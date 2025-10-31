Grupo Incalexa refuerza su liderazgo en el sistema eléctrico con la integración de la empresa Invaex

Grupo Incalexa da un paso decisivo en su hoja de ruta con la integración vertical de Invaex, una compañía, ubicada en Casar de Cáceres, con más de treinta años de trayectoria contrastada en ingeniería, montaje y mantenimiento de subestaciones, centrales eléctricas e hidroeléctricas y líneas de media y alta tensión, con actividad consolidada en Extremadura y presencia a nivel nacional y en Portugal. Esta operación fortalece la posición del Grupo en soluciones para la Flexibilidad del Sistema Eléctrico, un ámbito clave en la transición energética por su impacto en la resiliencia de la red, la integración de renovables y la calidad del suministro.

«Esta alianza nos permite ofrecer soluciones integrales en todo el flujo de la energía (generación, transporte, gestión de red en subestaciones y almacenamiento a gran escala con baterías y bombeo hidráulico), convirtiendo el reto de la intermitencia y la volatilidad de la red en una oportunidad de creación de valor», señala Pablo Cervigón, CDV Manager de Grupo Incalexa.

Álvaro Vázquez, gerente de Invaex y Pablo Cervigón, CDV Manager de Grupo Incalexa. / INCALEXA

Acelerador estratégico en un sector en transformación

La electrificación de la economía, el despliegue de renovables a gran escala y el crecimiento de nuevas cargas, como la movilidad y la industria, están elevando las exigencias sobre el sistema eléctrico. En este contexto, la integración de Invaex amplía el músculo técnico y operativo de Grupo Incalexa en la ejecución de infraestructuras críticas, garantizando la máxima rentabilidad de los proyectos energéticos y ofreciendo seguridad operativa gracias a un mantenimiento más ágil que minimiza los tiempos de parada.

«Todo esto surge a raíz del Plan Estratégico 2026-2030, donde apostamos por el transporte y distribución de energía eléctrica. Buscando colaboradores para llevarlo a cabo, tuvimos una reunión con Álvaro Vázquez, Gerente de Invaex, y le propusimos pasar de la colaboración a la alianza, firmando un acuerdo de integración dentro de Grupo Incalexa. Con esta operación nos posicionamos como referentes en el sector de la energía eléctrica», subraya Cervigón.

Empleo e inversión

La operación impulsa el empleo cualificado y acelera la transferencia de conocimiento. Este efecto arrastre atrae proyectos y mejora de tiempos de entrega en un momento en el que la demanda de infraestructuras eléctricas y de servicios de mantenimiento especializados crece de forma sostenida. El objetivo: más valor para el cliente, excelencia operativa y seguridad de servicio en un entorno energético en plena transformación.