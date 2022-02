1.300 alitas de pollo, 1.200 litros de cerveza y 100.000 toneladas de aguacates para hacer guacamole. No son los restos de un banquete medieval para celebrar la victoria tras una gran batalla. Son las cifras de la Super Bowl, el partido que corona el campeón de la NFL y que atrae a más de 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Las marcas saben que es el mayor escaparate televisivo para presentar sus productos y por eso llegan a pagar cifras superiores a los cinco millones de dólares para aparecer 30 segundos durante la retransmisión.

Las marcas de coches y productos relacionados con el automóvil no han podido resistirse a tal impacto mediático y por eso llevan años preparando algunos de los anuncios más divertidos, curiosos y sorprendentes de entre todos los que se emiten. Este año, la Super Bowl enfrentará el próximo 12 de febrero, a las 00.30 del lunes en España, a los Cincinnati Bengals y a Los Ángeles Rams por el trofeo y firmas como la catalana Wallbox ya tienen preparados sus spots. Antes, sin embargo, es momento de repasar algunos de los mejores anuncios de las compañías del sector del automóvil.

Pontiac - The Humbler - 1970

El anuncio de Pontiac durante la Super Bowl de 1970 sorprendió por romper con los esquemas clásicos de los anuncios, en los que se veían habitualmente los coches mientras una voz en off dictaba sus atributos y puntos fuertes. Esta vez, el Pontiac GTO, un muscle car clásico, se pasea por el aparcamiento de un restaurante llamando la atención de los clientes gracias, además de a su imagen, al profundo ronquido de su tubo de escape. 60 segundos de puro coche americano.

Nissan - Enjoy the Ride - 1996

200 millones de dólares se gastó Nissan en un anuncio que desprende amor por su herencia deportiva, su gama Z. Durante el spot, un niño, jugando al béisbol, corre sin mirar hacia dónde se dirige para coger una pelota que vuela tras ser bateada. Al final, el niño cae un garaje lleno de vehículos populares de la marca y el coche protagonista, el Nissan 300ZX. “Cualquier coche te puede llevar donde necesitas ir. Un coche especial te lleva con una sonrisa en tu cara”.

Volkswagen - Tree - 2001

Volkswagen es autor de algunos de los anuncios más divertidos de la Super Bowl. De hecho, ostenta el título del sexto mejor anuncio emitido durante el partido, aunque este no es el premiado. En este caso, dos jóvenes se pasan casi un minuto tirando objetos a un árbol. Pareciera que quisieran descolgar algo que se les ha quedado colgado en la copa del mismo. Efectivamente, tras intentarlo varias veces, consiguen que caiga el Golf GTI atrapado en el árbol.

Ford - The One - 2004

Otro de esos anuncios dedicados a los fans del motor. Un minuto sin música en el que solo se ve un GT dando una vuelta al circuito de Thunderhill Raceway, en California. Un minuto de motor en el que solo una voz pregunta al espectador “¿en qué marcha te has dado cuenta de que este es el coche (the one)? Se considera el mejor anuncio de coches emitido jamás durante la Super Bowl.

Audi - Release the hounds - 2011

La fuga de una prisión más divertida emitida nunca por la televisión. Mientras varios presos de una cárcel llena de personas ricas intentan escapar, los guardas de seguridad les atacan con clichés: perros de raza, una canción de Kenny G… Dos consiguen escapar y suben a un Audi A8 para culminar su fuga, mientras por la puerta de admisiones entra un Mercedes-Benz Clase S. Ironía y picardía a partes iguales.

Volkswagen - Darth Vader - 2011

Este sí es el anuncio premiado de la firma alemana. Un spot que vimos también en España en su día. En el caso de la Super Bowl, la intención era anunciar un Volkswagen Passat. ¿Cómo? Pues con un simpático aspirante a Sith vestido de Darth Vader e intentando usar el poder de la fuerza para poner en marcha la lavadora, la bicicleta estática o tirar un muñeco al suelo. El poder lo encuentra en el Passat, cuando consigue arrancar su motor, gracias a la ayuda de su padre, que lo enciende a través de la llave desde la cocina. Las ventas de Volkswagen en Estados Unidos subieron un 24% ese año y un 47% el siguiente. Efectividad.

Chrysler - Imported from Detroit - 2011

Dos minutos de anuncio -¿Cuánto dinero será eso?- para Chrysler. Un spot para homenajear Detroit, la ciudad del motor, tres años después del rescate federal de la marca y de GM. 120 segundos que apuntan directamente al corazón de los que viven o un día lo hicieron en la ciudad del estado de Michigan. Un Chrysler 200 sedán protagoniza el anuncio recorriendo los barrios de la ciudad.

Fiat - Blue Pill - 2017

Una historia de romance, pasión y pastillas azules -viagra-. Una pareja se dispone a pasarlo bien cuando el hombre decide tomar su última pastilla. En el momento de lanzársela a la boca, no apunta bien y la pastilla cae por la ventana. Sigue una serie de coincidencias en el camino de la pastilla, que termina colándose en el depósito de un Fiat 500, que se transforma en un 500X, su versión SUV más aventurera, al final de este divertido spot.

Kia - Turbo Hamster - 2017

Pura diversión y adrenalina en este anuncio que combina coches, hamsters, persecuciones y el tema ‘Ace of Spades’ de Motörhead. ¿Qué podría salir mal? En efecto, nada. Un hamster en pañales busca escaparse del área de maternidad de un hospital, desencadenando una persecución digna de la saga Need for Speed de videojuegos. Todo, para terminar dentro de un Kia Soul y sellar su escapada. El más divertido de todos.

Jeep - Jeep Jurassic - 2018

Jeep fue una de las marcas que más dinero desembolsó durante la Super Bowl de ese año, emitiendo en total tres anuncios distintos de la marca, uno de un minuto y dos de medio minuto, además de otros tres pertenecientes a otras marcas de su grupo, por aquel entonces Fiat Chrysler Automobiles -ahora forma parte de Stellantis-. En este caso, el spot 'Jeep Jurassic' muestra a Jeff Goldblum, protagonista de Jurassic Park, huyendo de un dinosaurio en un Wrangler. Al final, en una maniobra evasiva, es el mismo Goldblum el que termina persiguiendo al dinosaurio para finalizar el anuncio despertando de un sueño mientras está sentado en un Wrangler en un concesionario.

Hyundai - Del Fútbol al Football - 2018

El anuncio del Hyundai Kona par ala Super Bowl tiraba de humor para anunciar un coche, según la marca, "diseñado para salvar el día". En un partido de fútbol europeo infantil, programado para la tarde de la Super Bowl, el árbitro llega y, al iniciar el partido, empieza a expulsar a todos los niños por motivos como tener los cordones desatados, chocarle la mano, sacarse un moco de la nariz o por ralentizar el juego. Así, en un minuto los ha expulsado a todos y, mientras los niños alucinan y los padres sonrien aliviados, todos pueden correr a ver la final de la NFL.

Kia - Feel Something Again - 2018

Si juntas a Emerson Fittipaldi, Steven Tyler, cantante de Aerosmith, un circuito oval y dos unidades del Kia Stinger solo puede salir un anuncio épico. Lo que parece que vaya a ser una carrera entre ambos acaba siendo un recorrido a marcha atrás por el circuito mientras suena ‘Dream On’, de la banda norteamericana. Como si de Benjamin Button se tratara, al bajarse Tyler del coche aparece rejuvenecido.

Dodge - Big Game Blitz - 2019

La división deportiva de Dodge también se anunció en la Super Bowl con un spot en el que un Challenger Demon, un Charger y un Durango se pasan 45 segundos exprimiendo sus motores y neumáticos por las calles vacías de Atlanta, sede de la edición de 2019. Con la canción "The Devil Went Down to Georgia" (el diablo fue a Georgia) de fondo, los tres Dodge mostrarán sus capacidades en la ciudad estadounidense para terminar con un violinista diciendo: "Let's start this show, Georgia" (que empiece el show, Georgia).

Hyundai - The Elevator - 2019

Jason Bateman (Cómo acabar con tu jefe) fue el protagonista del anuncio encarnando al botones de un ascensor que, en vez de llevar a sus usuarios a plantas de un edificio, los descargaba en lugares incómodos, como la consulta de un dentista. La pareja que sube al principio del anuncio quiere comprar un coche pero, en vez de bajarse en un concesionario clásico, apuestan por el programa Shopper Assurance de Hyundai, un servicio que simplificaba la experiencia de compra. Al final del vídeo aparece el Palisade, un SUV que la marca surcoreana lanzó en Estados Unidos en 2020.

Porsche - The Heist - 2020

Porsche acababa de iniciar su ofensiva eléctrica en 2020 y no quiso desperdiciar la ocasión para, en el país de los motores grandes, anunciar el Taycan, su primer eléctrico, y de paso dar un repaso a su gama de vehículos con algunos de sus deportivos más icónicos, los que han conformado la historia de la firma alemana.

Audi - Let it go - 2020

La actriz británica Maisie Williams, Arya Stark en Juego de Tronos, fue la protagonista del anuncio de Audi, otra marca que apuesta por anunciar su gama eléctrica, formada por el e-tron y el e-tron Sportback.

Jeep - Groundhog Day - 2020

Bill Murray reinterpretó ‘El Día de la Marmota’, aunque esta vez disfrutaba cada día de la repetición gracias al descubrimiento de un Jeep Gladiator aparcado al que echar el guante y pasárselo bien aprovechando sus puntos fuertes: una versatilidad inaudita y una gran capacidad offroad. Da igual lo que haga Murray. Todo es bueno.

General Motors - No Way Norway - 2021

El cómico canadiense Will Farrell fue la estrella del anuncio de General Motors en 20221, que se centró en la ofensiva eléctrica de la compañía poniendo en el punto de mira a Noruega, el país donde se matricularon en 2020 más coches eléctricos que de combustión. El Cadillac Lyriq EV, que llegará en 2023, o el Hummer EV, también aparecieron en el anuncio, en el que participaron personalidades como Kenan Thompson, de Saturday Night’s Live.

Jeep - The Middle - 2021

Nunca antes Bruce Springsteen, icono del rock estadounidense, había aparecido en un anuncio. Jeep, sin embargo, lo convenció para protagonizar un anuncio de dos minutos que clamó por la unión de Estados Unidos y por el abandono de las diferencias que crearon el actual clima de tensión que Trump instauró en el país tras su llegada a la presidencia.

Wallbox - Can Seth embrace electricity again? - 2022

Tras llegar en 2020 a Estados Unidos, Wallbox ha estado creciendo en el país con el lanzamiento de productos como el Quasar 2, un cargador bidireccional específico para ese mercado. Este año debutan en la Super Bowl con un anuncio en el que propone el eslogan “abraza la electrificación, incluso si te alcanza un rayo”. La marca se vale de un simpático personaje, Seth Thomas, ciudadano de Durham, Carolina del Norte, que sobrevivió en 2020 a la caída de un rayo. Wallbox ofrece 15 segundos en los que, mediante el humor, muestra situaciones en las que aparece Thomas aterrado realizando acciones tan cotidianas como encender la luz, miedo que se esfuma al enchufar su coche eléctrico a un cargador de Wallbox.