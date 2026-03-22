«Debemos ejecutar estas medidas ahora, durante este periodo hidrológicamente favorable»

MásMedio trabaja en un ámbito muy sensible para la vida diaria de los municipios. ¿Cuál diría que es actualmente la principal preocupación en la gestión del ciclo del agua en la provincia?

-Aunque ahora vivimos un periodo de abundancia hídrica, debemos prepararnos para futuras sequías. La inversión en infraestructuras del ciclo urbano del agua sigue siendo una necesidad urgente, especialmente en el ámbito rural.

En la provincia de Cáceres, a través del proyecto AQUA-CERES, se han elaborado los planes de sequía con medidas para hacer frente a esos periodos, pero deben ejecutarse ahora, en una etapa favorable. Son actuaciones costosas, por lo que resulta necesaria la implicación de administraciones de mayor ámbito.

Hace falta una planificación realista de inversiones para renovar redes de abastecimiento, mejorar estaciones de tratamiento, bombeos y otros elementos del ciclo urbano del agua. También es imprescindible reducir consumos y fugas y fomentar un uso responsable. El hecho de que todavía haya que enviar cisternas a algunos municipios demuestra que, en muchos casos, el problema es estructural.

Queda mucho por hacer, aunque las administraciones están realizando esfuerzos importantes, con una ciudadanía cada vez más concienciada.

Gustavo Pérezz, junto a técnicos de MásMedio. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

¿Qué avances se están dando en digitalización, control del consumo y detección de averías para hacer una gestión más eficiente?

-El proyecto AQUA-CERES, financiado con fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, está ejecutado aproximadamente al 70% y se espera acercarse al 80% en junio. Nace para acabar con la falta de información diaria sobre lo que ocurre en los servicios de abastecimiento y depuración.

En los 29 municipios incluidos se están implantando medidas adaptadas al ámbito rural de Cáceres. Los más de 8 millones invertidos permitirán renovar contadores domésticos y municipales y controlar en tiempo real depósitos, consumos y estado de las instalaciones.

Con una aplicación informática propia, actualmente en desarrollo, se podrán prever problemas de suministro, enviar alarmas a los trabajadores y actuar antes de que los ciudadanos perciban la incidencia. También permitirá detectar municipios con mayores fugas y planificar la renovación de redes.

Este proyecto supondrá un cambio total en la gestión del ciclo del agua en esos municipios y la intención es extenderlo al resto de la provincia, empezando por los más de 40 municipios en los que MásMedio tiene encomendada la gestión del abastecimiento y la depuración.

Gustavo Pérez con técnicos de MásMedio. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

En los pueblos pequeños, prestar un servicio de calidad es especialmente complejo. ¿Qué ventajas aporta un organismo como MásMedio frente a la gestión aislada de cada ayuntamiento?

-La primera ventaja es su capacidad técnica. El Consorcio cuenta con ingenieros y técnicos de distintas especialidades para abordar problemas complejos y hacer seguimiento de los servicios. Además, AQUA-CERES ha permitido incorporar perfiles especializados, algo inviable para muchos ayuntamientos por separado.

La segunda es la posibilidad de lograr economías de escala. Al agrupar varios municipios en un mismo contrato, se reparten costes y se comparten medios humanos y materiales, haciendo viables servicios que de forma aislada serían deficitarios. La premisa es ofrecer el mismo servicio, al mismo coste y con la misma calidad, tanto en un municipio de 100 como de 5.000 habitantes.

Por último, al formar parte de la Diputación de Cáceres, MásMedio tiene capacidad para impulsar proyectos complejos y solicitar financiación a administraciones superiores. En los dos últimos años ha recibido más de 15 millones de euros de fondos europeos para servicios del ciclo del agua y residuos sólidos urbanos.

Además del abastecimiento, está la depuración, una cuestión cada vez más exigente desde el punto de vista ambiental. ¿Qué retos siguen pendientes en este terreno?

-Es uno de los retos técnicos y económicos más complejos para los próximos años. El desarrollo del Plan Depura está siendo lento por la situación del sector de la construcción, marcada por la falta de mano de obra y los elevados costes, lo que ha supuesto un retraso importante sobre la planificación.

Se está ultimando una solución basada en la colaboración público-privada, que se espera impulsar en el segundo semestre de 2026 para acelerar la construcción de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. Además, se han mantenido reuniones técnicas con la Dirección General del Agua y otras entidades para definir aspectos introducidos por la nueva directiva de aguas residuales que afectan al diseño de las nuevas EDAR.

¿Se está avanzando también en concienciación ciudadana para fomentar un consumo responsable y un mayor cuidado del agua?

-La concienciación y la formación forman parte del ADN del Consorcio MásMedio. No es posible una gestión sostenible de los servicios medioambientales sin la participación de la población. Por eso se siguen realizando talleres, actividades con todas las edades y acciones de divulgación sobre consumo responsable del agua y separación de residuos en origen.

En un contexto en el que la información y la desinformación circulan con rapidez, es importante que la ciudadanía conozca la realidad de la gestión medioambiental. En eso, el Consorcio seguirá estando a la vanguardia.

La experiencia está siendo muy positiva: la población quiere saber cómo participar y mejorar el uso de los recursos. Eso se logra cuando hace suya a la entidad y entiende que las acciones emprendidas buscan garantizar los servicios y proteger los recursos naturales.

Mirando al futuro, ¿qué prioridades deberían marcar la agenda hídrica de la provincia en los próximos años para asegurar un servicio sostenible y de calidad?

-La coordinación entre administraciones debe ser prioritaria. Las administraciones municipales, provinciales, regionales y nacionales deben sentarse a planificar conjuntamente necesidades, propuestas técnicas, obras de mejora y fuentes de financiación. Se trata de mantener reuniones periódicas y útiles entre técnicos, que permitan planificar mejor inversiones y actuaciones.

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Además, hay que seguir apostando por extender la digitalización de los servicios, mejorar la formación de los trabajadores y reforzar la inversión en infraestructuras, tanto en alta como en baja, con especial atención a las captaciones de agua bruta y a la renovación de la red de abastecimiento.