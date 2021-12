Y el ganador del "Coche del Año de los Lectores 2022" de Prensa Ibérica es... Tan sólo quedan 24 horas para conocerlo. A las 15:30 horas de mañana jueves 16 de diciembre se cerrará la votación final de la vigésima edición de estos codiciados galardones dentro del sector de la automoción española.

Atrás quedan casi 12 meses de actividad, durante los cuales la página web mejorcoche.epi.es junto al portal especializado neomotor.com, han mostrado a los lectores de los diferentes diarios que componen el grupo editorial Prensa Ibérica, cada una de las últimas novedades del mercado del automóvil, y por extensión, a los aspirantes a este premio que cumple sus primeros 20 años.

Un sólo día para saber cual será el modelo que sucede al Cupra Formentor, gracias al apoyo recibido por los lectores participantes en este concurso que van a decidir cual es el nuevo Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica entre los seis candidatos finales.

Skoda Fabia

El Skoda FabiaSkoda Fabia ha evolucionado tanto respecto a su predecesor, que se ha hecho un merecidísimo hueco en esta final Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica. Y es que la cuarta generación de este compacto checo ha crecido en todos los: es más grande, espacioso, seguro, tecnológico y prestacional. Que los lectores de Prensa Ibérica lo hayan escogido para esta terna definitiva del galardón es un gran augurio del éxito que le espera el Fabia en los próximos años.

DS 4

El DS 4 representa la elegancia y la sofisticación en la final del Premio Coche del Año de los Lectores. Este vehículo es un excepcional ejercicio de diseño por parte de los ingenieros de DS y la muestra de que la belleza no está reñida con el confort, ya que su atractivo diseño exterior e interior no sacrifican la soberbia calidad de vida bordo que brinda el habitáculo. El DS 4 es sin duda la apuesta más segura para los amantes del buen gusto.

Mercedes-Benz Clase C

Mercedes-Benz califica al nuevo Clase C como el pequeño Clase S, lo que nos avanza la extraordinaria calidad de esta berlina. Y lo cierto es que el calificativo no supone una exageración, ya que ésta hereda muchísimos elementos de su hermano mayor, destacando principalmente sistemas tecnológicos que sitúan al buque insignia alemán como el auténtico referente tecnológico del mercado. Por este y otros muchos avances, no es de extrañar que para muchos lectores de Prensa Ibérica el Clase C sea su coche favorito.

Peugeot 308

En la final del Premio Coche del Año de los Lectores no podía faltar un coche que supone una auténtica revolución para Peugeot, el nuevo 308nuevo 308. La última generación del compacto no sólo es el primero en utilizar el nuevo logo de la marca gala, sino que además introduce un nuevo lenguaje de diseño, integra un i-cockpit más moderno y avanzado, y optimiza la electrificación de la gama con dos propuestas híbridas enchufables. Este compacto se va a convertir el coche favorito de muchos jóvenes.

Toyota Yaris Cross

A un coche redondo como el Toyota Yaris sólo se le podía hacer una cosa para satisfacer todavía más al público: acercarlo al mundo SUV. Y esto es exactamente lo que hace el Yaris Cross. Con una estítica más todoterreno, un interior más amplio y capaz, y una elevada polivalencia, este pequeño gran coche se ha hecho un merecido hueco entre los finalistas del Premio Coche del Año de los Lectores.

Hyundai Ioniq 5

El Hyundai Ioniq 5 es sin duda el coche que mejor responde a las exigencias del cliente 2.0, ese que a un vehículo no sólo le exige prestaciones, sino también sostenibilidad, conectividad, autonomía, confort y tecnología de vanguardia. Se trata del único modelo 100% eléctrico en esta final del galardón de Prensa Ibérica, un segmento que cada vez cuenta con más representantes y en el que el Ioniq 5 se ha ganado un puesto de honor por sus muchas e importantes virtudes.