito y colocar el sistema de detección y bombeo. Todo el conjunto funciona de forma autosuficiente gracias a un módulo fotovoltaico con batería.
Compromiso con el futuro
Greennotech Solutions SL reafirma su compromiso con el desarrollo rural, la sostenibilidad y la innovación responsable. Sus productos están concebidos para responder a los desafíos actuales del sector agropecuario, ofreciendo herramientas que cuidan del planeta y aseguran un futuro mejor para las generaciones venideras.
¿Nos acompañas?
Descubre cómo nuestras tecnologías pueden transformar tu entorno en greennotechsolutions.es
Escanea nuestro QR y conoce nuestros productos. ¡La sostenibilidad empieza contigo!
- El Colegio de Médicos de Cáceres celebra 125 años de compromiso con la profesión y la sociedad
- La montanera, una temporada muy especial para Dehesa de Extremadura
- Casa Bautista, empresa de referencia para ‘Jamon Lovers’
- El papel de la ingeniería de caminos ante los fenómenos meteorológicos extremos
- «Los colegios profesionales desarrollan funciones imprescindibles en la sociedad»
- «Almaraz es un activo necesario para Extremadura y también para España»
- Ibérico del Brillante, el jamón que no puede faltar en tu mesa en estas fiestas
- Hidrógeno verde ¿superará a la fotovoltaica?