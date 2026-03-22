«29 municipios de la provincia de Cáceres ya tienen contadores digitales que permiten detectar fugas, lo que nos permite ahorrar cada gota de agua»

En una provincia tan extensa y dispersa como Cáceres, ¿cuál es hoy el gran reto de la gestión del agua en el mundo rural?

El objetivo es que ninguna población, por pequeña que sea, tenga problemas de gestión en el abastecimiento de agua, que los recursos hídricos estén asegurados y optimizados y por eso las infraestructuras tienen que estar en perfectas condiciones. Desde el Consorcio MásMedio nos ocupamos de que todas las poblaciones tengan suministro de agua, con garantías y con calidad.

Javier Prieto con detectores de la calidad del agua. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Garantizar agua en cantidad es esencial, pero también en calidad. ¿En qué punto se encuentran los municipios de la provincia en esa doble exigencia?

Pues yo creo que se encuentran ahora en un momento importante, porque estamos en pleno proceso de digitalización, con el PERTE con fondos procedentes de la Unión Europea y del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España. Con ello, lograremos la optimización de este recurso hídrico. Esto nos va a permitir conocer la cantidad de agua que sale y la que entra y, por tanto, optimizarla. También podremos mejorar la calidad del agua y la eficiencia del suministro.

Desde la Diputación, ¿qué papel se está jugando para ayudar a los ayuntamientos más pequeños, que muchas veces no tienen medios técnicos ni económicos suficientes?

En la Diputación de Cáceres tenemos una entrega total y absoluta en este aspecto. Prueba de ello es que en algunas ocasiones asumimos cuestiones competenciales que no son propias de la Diputación de Cáceres y que corresponden a otras administraciones, como por ejemplo a la Junta de Extremadura. Lo más importante es garantizar un bien vital para la vida y el desarrollo de los pueblos, como es el agua, que tengamos garantizado el suministro y que éste sea de calidad. Por ejemplo, actualmente en la Mancomunidad de Aguas del Rabanillo, de Barrado, vamos a hacer un estudio para ver en qué situación se encuentra. Del mismo modo, estamos atendiendo a todas las poblaciones menores de 20.000 habitantes que nos están pidiendo ayudas o soluciones en su sistema de abastecimiento en alta y en baja. Por tanto, como en todos los aspectos del municipalismo en la provincia, la Diputación está auxiliando a todos los pueblos que lo requieren.

Trabajadores del Consorcio MásMedio. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Cuando se habla de agua casi siempre se piensa en el grifo, pero detrás hay infraestructuras, inversiones y mantenimiento. ¿Se es suficientemente consciente de todo lo que cuesta prestar este servicio?

Las vecinas y vecinos somos conscientes de la importancia del suministro de agua cuando nos falta, cuando la turbidez cambia o si hay algún corte y eso es positivo porque se da un buen servicio y está garantizado que el agua que sale por los grifos está en las condiciones óptimas para el consumo. Desde MásMedio tenemos un equipo técnico muy cualificado que no sólo ayuda a los ayuntamientos sino que controla en todo momento que no haya ningún problema en el ciclo integral del agua, en alta o en baja. De hecho, en 2019 se creó el consorcio MásMedio porque veíamos cómo muchos ayuntamientos y muchas poblaciones estaban teniendo problemas muy graves de abastecimiento y depuración de aguas. No sólo se trata del suministro de agua, sino que va desde la propia captación o la propia presa que tenga el municipio, pasando por la ETAP, las plantas potabilizadoras, hasta que llega al grifo. Todo ese ciclo vital del agua, desde su salida hasta su llegada, tratamos de mejorarlo y auxiliarlo.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación que se están impulsando ahora mismo para modernizar redes, reducir pérdidas y mejorar la eficiencia?

Ya tenemos listo el parque de contadores en 29 municipios de Cáceres. Este proyecto está integrado en el PERTE de digitalización del agua, que, como hemos dicho, cuenta con fondos de la UE. La inversión asciende a 3,1 millones de euros. Los nuevos equipos que se han instalado son totalmente gratuitos para los usuarios y vecinos de las localidades. Con ello, desde la sala de control de MásMedio tenemos datos en tiempo real de consumos, averías internas e incidencias del servicio, lo que nos permite actuar con diligencia. El Consorcio MásMedio utiliza estos datos para reducir fugas y mejorar la eficiencia hídrica. La información se transmite mediante una red propia de comunicaciones LoRa, creada por técnicos informáticos de la Diputación de Cáceres, y que ya se encuentra en marcha. Este sistema IoT permitirá también conectar otros dispositivos inteligentes en el ámbito rural. En total, la medida beneficiará a unos 22.000 habitantes de pequeñas poblaciones de la provincia.

En un día como el Mundial del Agua, ¿qué mensaje le gustaría lanzar a los vecinos de la provincia sobre el valor de un recurso que muchas veces solo se aprecia cuando falta?

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Llevamos dos años con buenos datos en cuanto a recursos hídricos en nuestra provincia, por tanto, un abastecimiento muy bueno que da respuesta a las demandas de consumo de nuestros municipios. Pero no debemos olvidar que aunque en momentos puntuales estemos en época de bonanza hídrica debemos conservar y preservar cada gota de agua para el mañana. El cambio climático nos va a traer periodos de sequía, y, en consecuencia, es fundamental que el agua, que es un bien escaso y finito, lo optimicemos de la mejor manera posible; que no hagamos un consumo excesivo o innecesario y, sobre todo, que eduquemos desde las propias administraciones, a nuestros hijos y nietos, y hagamos ver que el consumo de agua tiene que ser con un razonamiento, porque es finito y se puede agotar.