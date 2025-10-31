Las renovables, una oportunidad para las mujeres del mundo rural

La exposición, inaugurada con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el pasado 15 de octubre, y ubicada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de este municipio de Cáceres, busca reivindicar y visibilizar el papel de las mujeres en los entornos rurales, donde según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, se producen escenarios de desigualdad entre hombres y mujeres más acusados que en el entorno urbano.

Statkraft, empresa de origen noruego y primer productor renovable de Europa, impulsa esta iniciativa, junto con el Ayuntamiento de Talayuela, como parte de su compromiso con una transición energética justa e inclusiva. La compañía, que está presente en España desde el año 2018, defiende que las energías renovables pueden convertirse en una palanca de desarrollo para las comunidades locales, generando empleo, formación y oportunidades de liderazgo.

‘Mujeres de Talayuela’ está abierta al público hasta el 31 de octubre y también puede visitarse en formato digital en la web de Statkraft en España. Esta iniciativa es fruto de una convocatoria abierta que ha permitido recoger testimonios e imágenes de mujeres que representan la esencia del municipio -por su trabajo, su historia o su compromiso con la comunidad-.

Las mujeres protagonistas de la exposición junto con las autoridades. / EL PERIÓDICO

Al acto de inauguración, acudieron la directora general de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mª Ángeles Muriel; la técnica territorial de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) en Cáceres, María Calle; el alcalde de Talayuela, Roberto Baños, y la responsable de Sostenibilidad de Statkraft en España, Erica Morales, quienes coincidieron en destacar el éxito de la iniciativa y su valiosa contribución a la reivindicación del papel de la mujer en el entorno rural.

Statkraft ha desarrollado, construido y opera dos importantes proyectos fotovoltaicos en este municipio extremeño. Por un lado, en 2021 entró en operación Talayuela Solar, una planta de 300 MW de potencia instalada que es todo un referente en sostenibilidad ambiental y social. Se trata de un proyecto en el que se priorizó la contratación local -cerca de 300 vecinos de Talayuela trabajaron en su construcción- y la protección de la flora y la fauna autóctonas -casi un 40% de la superficie se ha mantenido como zona protegida- en línea con el compromiso de Statkraft de impulsar una transición energética justa.

En 2023, Statkraft conectó a la red la planta fotovoltaica Talayuela II con 55 MWp de potencia instalada pico y un proyecto asociado para construir una batería hibridada a esta instalación que contribuya a dotar de mayor flexibilidad y seguridad de suministro a la red eléctrica. Cabe destacar que estas dos plantas dos plantas solares fotovoltaicas cuentan con el Sello de Excelencia en Sostenibilidad, que otorga UNEF, que certifica que estos proyectos renovables responden a los más altos parámetros de integración social, ambiental y que impulsa mejores prácticas en economía circular.

En el resto de España, Statkraft avanza con una cartera de más de 1,6 gigavatios (GW) renovables en desarrollo y cuenta con 650 megavatios (MW) fotovoltaicos y eólicos en operación, además de gestionar otros 730 MW solares de terceros. Tiene el objetivo de convertirse en un actor fundamental en la transición energética y defiende que el desarrollo renovable debe atender al triple prisma de sostenibilidad ambiental, social y económica.