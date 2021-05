Dicen que la movilidad es un problema, pero desde Seat MÓ tienen claro que no es así. Para ellos es una solución, una oportunidad. La marca, creada por la matriz de Seat el pasado año, se encarga de crear, gestionar, difundir y desarrollar todo lo referente a la movilidad urbana, para aportar mayor fuerza al Grupo Volkswagen. La marca española es la avanzadilla de la nueva micromovilidad. En las necesidades del usuario para desplazarse por el entorno urbano es donde Seat MÓ encuentra su razón de ser. La micromovilidad eléctrica es una de las principales soluciones de futuro para las ciudades y por eso la propuesta de Seat MÓ va en esa línea.

Seat ha construido una nueva filosofía basada en un entorno sostenible, pensando en las ciudades, en la mejora de la calidad del aire y en las personas. «Cuidamos de ellos», afirman desde Seat MÓ. Partiendo de la base de que la movilidad es un derecho, desde esta plataforma han querido ayudar a que todo el mundo se lo pueda permitir, empezando por los más jóvenes y por ello les han querido dotar de las herramientas necesarias. Su oferta de vehículos más allá del automóvil, incorporando (de momento) patinetes y escúteres 100% eléctricos, y buscando propuestas para una movilidad sostenible, asequible, adaptada al uso, distinta, digital y con un espíritu de servicio esencial.

Además, comercialmente la idea es clara, Seat es la marca con el perfil más joven de cliente del mercado, pero para llegar a ese momento, el de comprar un coche, nada mejor que tener ya un conocimiento de la marca. Y eso se hace generando confianza en edades más tempranas. Seat construye un universo de movilidad que con el tiempo permita pasar al usuario de lo micro (patinetes y escúteres) a lo macro (los coches).

Expansión en Europa

En Seat MÓ son conscientes de que existe un cambio de mentalidad y que deben ofrecer unos servicios que realmente estén adaptados al momento que vivimos. Con la pandemia hemos aprendido una nueva forma de movernos, y es en ese punto donde el mensaje de Seat MÓ cala con fuerza. Movilidad, sostenible, con energía renovable y poniendo al usuario (no al cliente) en el centro de un proyecto que es global. El plan de base se ha desarrollado en Barcelona para coger experiencia en el proyecto (algo que ya han hecho con un año de funcionamiento), pero la marca tiene claro que es un modelo perfectamente exportable a las grandes ciudades europeas de Alemania, Francia, Italia, Austria, Suecia o Grecia. París, Milán, Viena o Madrid están en el punto de mira. Seat MÓ no es una startup llena de ilusión y poco más. No. Es una marca consolidada, con prestigio, garantías y que también tiene esa ilusión.

La apuesta de Seat MÓ está centrada en desarrollar un proyecto de movilidad que permita contribuir activamente a diseñar las ciudades del futuro 100% descarbonizadas y con cero emisiones. Como decíamos, de entrada, su oferta contempla patinetes y motos eléctricas, en diferentes formatos adaptados al usuario: compra, alquiler, suscripción o ‘sharing’. Pero no es descartable, en un futuro no muy lejano, incorporar nuevas propuestas de movilidad. Para Seat el movimiento es vida, y con Seat MÓ ha llegado el momento de sentirla.

Seat MÓ e-Scooter 125

El Seat MÓ e-Scooter 125 llegó al mercado en 2020 como una opción de movilidad de primer nivel. El modelo, diseñado por los responsables del Centro de Diseño de la marca española, cuenta con la producción de Silence, uno de los fabricantes más implicados y con garantías del sector de las dos ruedas eléctricas. Se presenta como una alternativa a los usuarios de moto que, en breve, por las restricciones medioambientales, deberán cambiar su vehículo de combustión por otro mas sostenible. Y es una propuesta sin coste de combustible y casi ni mantenimiento. Su precio de compra es de 6.250 euros (que pueden ser 4.950 euros si nos acogemos al Plan Moves III del Gobierno). Se trata de un escúter de alto rendimiento, con una batería que se puede extraer y trasladar hasta cualquier fuente de alimentación convencional.

La batería tiene una capacidad de 5,6 kWh que permite conseguir una autonomía entre 115 y 125 kilómetros en un uso urbano. El motor ofrece una potencia de 7 kW que pueden llegar a 9 kW en modo de máxima entrega, obteniendo un par máximo de 240 Nm. La velocidad máxima que puede alcanzar es de 95 km/h, por lo que puede ser una buena solución para movimientos interurbanos de distancia corta.

Seat MÓ eKickScooter 25 y 65

Los patinetes eléctricos de Seat fueron los primeros en hacerse con un hueco en el mercado de la micromovilidad en las ciudades. Presentado en el Smart City Congress del año 2019 bajo el nombre de eXS KickScooter, la propuesta fue una de las más aplaudidas por los visitantes. Con este patinete se abrió un mundo nuevo para la movilidad de las ciudades. La marca lo vende con dos versiones, una llamada eKickSccoter 25 y otro eKickScooter 65.

El modelo 25 cuesta 449 euros y ofrece amortiguadores delanteros y traseros, además de un sistema de freno eléctrico trasero. Tiene 25 kilómetros de autonomía y su velocidad máxima es de 25 km/h. Pesa 12,5 kilos y el tiempo de recarga es de 3,5 horas. El motor tiene una potencia nominal de 300 W y la capacidad de la batería es de 187 Wh.

El eKickScooter 65 tiene un precio de 799 euros. Está diseñado por Seat y producido por los especialistas de Segway (como el 25) y dispone de freno delantero de tambor y eléctrico trasero. Incorpora luces delanteras y traseras, ofrece tres modos de conducción. La batería tiene 551 Wh y el motor e de 350 W. La autonomía es de 65 kilómetros y la velocidad máxima es de 20 km/h. Pesa 19,1 kilos y la carga total es en 6 horas.

Seat MÓtosharing

Uno de los puntos de referencia de Seat MÓ es la propuesta de ‘sharing’. La flota de la marca española referente el movilidad ofrece motos 100% eléctricas para compartir. El proyecto se inició hace un año y se pusieron en circulación un total de 632 unidades del modelo Seat MÓ e-Scooter. Todo empieza con una descarga de la aplicación en el móvil, un registro de usuario y ya se puede empezar a elegir la moto más cercana en el mapa y reservarla. Los requisitos son simples: Estas motos están disponibles solo para las personas que dispongan del permiso de conducción B con al menos tres años de experiencia, o bien ser mayor de 18 años y tener el carnet de moto A, A1 o A2. De momento el servicio se ha puesto en marcha solo en Barcelona, todos los días de año de 6 de la mañana a 2 de la madrugada. La marca está estudiando ampliar la zona de influencia. Dado el rango de autonomía y prestaciones, se puede salir de la ciudad aunque es obligatorio devolver la moto a Barcelona. Para ello deberemos comprobar si hay suficiente batería para regresar. Las motos llevan un baúl trasero con dos cascos, que incluyen dos redecillas higénicas para la cabeza y toallitas hidroalcohólicas. Las tarifas van por minutos (0,26 euros/minuto en marcha y 0,09 euros/minuto parada).

Seat MÓ Suscripción

Una de la propuestas que la marca acaba de poner en marcha este año es el modo de suscripción para sus motos e-Scooter 125. Se trata de una especie de alquiler a largo plazo y por ello dispone de varias opciones. El precio por disponer de ella un día completo es de 3 euros, mientras que si se opta por un modo de suscripción en Barcelona de una semana el precio es de 70 euros, pudiendo acceder a una oferta mensual de solo 150 euros. En cualquiera de estos dos últimos casos, la moto la puede utilizar cualquier miembro autorizado de la familia (que cumpla con los requisitos legales).

Casa Seat es el punto neurálgico de entrega y recogida de los vehículos. Para el responsable de Seat MÓ, Lucas Casasnovas, reconoce que «este nuevo modelo está pensado tanto para clientes de la marca cmo para cualquier ciudadano que se plantea comprarse una moto eléctrica y quiere probarla antes de hacerlo. Se trata de un pack completo que también ofrecemos con los dos modelos de patinetes, el eKickScooter 65 y el eKickScooter 25». El eKickscooter 25 tiene un coste de 15 euros semanales y 40 euros mensuales, mientras que el nuevo eKickscooter 65 tiene una tarifa de 25 euros semanales o 75 euros al mes.