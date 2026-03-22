Promedio impulsa la revolución digital del agua en el medio rural con su proyecto Digi2Rural

La gestión del agua vive un momento decisivo. En un contexto marcado por el cambio climático, el reto demográfico y la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, el proyecto DIGI2Rural, liderado por el Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz, se ha convertido en un ejemplo de transformación y modernización al servicio de pequeños municipios.

Promedio, creado en 2005 para dar respuesta a las dificultades de los municipios rurales en la gestión de servicios ambientales, se encarga del ciclo integral del agua —desde la captación hasta la depuración— con un objetivo claro: garantizar un servicio de calidad, eficiente y sostenible, independientemente del tamaño de la población.

El proyecto, financiado en gran parte con fondos europeos Next Generation dentro de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), cuenta con una inversión superior a los 7,4 millones de euros y tiene como objetivo modernizar los sistemas de abastecimiento en once municipios de la provincia. En territorios afectados por la despoblación y el impacto creciente de las sequías, esta iniciativa representa una herramienta estratégica para asegurar el futuro del agua.

Antena de comunicaciones de Fuenlabrada de los Montes / PROMEDIO

Digitalización para un uso más eficiente

Uno de los pilares fundamentales del PERTE es la digitalización del ciclo completo del agua. Esto implica la implantación de sensores y sistemas inteligentes capaces de monitorizar en tiempo real todo el proceso: desde la captación en embalses o acuíferos hasta la llegada del agua a los hogares.

Estos dispositivos permiten medir parámetros clave como el pH, la turbidez, la temperatura o los niveles de cloro, generando datos que se integran en un sistema centralizado de telecontrol. Gracias a ello, el personal técnico puede detectar incidencias de forma inmediata, optimizar el funcionamiento de las instalaciones y garantizar el cumplimiento de las exigentes normativas de calidad.

La apuesta por la tecnología no solo mejora la seguridad del suministro, sino que también contribuye a reducir pérdidas en las redes de distribución, uno de los grandes desafíos históricos en la gestión del agua.

Caudalímetro digital. / PROMEDIO

Impacto directo en la ciudadanía

El alcance del PERTE de Promedio va más allá de la innovación tecnológica. Su impacto es tangible en la vida diaria de miles de ciudadanos. Las actuaciones ya desplegadas permiten mejorar el servicio en redes que abastecen a más de 90.000 habitantes en la provincia de Badajoz.

Para los usuarios, esto se traduce en un suministro más seguro, con mayor control de la calidad del agua y una capacidad de respuesta más rápida ante cualquier incidencia. Los nuevos contadores digitales de agua son un claro ejemplo de ello. Antes de mediados de año se habrán instalado 21.000 unidades en otros tantos hogares y negocios. Esta tecnología facilita la generación de estadísticas precisas y, lo más importante, la detección temprana de fugas o incidencias en la red de abastecimiento.

En el caso de los ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, el PERTE llega para facilitar la división de las redes de abastecimiento en sectores y, con ello, incrementar el control y la capacidad de actuación en caso de fugas o averías.

La digitalización supone disponer de herramientas avanzadas sin tener que asumir costes inasumibles de forma individual.

Además, Digi2Rural contribuye a reforzar la cohesión territorial, evitando que la brecha entre el medio urbano y rural se amplíe en un ámbito tan esencial como el acceso al agua. En este sentido, el modelo supramunicipal de Promedio se consolida como una solución eficaz para garantizar la igualdad de servicios.

Contador inteligente. / PROMEDIO

Innovación y sostenibilidad, ejes del futuro

El proyecto financiado por el PERTE del Agua no solo busca resolver problemas actuales, sino anticiparse a los desafíos del futuro. La digitalización permite generar grandes volúmenes de datos que facilitan una planificación más precisa y una toma de decisiones basada en datos reales y objetivos.

Este caso de la Diputación de Badajoz demuestra que la innovación en la gestión del agua no es exclusiva de las grandes ciudades. Al contrario, los pequeños municipios pueden situarse a la vanguardia si cuentan con estructuras de cooperación y acceso a financiación adecuada.

El PERTE del Agua liderado por el consorcio pacense se presenta así como un modelo replicable en otros municipios o territorios, especialmente en aquellas con características similares: dispersión poblacional, recursos limitados y elevada vulnerabilidad frente al cambio climático.

En definitiva, este proyecto no solo moderniza infraestructuras, sino que redefine la forma de gestionar un recurso esencial. Apostar por la digitalización, la eficiencia y la sostenibilidad es, en última instancia, apostar por el bienestar de las personas y por el futuro de los territorios.

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Con iniciativas como esta, Promedio se consolida como un referente en la gestión pública del agua, demostrando que la innovación puede —y debe— llegar a todos los rincones.